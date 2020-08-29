На каких животных охотились собаки 1000 лет назад?

Фрагмент тела древней собаки

В 2011 году, на территории сибирского села Тумат, были обнаружены останки щенка, умершего во времена Ледникового периода около 14 000 лет назад. Благодаря холодным условиям Сибири, тело животного отлично сохранилось. Неповрежденными остались не только кости, кожа и шерсть, но и внутренние органы и даже пища, которая не успела перевариться в его желудке. По мнению ученых, на момент смерти собаке было от 3 до 9 месяцев. К сожалению, из-за чего он умер им неизвестно, и вряд ли на этот вопрос когда-нибудь найдется ответ. Зато исследователям совершенно ясно, что перед тем, как умереть, щенок успел хорошенько подкрепиться мясом какого-то животного. Остатки пищи были обнаружены в желудке собаки, вместе с желтой шерстью, которая тоже принадлежала съеденному животному. Но как собака заполучила жирный кусок мяса? Неужели древность была настолько сурова, что даже щенки были опытными охотниками?



Останки щенка в Сибири

О неожиданной находке шведских ученых рассказало издание Science Alert, со ссылкой на научный журнал Current Biology. Мумифицированные останки собаки были вскрыты, в результате чего внутри ее желудка был найден кусок мяса с фрагментами желтой шерсти. Стало совершенно ясно, что перед смертью щенок успел хорошенько поесть, но мясом какого животного? Ответ на этот вопрос было довольно сложно найти, потому что в тот период времени существовало много мясистых животных с одинаковым цветом шерсти. Изначально ученые предположили, что щенку удалось поесть кусочек тела пещерного льва (Panthera leo spelaea), который считается одним из самых крупных представителей семейства кошачьих в истории нашей планеты. Длина их тела составляла более 2,1 метра.

Пещерный лев в представлении художника

Чтобы проверить верность своего предположения, ученые сравнили взятые из мяса образцы ДНК с набором данных от найденных останков древних львов. Совпадений выявлено не было, но зато генетические данные совпали во время сравнения с шерстистыми носорогами (Coelodonta antiquitatis). Теперь ученые уверены, что перед своей смертью щенок полакомился мясом древнего носорога с 4,5-метровым телом и длинной шерстью. Одно из хорошо сохранившихся тел этого создания было обнаружено во время исследований в 2007 году. Найденная особь при жизни весила 1,5 тонн, то есть древние носороги были такими же крупными, как и современные виды.

А вот так выглядели шерстистые носороги



Вымирание носорогов

Собака умерла 14 000 лет назад и в то же время с лица нашей планеты начали исчезать шерстистые носороги. Получается, что сибирский щенок съел одного из последних особей крупных созданий Ледникового периода. Только вот в то, что огромные носороги вымерли из-за нападений собак и других хищников, верится с большим трудом. Возможно, их популяция сократилась из-за охоты со стороны людей, но наши предки не могли истребить целый вид. Скорее всего, шерстистые животные вымерли из-за климат ических изменений — после Ледникового периода температура воздух а начала повышаться. А шерстистые носороги привыкли к холодному климат у и не смогли приспособиться к внезапному потеплению.

Да и в то, что щенок мог завалить целого носорога, тоже совершенно не верится. Скорее всего, крупное животное было убито стаей собак, которые после поделились добычей со щенком. Может быть и так, что обнаруженная собака уже была приручена людьми и была накормлена хозяевами. В целом, все это не важно. Главнее всего то, что исследователям удалось найти уцелевший кусок пищи внутри мумифицированного животного. К тому же, проведенное исследование примечательно тем, что собака по сути, съела часть представителя практически полностью вымершего вида животных. А в целом, древние собаки ели любое мясо — они были хищниками и современные виды ими и остаются.

климат Сибири хорош тем, что он позволяет останкам животных хорошо сохраняться даже на протяжении тысяч лет. В 2019 году я рассказывал о том, как на территории республики Якутия была найдена отрубленная голова волка, возраст которой составлял около 40 000 лет. Находка оказалась единственной в своем роде, потому что у древнего волка отлично сохранились мягкие ткани и даже головной мозг .