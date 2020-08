Очиститель многоножек

Перед вами рабочий муравей Thaumatomyrmex atrox из подсемейства понерины с внушительными мандибулами, имеющими причудливое строение. Возможно, в каком-нибудь научно-фантастическом романе об огромных муравьях он мог бы изрядно напугать человека своим устрашающим видом и большими челюстями, однако на деле это очень маленькие, медлительные и примитивные муравьи. Средний размер рабочих муравьев — всего 4–5 мм.

Рабочий Thaumatomyrmex atrox в профиль. Масштабная линейка дает возможность оценить размер муравья. фото с сайта antwiki.org

На сегодняшний момент род Thaumatomyrmex включает в себя 13 валидных видов, обитающих в тропических лесах Центральной Америки и северной части Южной Америки. Муравьи гнездятся всей семьей в небольших одиночных камерах в основном под подстилкой, но замечены были также в гнилой древесине, внутри деревьев какао и даже в брошенных гнездах одиночных ос. Семья представителей рода Thaumatomyrmex невелика: от 9 до 16 рабочих особей. Малочисленные семьи встречаются также у видов Stigmatomma pallipes, Euponera pilosior и Pseudoneoponera sublaevis.

Рабочий Thaumatomyrmex atrox. фото © Alex Wild с сайта alexanderwild.com

Представители рода Thaumatomyrmex очень слабо изучены. Хотя род был известен еще с 1887 года, первая крупная ревизия с гипотезами о биологии и экологии этих муравьев была опубликована только в 1975 году. По оценкам на 1991 год, весь род был представлен в мировых коллекциях не более чем сотней экземпляров (обычно количество экземпляров одного вида муравьев исчисляется тысячами, а то и десятками тысяч). Считалось, что представители этого рода крайне редки, поэтому они не попадают в руки мирмекологов. Однако выяснилось, что, например, Thaumatomyrmex atrox довольно часто встречаются в пределах своего ареала, особенно в первичных (не измененных деятельностью человека) тропических лесах и на плантациях какао. Проблема, как оказалось, заключалась в неэффективных методах сбора. Традиционный ручной сбор, поиск гнезд или разбор подстилки не подходит для этих муравьев — эффективнее всего использовать экстрактор Винклера. Он представляет собой мешок из мягкой ткани, внутри которого находится крупноячеистое сито, книзу мешок сужается и соединяется со стеклянным накопителем насекомых. В мешок погружают различные органические остатки — листовой опад, мох, труху гнилой древесины, а сам мешок подвешивают. По мере высыхания содержимого мешка муравьи начинают активно искать новое убежище и в результате падают в накопитель.

Также раньше считалось, что представители рода Thaumatomyrmex охотятся на термитов или даже улиток, так как несколько раз их замечали в раковинах мелких брюхоногих моллюсков. Но позже стало ясно, что обнаруженные в раковинах рабочие просто заинтересовались готовым укрытием, которое могло бы послужить гнездом для новой колонии. Что касается термитов, то хотя контакт муравьев с ними и наблюдали, за поеданием термитов муравьи замечены не были. Настоящим же и, по всей видимости, единственным кормом для всех видов рода Thaumatomyrmex являются мелкие почвенные и подстилочные многоножки из семейства кистевики, или поликсениды (Polyxenida).

Различные многоножки из семейства поликсенид: A — Unixenus attemsi, B — Unixenus mjoebergi, C — Unixenus karajinensis, D — Unixenus corticolus. Длина масштабного отрезка — 0,5 мм. фото из статьи M. Short, C. Huynh, 2011. The genus Unixenus Jones, 1944 (Diplopoda, Penicillata, Polyxenida) in Australia

Поликсениды — довольно многочисленные и повсеместные обитатели подстилки тропических лесов. По всему телу поликсенид пучками торчат многочисленные щетинки, в которых накапливаются различные хиноны, токсичные вещества, выделяемые латеральными железами сегментов. Эти вещества могут нанести значительный вред ротовому аппарату и пищеводу муравьев — поэтому у Thaumatomyrmex и существует ряд анатомических особенностей в виде удлиненных мандибул с тремя или четырьмя выростами, в зависимости от вида, и вдавленного наличника — клипеуса. Прочность всем частям ротового аппарата придает повышенное содержание хитина в кутикуле.

Голова рабочего Thaumatomyrmex atrox. фото с сайта antwiki.org

Охота муравья на многоножку была описана в 1991 году на примере Thaumatomyrmex contumax. Ученые отследили путь фуражира (муравья, добывающего пищу) с многоножкой и обнаружили колонию. Эту колонию они выращивали в лабораторных условиях в пробирке и затем в формикарии, описывая все поведенческие особенности этих муравьев.

Муравьи Thaumatomyrmex contumax охотятся исключительно поодиночке и исключительно на поликсенид. При обнаружении многоножки муравей жалит ее, впрыскивая в тело жертвы парализующий яд. Затем он обхватывает многоножку мандибулами таким образом, чтобы ее щетинки не касались других частей головы муравья, и старается как можно быстрее транспортировать ее в гнездо.

В гнезде рабочий, доставивший поликсениду, начинает очищать ее от щетинок. Происходит это так: муравей обхватывает тело многоножки передними лапками, цепляясь за нее крепкими коготками, и, продолжая удерживать ее мандибулами, начинает протягивать многоножку через сомкнутые мандибулы, при этом с тела многоножки опадают все защитные щетинки. Надо сказать, что закреплены щетинки на теле многоножки довольно слабо и опадать начинают еще во время транспортировки добычи.

Рабочий Thaumatomyrmex contumax очищает многоножку-поликсениду от щетинок. 1 — обнаружение и исследование многоножки; 2 — муравей жалит поликсениду (обратите внимание, что щетинки уже начинают опадать), 3 — очистка многоножки от щетинок (стрелками указаны направления движения тела многоножки), 4 — муравей начинает поедать многоножку с переднего конца тела начинает с переднего конца тела, так как на заднем остается неудаленный пучок щетинок. Рисунок из статьи C. R. F. Brandao et al., 1991. Thaumatomyrmex strips millipedes for prey: a novel predatory behaviour in ants, and the first case of sympatry in the genus (Hymenoptera: Formicidae)

После очистки муравей поедает добычу, начиная всегда с переднего края, оставляя лишь небольшие кусочки на корм личинкам. После этого он собирает все щетинки передними лапами и выносит их из гнезда. Многоножку всегда поедает тот рабочий, который ее принес в гнездо. Редко замечали, когда два муравья поедали одну поликсениду, но они никогда не расчленяли добычу, а поедали ее с разных концов.

Ученые предлагали муравьям другую пищу помимо поликсенид — личинок жуков и двукрылых, термитов, живых, мертвых и раненых коллембол, медовый сироп. Но муравьи от нее отказывались. Рабочий Thaumatomyrmex atrox также был замечен за охотой на поликсенид. Всё это позволяет сделать вывод об узкоспецифичной диете муравьев рода Thaumatomyrmex.

Поликсениды до (a) и после (b) очистки от щетинок муравьем Thaumatomyrmex contumax. фото из статьи C. R. F. Brandao et al., 1991. Thaumatomyrmex strips millipedes for prey: a novel predatory behaviour in ants, and the first case of sympatry in the genus (Hymenoptera: Formicidae)

Муравьи Thaumatomyrmex достаточно примитивны. Например, у них нет маток, или королев — самок с развитыми яичниками, отличающихся от рабочих муравьев (которые тоже представляют собой самок) большим размером, наличием крыльев и более массивным грудным отделом. Откладывать яйца могут все рабочие, так как у них в равной мере полностью развиты яичники. Однако роль яйцекладущей самки, как у еще порядка сотни видов подсемейства понерин, выполняет только один оплодотворенный рабочий — гамэргат. А чтобы другие рабочие не оплодотворялись самцами и не откладывали яйца, гамэргат в течение нескольких дней после рождения нового рабочего периодически исполняет процедуру так называемого антеннального бокса — быстро и часто ударяет антеннами по телу новорожденного муравья (см. видео). У побитого рабочего теряется желание спариваться и откладывать яйца.

Антеннальный бокс — активный гамэргат (черный) удерживает новорожденного рабочего (белый) и ударяет по нему антеннами. Рисунок из статьи J. H. C. Delabie et al., 2000. Notes on the ecology of Thaumatomyrmex spp. (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) in southeast Bahia, Brazil

Продукция самцов в семье муравьев Thaumatomyrmex и их лёт происходит не в определенное время, как у большинства видов муравьев, а в течение всего года. Примерно через 3–4 дня после рождения самцы вылетают из гнезда на поиски будущего рабочего-гамэргата, так как оплодотворение происходит не в родном гнезде самца, а вблизи гнезда, из которого уходит будущий гамэргат.

фото © Alex Wild с сайта alexanderwild.com.

Максим Белоус