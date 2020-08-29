Выбираем кроссовки правильно
Обширный ассортимент спортивной обуви от самых разных производителей часто ставит покупателей в тупик. Как выбрать кроссовки, чтобы не разочароваться в покупке и не пожалеть о потраченных впустую деньгах? Эта разновидность обуви очень специфична, поэтому ориентироваться на их внешний вид не обязательно. Есть много других важных критериев, которые следует учитывать, при покупке подходящих кроссовок.
Женские и мужские кроссовки отличаются друг от друга. Исключение составляют модели унисекс, предназначенные для повседневного использования. Эта обувь подходит даже для долгих прогулок, но не для занятий спортом и тренировок. Вы можете просмотреть ассортимент различных моделей кроссовок перейдя по ссылке.
Особенности кроссовок для женщин включают следующие:
- Яркая цветовая гамма (мужская обувь редко украшается красочными принтами).
- Из-за особенностей строения стопы, во избежание вывихов и травм, женские модели намного уже.
- Увеличенная высота пятки предотвращает повреждение ахиллова сухожилия.
- Использование, при производстве, более эластичного материала.
- Женщины, как правило, весят меньше, поэтому амортизация обуви должна быть более мягкой.
- Стельки, шнуры: прочные, но не столь массивные.
- Маркировка в виде буквы W не позволит ошибиться, при выборе.
И постарайтесь, для каждого занятия покупать отдельный вид кроссовок. Возможно, это будет затратно, но правильно. То есть, для бега и баскетбола нельзя надевать одну и ту же обувь. И как было отмечено выше, для спорта и прогулок надо выбирать разные кроссовки.
Обувь для долгих прогулок должна иметь хорошую амортизацию, обеспечивать опору для щиколотки и оберегать пальцы ног и пятки от ударов. Лучше всего сочетать такую обувь с водонепроницаемым верхом.
У бега есть свои требования к обуви: низкая плотная подошва, прямые и чёткие швы и отсутствие лишних элементов декора.
Для силовых тренировок необходима прочная подошва и толстая надёжная пятка. Кожаные модели хорошо сидят по размеру и помогают поддерживать баланс, что важно для этих занятий.
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