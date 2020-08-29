» » На каких животных охотились собаки 1000 лет назад?

На каких животных охотились собаки 1000 лет назад?

На каких животных охотились собаки 1000 лет назад?

Фрагмент тела древней собаки

В 2011 году, на территории сибирского села Тумат, были обнаружены останки щенка, умершего во времена Ледникового периода около 14 000 лет назад. Благодаря холодным условиям Сибири, тело животного отлично сохранилось. Неповрежденными остались не только кости, кожа и шерсть, но и внутренние органы и даже пища, которая не успела перевариться в его желудке. По мнению ученых, на момент смерти собаке было от 3 до 9 месяцев. К сожалению, из-за чего он умер им неизвестно, и вряд ли на этот вопрос когда-нибудь найдется ответ. Зато исследователям совершенно ясно, что перед тем, как умереть, щенок успел хорошенько подкрепиться мясом какого-то животного. Остатки пищи были обнаружены в желудке собаки, вместе с желтой шерстью, которая тоже принадлежала съеденному животному. Но как собака заполучила жирный кусок мяса? Неужели древность была настолько сурова, что даже щенки были опытными охотниками?

 


Останки щенка в Сибири

О неожиданной находке шведских ученых рассказало издание Science Alert, со ссылкой на научный журнал Current Biology. Мумифицированные останки собаки были вскрыты, в результате чего внутри ее желудка был найден кусок мяса с фрагментами желтой шерсти. Стало совершенно ясно, что перед смертью щенок успел хорошенько поесть, но мясом какого животного? Ответ на этот вопрос было довольно сложно найти, потому что в тот период времени существовало много мясистых животных с одинаковым цветом шерсти. Изначально ученые предположили, что щенку удалось поесть кусочек тела пещерного льва (Panthera leo spelaea), который считается одним из самых крупных представителей семейства кошачьих в истории нашей планеты. Длина их тела составляла более 2,1 метра.

На каких животных охотились собаки 1000 лет назад?

Пещерный лев в представлении художника

Чтобы проверить верность своего предположения, ученые сравнили взятые из мяса образцы ДНК с набором данных от найденных останков древних львов. Совпадений выявлено не было, но зато генетические данные совпали во время сравнения с шерстистыми носорогами (Coelodonta antiquitatis). Теперь ученые уверены, что перед своей смертью щенок полакомился мясом древнего носорога с 4,5-метровым телом и длинной шерстью. Одно из хорошо сохранившихся тел этого создания было обнаружено во время исследований в 2007 году. Найденная особь при жизни весила 1,5 тонн, то есть древние носороги были такими же крупными, как и современные виды.

На каких животных охотились собаки 1000 лет назад?

А вот так выглядели шерстистые носороги


Вымирание носорогов

Собака умерла 14 000 лет назад и в то же время с лица нашей планеты начали исчезать шерстистые носороги. Получается, что сибирский щенок съел одного из последних особей крупных созданий Ледникового периода. Только вот в то, что огромные носороги вымерли из-за нападений собак и других хищников, верится с большим трудом. Возможно, их популяция сократилась из-за охоты со стороны людей, но наши предки не могли истребить целый вид. Скорее всего, шерстистые животные вымерли из-за климатических изменений — после Ледникового периода температура воздуха начала повышаться. А шерстистые носороги привыкли к холодному климату и не смогли приспособиться к внезапному потеплению.

Да и в то, что щенок мог завалить целого носорога, тоже совершенно не верится. Скорее всего, крупное животное было убито стаей собак, которые после поделились добычей со щенком. Может быть и так, что обнаруженная собака уже была приручена людьми и была накормлена хозяевами. В целом, все это не важно. Главнее всего то, что исследователям удалось найти уцелевший кусок пищи внутри мумифицированного животного. К тому же, проведенное исследование примечательно тем, что собака по сути, съела часть представителя практически полностью вымершего вида животных. А в целом, древние собаки ели любое мясо — они были хищниками и современные виды ими и остаются.

климат Сибири хорош тем, что он позволяет останкам животных хорошо сохраняться даже на протяжении тысяч лет. В 2019 году я рассказывал о том, как на территории республики Якутия была найдена отрубленная голова волка, возраст которой составлял около 40 000 лет. Находка оказалась единственной в своем роде, потому что у древнего волка отлично сохранились мягкие ткани и даже головной мозг.

29 август 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Ученые изучили содержимое желудка динозавра — он очень хорошо сохранился
Хочу все знать

Ученые изучили содержимое желудка динозавра — он очень хорошо сохранился

В 2011 году, во время работ на одной из канадских шахт, ученые нашли останки травоядного динозавра вида Borealopelta markmitchelli. Эта находка достойна нашего внимания, потому что ранее
Какие слоны жили 300 000 лет назад и почему они вымерли?
Хочу все знать

Какие слоны жили 300 000 лет назад и почему они вымерли?

Слоны считаются самыми крупными наземными животными на Земле, высота которых достигает 3 метров, а масса тела — 6 тонн. На протяжении истории нашей планеты существовали десятки видов слонов, однако с
Найдены останки первого животного, утратившего части тела в ходе эволюции
Хочу все знать

Найдены останки первого животного, утратившего части тела в ходе эволюции

Далекие предки сегодняшних животных обладали удивительными особенностями. Например, древние змеи отличались от сегодняшних пресмыкающихся тем, что у них были ноги и они могли с их помощью ходить.
Почему ученые так уверены, что неандертальцы были опытными пловцами?
Хочу все знать

Почему ученые так уверены, что неандертальцы были опытными пловцами?

Как вы себе представляете наших далеких предков неандертальцев, которые жили тысячи лет назад? Наверное, в вашем воображении возникает картина с угрюмыми людьми с грубыми чертами лица и массивной
10 фактов о собаках
Хочу все знать

10 фактов о собаках

Вы, скорее всего, знаете все о породе вашей собаки, или об особенностях других пород собак, однако, есть ряд фактов, о которых знают не все любители животных.
Собака — дороже бриллиантов!
Хочу все знать

Собака — дороже бриллиантов!

Порода тибетский мастифф произошла от волков 58 000 лет назад.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Солнце в миниатюре. Термоядерная гонкаВечная Холодная война против красно-желтой угрозыЗапрещенный TikTok: чем опасен сверхпопулярный сервисВ нашей ДНК нашлись гены загадочных видовЧем займется марсоход Perseverance и как он будет добывать кислород на МарсеСекретные закупки Роскосмоса. Луч золотого тельцаКорабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю. Что ответит Роскосмос?Как самые маленькие рыбы в мире со временно становятся гигантами?


Свежие Статьи
Вода на Землю могла попасть в

Вода на Землю могла попасть в "разобранном виде"

На Гавайях обнаружено озеро с температурой воды 80°С

На Гавайях обнаружено озеро с температурой воды 80°С

Завершена проверка российского оборудования на индийских космических кораблях

Завершена проверка российского оборудования на индийских космических кораблях

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+