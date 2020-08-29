Выбираем кроссовки правильно

Обширный ассортимент спортивной обуви от самых разных производителей часто ставит покупателей в тупик. Как выбрать кроссовки, чтобы не разочароваться в покупке и не пожалеть о потраченных впустую деньгах? Эта разновидность обуви очень специфична, поэтому ориентироваться на их внешний вид не обязательно. Есть много других важных критериев, которые следует учитывать, при покупке подходящих кроссовок.

Женские и мужские кроссовки отличаются друг от друга. Исключение составляют модели унисекс, предназначенные для повседневного использования. Эта обувь подходит даже для долгих прогулок, но не для занятий спортом и тренировок. Вы можете просмотреть ассортимент различных моделей кроссовок перейдя по ссылке.

Особенности кроссовок для женщин включают следующие:

Яркая цветовая гамма (мужская обувь редко украшается красочными принтами).

Из-за особенностей строения стопы, во избежание вывихов и травм, женские модели намного уже.

Увеличенная высота пятки предотвращает повреждение ахиллова сухожилия.

Использование, при производстве, более эластичного материала.

Женщины, как правило, весят меньше, поэтому амортизация обуви должна быть более мягкой.

Стельки, шнуры: прочные, но не столь массивные.

Маркировка в виде буквы W не позволит ошибиться, при выборе.

И постарайтесь, для каждого занятия покупать отдельный вид кроссовок. Возможно, это будет затратно, но правильно. То есть, для бега и баскетбола нельзя надевать одну и ту же обувь. И как было отмечено выше, для спорта и прогулок надо выбирать разные кроссовки.

Обувь для долгих прогулок должна иметь хорошую амортизацию, обеспечивать опору для щиколотки и оберегать пальцы ног и пятки от ударов. Лучше всего сочетать такую обувь с водонепроницаемым верхом.

У бега есть свои требования к обуви: низкая плотная подошва, прямые и чёткие швы и отсутствие лишних элементов декора.

Для силовых тренировок необходима прочная подошва и толстая надёжная пятка. Кожаные модели хорошо сидят по размеру и помогают поддерживать баланс, что важно для этих занятий.