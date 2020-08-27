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Надежный способ избавится от тараканов

Проворные паразиты всеядны и могут выжить, даже после ядерного взрыва. Однако, борьба с ними вполне возможна. Прекрасно помогает в этом арсенал химических и народных средств. Но самый действенный метод - обращение к специалистам-дезинсекторам.

Чтобы эти методы подействовали, нужно знать, почему вредители появляются в жилище, магазине или офисе. Особенно приходят в недоумение владельцы объектов с идеальной чистотой. Но эти паразиты быстро находят лазейки и могут проникнуть куда угодно. Вот самые распространённые способы проникновения тараканов:

  • Соседние жилые объекты. Паразиты могут мигрировать из других жилищ или комнат, в которых очень много отходов. Стоит дождаться нашествия вредителей на случай, если соседи начнут обрабатывать жильё от тараканов.
  • Общественные места. Когда человек приходит из магазина или ресторана, он может "забрать" таракана, спрятанного в сумке.
  • Посылки. Интернет-магазины, даже за рубежом, очень популярны. Но "в качестве бонуса" к этой покупке можно добавить экзотического гостя.

     

    Если насекомые обнаружены, необходимо принять срочные меры: они мгновенно размножаются.

Самостоятельная обработка от тараканов помещения имеет свои недостатки. Многие из продуктов на протяжении десятков лет использовались для борьбы с прусаками, и у последних выработался иммунитет к ним. Современные инсектициды помогают на время избавиться от этих вредителей, поскольку они могут сбежать к соседям и через некоторое время вернуться обратно. Более того, стоимость этих продуктов высока и запах очень неприятный. Придётся долго обрабатывать объект.

Когда проводится самостоятельное устранение тараканов, цена этой борьбы может быть значительной. Современные препараты недёшевы, к тому же прусаков приходится несколько раз травить. Принимая во внимание, сколько стоит обеззараживание от профессионалов, это может быть более выгодным. Есть и другие преимущества такого решения:

  1. Человек не рискует своим здоровьем, как, при самостоятельной работе с химическими веществами. Не нужно тратить время и силы на столь неприятную процедуру. В работу хозяев входит только подготовка кухни, ванной и жилых комнат.
  2. Во время процесса обработки специалисты используют проверенные методы, которые не оставляют прусакам шанса на выживание.
27 август 2020 /
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