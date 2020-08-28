Нелётная погода. Куда пропали русские беспилотники?

Отечественная промышленность испытывает объективные трудности в развитии беспилотной авиации

Военно-технический форум «Армия-2020» запомнился презентацией нескольких отечественных тяжёлых беспилотных аппаратов. Наибольший интерес у публики вызвала экспозиция компании «Кронштадт», которая представила макеты перспективных крупногабаритных разведывательно-ударных изделий: «Сириус», «Гелиос-РЛД» и «Гром».

Первые два БПЛА относятся к классу, который на Западе обозначается как MALE (Medium-altitude long-endurance). Это средневысотные дроны большой продолжительности полёта массой от 1 тонны. Данные аппараты считаются одним из ключевых звеньев военной беспилотной авиации.

Их преимущество заключается в способности поднимать в воздух достаточно большой объём полезной нагрузки — оптическую и радиоэлектронную аппаратуру, ракетно-бомбовое вооружение. При этом аппараты могут находиться в воздух е порядка 24 часов (иногда больше), преодолевая несколько тысяч километров.

На практике они могут использоваться для выполнения чрезвычайно широкого спектра задач: мониторинг местности, целеуказания, радиоэлектронного подавления, уничтожения объектов военной инфраструктуры противника, зенитных ракетных комплексов, бронетехники, главарей бандформирований или командиров подразделений вражеской регулярной армии.

В настоящее время Россия обладает только одним дроном класса MALE. Речь идёт об «Орионе», разработанном в стенах компании «Кронштадт». По неподтверждённой информации, данный БПЛА был испытан в Сирии в качестве носителя ударного вооружения

Однако у «Ориона» есть существенные недостатки. К ним относятся относительно небольшая грузоподъёмность и отсутствие спутникового канала управления. Усовершенствованной версией этого аппарата является представленный на «Армии-2020» дрон «Сириус», взлётная масса которого составляет 4 тонны. Полезная нагрузка перспективного дрона оценивается в 1 тонну, что в 4 раза больше, чем у «Ориона».

Вторым гигантом от «Кронштадта» является аппарат «Гелиос-РЛД» со взлётной массой более 5 тонн. Как следует из аббревиатуры названия данного БПЛА, он предназначен главным образом для выполнение задач по ведению радиолокационной разведки.

По сути, «Кронштадт» презентовал аналог знаменитого американского дрона General Atomics MQ-9 Reaper. Правда, заокеанский аппарат, созданный в далёкие 2000-е годы, всё же превосходит российский «Гелиос-РЛД» по грузоподъёмности.

Третьим дебютантом от «Кронштадта» на «Армии-2020» является тяжёлый БПЛА «Гром» со взлётной массой в 7 тонн. Предполагается, что беспилотник сможет подниматься на высоту до 12 км и развивать скорость до 1 тыс. км/ч. Полезную нагрузку аппарата разработчик оценивает в 2 тонны, радиус боевого применения — в 700 километров.

Функционально «Гром» будет ближе к находящемуся сейчас на испытаниях тяжёлому БПЛА С-70 «Охотник», который будет заточен на выполнение задачи по прорыву вражеской ПВО во взаимодействии с пилотируемой авиацией. Также очевидно, что изделие подобной размерности способно действовать в одиночку, выполняя функционал дронов класса MALE.

Как пояснил ранее директор Центра перспективных исследований «Кронштадта» Владимир Воронов, «Гром» может эксплуатироваться в первом атакующем эшелоне. Подобно «Охотнику» аппарат спроектирован по технологии «стелс», которую отличают особые геометрические формы и широкое использование в конструкции радиопоглощающих материалов

Все три представленных на «Армии-2020» беспилотника без всякого сомнения можно назвать крайне востребованными в наших вооружённых силах изделиями. Однако их дальнейшая судьба остаётся неясной. С учётом проблем «Ориона» можно предположить, что с большой вероятностью до ума будет доведён проект «Сириуса».

Реализация НИОКР по «Гелиосу-РЛД» и «Грому» потребует крупных инвестиций со стороны Минобороны РФ. Ни одна компания не потянет подобные проекты без достаточного внешнего финансирования.

Кроме того, отечественные КБ, работающие в сфере беспилотной авиации, постоянно испытывают трудности с оснащением своих аппаратов отечественными двигателями (в текущей геополитической ситуации Минобороны РФ не поставит на вооружение крупногабаритный дрон с иностранными силовыми агрегатами).

Немалых трудов «Кронштадту» стоило найти замену австрийскому поршневому двигателю Rotax 914, которым оснащались опытные образцы «Ориона». Как будет разработчик ставить на крыло более тяжёлые аппараты — пока не очень понятно. Например, на «Гром» Воронов предложил поставить двигатель от учебно-боевого самолёта Як-130. То есть либо украинский АИ-222-25, либо российский аналог СМ-100, новост ей про разработку которого давно не появлялось.

В России неоднократно анонсировались НИОКР по поршневым и газотурбинным двигателям, в том числе для установки на БПЛА. Совсем недавно такие задачи взялся решать СаМарс кий национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва совместно с ПАО «ОДК-Кузнецов». Однако на реализацию таких проектов потребуется без малого 5-15 лет.

Сегодня Россия даже не смогла найти замену двигателю самого распространённого в войсках тактического дрона «Орлан-10». Данный беспилотник по-прежнему оснащён агрегатом внутреннего сгорания японской компании SAITO и стартер-генератором PTN78020 предприятия Texas Instruments Incorporated. Элементная база в БПЛА — преимущественно китайская

Тема зависимости российских беспилотников от импорта в публичной плоскости обсуждается редко, однако в открытом доступе достаточно материалов, которые позволяют сделать вывод о том, что «полностью отечественных» дронов Россия производить не может.

Скорее всего, комплектующие из западных государств закупаются через не попавшие под санкции оборонные предприятия, гражданские фирмы-прокладки, либо они поставляются из Китая (напрямую или через посредников). В ближайшее время в лучшем случае наша промышленность сможет заместить лишь иностранные двигатели и бортовое оборудование.

К огромному сожалению, современную Россию невозможно поставить в один ряд с лидерами беспилотной авиации. Технологический разрыв с США, западными государствами и Израилем по аппаратам некоторых классов оценивается экспертами в 15-25 лет. Горько осознавать, но очень сильно наша страна отстала даже от Китая и Турции, чьи БПЛА в целом успешно применяются в вооружённых конфликтах на Ближнем Востоке.

На современном театре военных действий, как показывает опыт войн в Идлибе и Ливии, дроны незаменимы при проведении разведывательно-диверсионных акций. Также они способны практически полностью заменить пилотируемую штурмовую и бомбардировочную авиацию. В связи с этим России необходимо приложить максимум усилий для сокращения технологического разрыва с ведущими военными державами хотя бы до 5-10 лет.

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