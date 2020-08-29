Инженеры создали "армию" из миллиона шагающих микророботов

Американские инженеры и физики создали новый тип нанодвигателей и использовали их для создания своеобразной "армии" из миллиона микроробот ов. Их движением можно управлять с помощью лазера, пишут разработчики в научном журнале Nature.

"Мы не можем уменьшить себя до микроскопических размеров; возможность управлять небольшим робот ом наиболее близкий возможный аналог этого. Я думаю, что с помощью подобных машин мы сможем путешествовать в те удивительные уголки микромира, которые не в состоянии увидеть самостоятельно", – рассказал один из разработчиков микроробот ов, доцент Пенсильванского университета (США) Марк Мискин.

За последние десять лет ученые создали десятки различных молекулярных машин из коротких цепочек ДНК и других сложных молекул. Среди них – щипцы, системы доставки лекарств в определенные клетки и даже примитивные компьютеры и робот ы-"трансформеры". Разработка более совершенных "механизмов" такого рода продвигается крайне медленно из-за того, что сборка больших наноструктур становится все сложнее, а менять их устройство и управлять их работой оказывается все сложнее и сложнее.

По словам Мискина, многие из этих проблем связаны с тем, что традиционные моторы невозможно уменьшить до наноразмеров и встроить их в конструкции, которые по размерам сопоставимы с клетками человека или одиночными микробами. Американские инженеры и физики решили эту проблему, создав новый тип двигателей для микроробот ов.

Универсальные наноробот ы

Такие двигатели по форме похожи на ноги насекомых. Они сложены из нескольких тонких пластинок из платины, титана, кремния и полимеров. Движущую силу они создают благодаря тому, что часть пластинок меняет свою форму, если через них пропустить электрический ток.

' Движушийся микро робот . Credit – NGS Press/Youtube'

При попадании в воду или другой тип электролита этот эффект усиливается. Дело в том, что присутствующие в них ионы начинают "налипать" на поверхность "ног" двигателя и утяжелять их при пропускании напряжения, благодаря чему те сгибаются быстрее. Благодаря этому КПД робот ов и их управляемость при попадании в вязкие и густые жидкости резко увеличиваются.

Опираясь на эти идеи, ученые "напечатали" около миллиона миниатюрных робот ов разных размеров, используя те же технологии, которые сейчас применяются при изготовлении кремниевых микрочипов и солнечных батарей. Попутно ученые встроили в них фото датчики, с помощью которых их движением можно управлять вспышками света.

' Микро робот ы, которых создали ученые. Credit – NPG Press/Youtube'

Таким же образом этих робот ов можно оснастить автономными источниками питания и управляющей микроэлектроникой, благодаря которой они могут самостоятельно принимать решения. В них можно встроить и наборы различных датчиков, которые нужны для наблюдений за окружающей средой или здоровьем людей. Стоимость производства таких наномашин, как ожидают исследователи, будет очень низкой, не больше цента на одну копию робот а.

Мискин и его коллеги надеются, что в ближайшее время смогут создать полностью автономных медицинских или научных наноробот ов, которые могли бы решать самые разные задачи при попадании внутрь организма человека, отдельных его клеток или окружающей среды, не нанося вреда природе и не вызывая дискомфорта у их владельцев.