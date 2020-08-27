Почему без США и Англии не было бы 9 мая

Союзников СССР против Германии особенно ценили Иосиф Сталин и Георгий Жуков

Несколько строк из ленты новост ей заставляют оглянуться назад, в историю Второй мировой войны: «Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан США, входивших в годы Второй мировой войны в экипажи северных конвоев, доставлявших в СССР стратегические грузы по ленд-лизу».

До августа сорок первого года Советский Союз воевал с Германией один на один. Немцы вгрызлись в хребет нашей страны, и гитлер отчаянно гнал своих генералов и солдат вперед, призывая закончить военную кампанию как можно скорее. Утром 1 сентября 1941 года ему доложили, что накануне британцы успешно осуществили план «Дервиш» - дебютную операцию в рамках помощи западных стран Советскому союзу по ленд-лизу. В архангельский порт вошел первый арктический конвой из семи судов. Во время пути его охраняли два тяжелых крейсера, пять эсминцев, три корвета, столько же тральщиков. Из Ливерпуля в СССР были доставлены топливо, каучук, 3800 глубинных бомб, 15 истребителей «Харрикейн» в разобранном состоянии и полторы тысячи тонн ботинок.

Глаза гитлер а хищно блеснули. Отныне британские корабли будут под прицелом германских «морских волков»! Фюрер приказал многократно увеличить производство подводных лодок. Их совершенствовали, «учили» уходить от преследования. На вооружении у немцев появились акустические электроторпеды, не оставлявшие следов на поверхности моря. Они шли на шум винтов и механизмов корабля, и спастись от них было почти невозможно...

Моряки северных караванов – отчаянные храбрецы! - рисковали безмерно. Вокруг – неуемная стихия, грозившая разрушительными штормами и смерчами. Но куда большую опасность представляли германские подводные лодки и авиация люфтваффе. Немцы устраивали засады в норвежских бухтах, фьордах. И, налетев, забрасывали корабли союзников минами. Им на помощь прилетали самолеты и расшвыривали бомбы

Бурлящая вода густо окрашивалась кровью. Спасать раненых с горящих кораблей было некому. Конечно, нацисты могли это сделать, но они лишь с садистским интересом наблюдали за страданиями людей, сгрудивших на переполненных понтонах или барахтающихся в воде. Иногда расстреливали.

Порой, смеясь, фото графировали. И исчезали на горизонте или в морской пене. До новой охоты…

В полярной воде можно было продержаться считанные минуты. Прославленный Эрнст Кренкель

однажды нырнул в ледяные волны, чтобы спасти ценную рацию. Он вспоминал об этом случае с содроганием: «Первое впечатление - ошеломляющее. Трудно о нем рассказать, это нужно испытать самому. Вероятно, такое же испытываешь, упав в кипяток. Меня ошпарило холодом... Сказать: «было холодно» - значит, ничего не сказать. Холод пронизал буквально до мозг а костей...».

Корабли конвоев яростно огрызались, но им редко удавалось уйти без потерь. За время войны были потоплены 85 торговых судов и 16 боевых кораблей ВМФ Великобритании - 2 крейсера, 6 эсминцев и 8 других эскортных судов. Погибло – вечная им слава! - 3000 моряков Королевского флота.

В июле 1942 года немцы, которые неуклонно наращивали силы на пути следовании союзных эскортов, провели операцию «Ход конем» против конвоя. PQ 17. Консолидированным ударом надводных кораблей, подводных лодок и авиации они потопили 23 английских и американских корабля из 36-ти.

Это была странная, запутанная история. Из Британского адмиралтейства поступил личный приказ первого морского лорда Дадли Паунда: «Конвою рассеяться!». Крейсерская группа получила приказ отойти на запад, поскольку получила сведения о приходе в этот район мощного немецкого соединения во главе с линкором «Тирпиц». Строй был нарушен, одиночные суда конвоя начали поодиночке прорываться в Архангельск. И стали легкой добычей немецких субмарин и авиации…

О разгроме PQ-17 раструбили все германские газеты. Геббельсовский пропагандист, британец Уильям Брук Джойс, бежавший в Германию, ведущий англоязычной передачи на немецком радио «Говорит Германия» захлебывался от восторга. Страшные картины гибели союзных кораблей со смаком демонстрировались в еженедельном обозрении Die Deutsche Wochenschau.

«В случае с последним конвоем под номером PQ-17 немцы наконец использовали свои силы таким способом, которого мы всегда опасались, - писал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль Сталину 17 июля 1942 года. - Они сконцентрировали свои подводные лодки к западу от острова Медвежий, а свои надводные корабли держали в резерве для нападения к востоку от острова Медвежий…»

Черчилль пытался убедить Сталина, что поставку стратегических грузов морем надо прекратить, ибо немцы ставят на пути конвоев непреодолимые заслоны. Однако у Сталина были свои аргументы:

«Приказ английского Адмиралтейства 17-му конвою покинуть транспорты и вернуться в Англию, а транспортным судам рассыпаться и добираться в одиночку до советских портов без эскорта наши специалисты считают непонятным и необъяснимым. Я, конечно, не считаю, что регулярный подвоз в северные советские порты возможен без риска и потерь. Но в обстановке войны ни одно большое дело не может быть осуществлено без риска и потерь. Вам, конечно, известно, что Советский Союз несет несравненно более серьезные потери…»

На основе этой трагической истории Валентин Пикуль написал исторический роман «Реквием каравану PQ-17». Вот несколько фрагментов из него:

«Сразу 24 торпедоносца прорвались к каравану. Это были новейшие «ХЕ-177», из-под фюзеляжей которых неслись на корабли торпеды. С бреющего полета, в плюмажах рассыпчатой пены, срезаемой ветром, стервятники точной фалангой врезались в караван с кормы… Навстречу плотному огню кораблей самолеты выстреливали острые пучки трасс, убивая и калеча людей на палубах зажигательными пулями, горевшими еще в полете. Всюду разлетались стекла рубок, жестоко раня лица, выкалывая осколками глаза. Торпедоносцы мчались над самой водой - прямо между бортов кораблей, будто их несло вдоль нескончаемых коридоров...»

Конвои продолжали следовать в Советский Союз, и со временем жертв становилось все меньше. Немецкий флот был изрядно потрепан, нес большие потери и уже не мог вести эффективную охоту за кораблями союзников. То же самое можно сказать и о морской авиации Третьего рейха.

За годы Второй мировой войны 1400 британских судов (78 конвоев) доставили в Мурманск и Архангельск грузов – в основном из Соединенных Штатов Америки - на сумму в 11 с лишним миллиардов долларов США по курсу того времени (по нынешнему - 160 миллиардов).

Суда доставили в нашу страну 22 150 самолетов, 12 700 танков, 51 503 джипа и вездехода, 375 883 грузовика, 345 735 тонн взрывчатки, 1981 локомотив, 2670 тысяч тонн нефтепродуктов, 106 893 тысячи тонн хлопка, 4478 тысяч тонн продовольствия, 331 066 литров спирта, 15 417 тысяч пар армейских ботинок. И - 257 миллионов пуговиц...

Советская военная промышленность, эвакуированная на Урал и в Сибирь, работала на полную мощность. Инженеры, конструкторы, рабочие работали изо всех сил, стремясь обеспечить Красную армию необходимым вооружением. Но следует помнить, что «Катюши» собирали на базе «студебеккеров», привезенных из США. Советские летчики летали на американских «аэрокобрах» и «кингкобрах». В танковых сражениях против немцев участвовали английские «матильды», американские «шерманы», канадские «валентайн ы».

По словам Никиты Хрущева, Сталин в застольных беседах прямо говорил, что «если бы США нам не помогли, то мы бы эту войну не выиграли».

На публике же его благодарность союзникам выглядела скромнее. В декабре 1943 года на торжественном обеде в честь окончания Тегеранской конференции, Сталин, обращаясь к президенту США Франклину Рузвельту, подчеркнул: «Без американской помощи мы не смогли бы победить врагов».

На Ялтинской конференции в феврале 1945 года он сказал, что «по его мнению... ленд-лиз - это замечательное изобретение, без которого победа была бы иной».

Сталин имел в виду, что без помощи союзников, в первую очередь США, Великая Отечественная война продолжалась бы дольше и потребовала еще более тяжелых потерь. Это подтверждали многие военные, в том числе, маршал Георгий Жуков.

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