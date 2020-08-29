Чипирование началось: Neuralink проследила за мозговой активностью свиньи

Илон Маск и робот -хирург для «чипирования» людей

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) занимается не только разработками в сфере электрических автомобилей и аэрокосмической техники. В 2016 году он открыл компанию Neuralink, главная цель которой — создание полноценного нейроинтерфейса, связывающего человеческий мозг с компьютером. Вот уже два года подряд он проводит презентации, в рамках которых рассказывает, каких успехов успели достичь специалисты компании. С момента проведения мероприятия в 2019 году, исследователи уменьшили размеры чипа и количество электродов, которые присоединяются к мозг у. А это значит, что устройство стало менее заметным и более безопасным для установки. Чтобы показать, как оно выглядит, насколько хорошо работает и в каких целях может использоваться, представители Neuralink подключили устройство к мозг у свиньи. Выбор пал именно на это животное, потому что оно очень похоже на человека и «тоже любит поесть».

Устройство для чтения мыслей

Прямая трансляция с мероприятия велась на YouTube-канале Neuralink и до сих пор доступна для просмотра всем желающим. Впервые нейроинтерфейс Neuralink был продемонстрирован в 2019 году — до того момента все работы были засекречены. На прошлогоднем мероприятии публике было показано устройство, состоящее из крепящегося к голове чипа и идущих от него в мозг 3072 микроэлектродов. Тогда и сейчас для установки нейроинтерфейса необходимо хирургическое вмешательство, но в идеале компания хочет внедрять технологию при помощи лазера. Уже сейчас подключением мозг а к компьютеру занимается специальный робот -хирург, который был показан во время презентации.

В отличие от прошлогодней версии, обновленный Neuralink стал меньше. Размеры чипа составляют всего лишь 2,3x0,8 миллиметра. Отныне он не виден, потому что спрятан под кожу. От устройства к мозг у идут 1024 электрода, тогда как в прошлой версии их было 3072 штуки. Нити толщиной от 4 до 6 микрометров тоньше человеческих волос и необходимы для слежения за активностью различных отделов головного мозг а. Считываемая ими информация идет к подкожному чипу, который управляется по беспроводной связи посредством BLE — версии Bluetooth, которая потребляет минимум энергии. Радиус передачи данных достигает 10 метров. Для управления нейроинтерфейсом Neuralink компания хочет разработать мобильное приложение — все-таки, смартфоны сейчас используются чаще компьютеров.

Как и вся другая электроника, устройство Neuralink требуется в зарядке. Для восполнения уровня заряда, к нему присоединяется магнитный кабель. Одного заряда хватает примерно на день работы, а восполнение происходит за ночь. К сожалению, компания не уточнила, сколько часов она подразум евает за «ночью». А количество потребляемой энергии со временем может возрасти, ведь на данный момент устройство обладает минимумом возможностей. В дальнейшем набор поддерживаемых ею функций может заметно увеличиться и они будут требовать довольно много энергии.

Зачем нужен Neuralink Илона Маска?

Илон Маск объявил, что на данный момент компания сконцентрирована на решении медицинских проблем. В прошлом году он сообщал, что технология предназначена для лечения людей с полным параличом. Сейчас же компания хочет использовать устройство для изучения активности мозг а при депрессии, травмах головного мозг а и других заболеваниях. Собранные данные могут быть использованы для разработки новых методов лечения заболеваний. А в 2019 году, в подкасте «Искусственный интеллект » с Лексом Фридманом, основатель Neuralink говорил о возможности лечения таких проблемных болезней, как аутизм, потеря памяти и шизофрения. Только вот после этих слов на Илона Маска навалилась критика со стороны Национального аутистического общества Великобритании (NAS). Его представители отметили, что аутизм не является болезнью и его нельзя «вылечить». Подробнее об этой ситуации можно почитать в этом материале.

В далеком будущем технология Neuralink может позволить людям использовать мозг для непосредственного управления электронными устройствами. Илон Маск сообщал, что после внедрения нейроинтерфейса, люди смогут писать сообщения и листать ленты новост ей в социальных сетях даже не дотрагиваясь до смартфона и компьютера. Судя по всему, такие возможности нейроинтерфейс пока предоставить не может. Но то, что компания показала на примере свиньи, тоже впечатляет.

Эксперименты на свиньях

В рамках презентации публике была показана свинья с устройством Neuralink, который был вживлен за два месяца до мероприятия. То, как подключенные к мозг у электроды считывают активность свиного мозг а, можно было наблюдать в режиме реального времени, в ходе прямой трансляции. Для вживления устройство был использован робот -хирург, только как он работает, Илон Маск не рассказал. Больше всего интересно то, что как он проводит операцию — автоматически, или управляется человеком? Также хотелось бы узнать, к каким областям мозг а подключаются электроды. Ранее сообщалось, что они крепятся к областям, ответственным за движения и ощущение внешних раздражителей.

Также во время презентации была показана свинья, в мозг которой тоже были вживлены электроды. Их сняли незадолго до мероприятия и животное чувствовало себя хорошо, то есть никаких побочных эффектов от использования нейроинтерфейса Neuralink нет. По крайней мере, их нет у свиней, а как на электроды отреагирует человеческий организм, не ясно. Нужны испытания на людях, но для этого компании необходимо получить множество разрешений, на что уходит очень много времени. А ведь для того, чтобы их получить, необходимо доказать безопасность технологии.

Интересные факты о Neuralink

В твиттере Neuralink можно задавать вопросы команде разработки. Вот некоторые интересные факты о нейроинтерфейсе, основанные на ответах представителей компании:



при помощи Neuralink, в теории, можно управлять автомобилем Tesla и играть в компьютерные игры;

чип сделан по 6-нанометровому техпроцессу, то есть потребляет минимум энергии и мало греется;

при длительном использовании технологии можно будет восстанавливать всю нервную систему человека, то есть парализованные люди снова смогут начать ходить, а слепые — снова начнут видеть;

чип помещается под кожу головы, а само устройство практически не видно под волосами.