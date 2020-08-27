В США обрушилась скала и обнажила следы загадочных животных древности

То самое древнее животное глазами художника

На территории американского штата Аризона располагается Большой каньон (Grand Canyon). Это одна из самых больших и глубоких долин, которая прорезана рекой Колорадо — ее длина равна 446 километрам, а максимальная глубина была отмечена в районе 1857 метров. Ввиду своей древности, она сохранила в себе следы многих древних растений и животных. Многие из этих следов находились прямо на виду, поэтому с их поиском особых проблем не возникало. Но большинство из древних окаменелостей до сих пор остаются скрытыми от человеческих глаз, так что открытий в Большом каньоне уже давно не совершалось. В 2016 году природа сама дала ученым подсказку — тогда, от одной из скал откололся огромный валун и упал на землю. На его поверхности исследователям удалось найти следы неизвестных животных возрастом более 300 миллионов лет. Это открытие примечательно сразу по нескольким причинам.



Загадки Великого каньона

Как и во многих других подобных случаях, об открытии было рассказано в научном издании Science Alert. Огромный валун с сюрпризом был обнаружен на пешеходном пути «Брайт Анджел Трейл», который протянут практически через весь каньон. По словам изучающих жизни древних животных палеонтологов, если бы валун упал в другом месте или не обрушился вообще, они бы никогда не сделали это открытие. То есть, оно было сделано исключительно благодаря счастливому стечению целого ряда обстоятельств. Чем не подсказка со стороны природы? А ведь открытие действительно достойно внимания.

Валун, упавший в Великом каньоне

Обнаруженные следы животных интересны науке по трем причинам. Во-первых, это самые старые из известных науке следов животных, когда-либо живших на территории Великого каньона — их возраст оценивается в 313 миллионов лет. Во-вторых, это самые старые следы животных, которые размножались, откладывая яйца. В-третьих, теперь у ученых есть самые ранние доказательства того, что позвоночные существа уже давно умели передвигаться по песчаным дюнам. А все потому, что миллионы лет назад Великий каньон был усыпан песчаными холмами, по которым очень трудно передвигаться.

Вот так выглядят просторы Великого каньона

Загадочные животные древности

Первая пара следов, вероятнее всего, была оставлена так называемыми базальными амниотами. Так называют одних из первых позвоночных животных, которые ходили на четырех лапах. Есть мнение, что они стоят у самого основания эволюционного древа рептилий, также известных как пресмыкающиеся. В общем, речь идет о далеком предке современных черепах, крокодилов и им подобных созданий. Если судить по отпечаткам лап, животное двигалось вперед, постепенно уходя в бок. Древнее создание использовало походку с горизонтальной последовательностью, при которой поднималось по склону дюны по диагональной линии.

С чем именно была связана необычная походка животного, точно неизвестно. Первая версия гласит, что склон дюны был слишком крутым и подниматься по диагонали было проще, чем прямо. Приверженцы второй версии уверены, что в ходе подъема древнего пресмыкающегося, в Великом каньоне дул сильный ветер. Мы не знаем, к какому виду относилось животное, каким был вес его тела и какими еще особенностями он обладал, но ветер действительно мог изменять его маршрут.

На огромному валуне была обнаружена и другая пара следов. В этом случае животное уже двигалось не по диагонали, а напрямик. К какому виду оно относилось, ученым пока тоже не ясно. На данный момент исследователи предполагают, что лапы принадлежат загадочному существу вида Chelichnus. Его окаменелости впервые были найдены в Шотландии и ошибочно были приняты за останки черепахи. Костей было обнаружено очень мало, поэтому до конца воссоздать внешний вид древнего создания все еще не получается. Но находка в Великом каньоне, вероятно, хотя бы немного раскроет завесу тайн ы.