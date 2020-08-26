Эксперимент показал, могут ли бактерии путешествовать между планетами

То, что бактерии способны выживать в открытом космос е, известно давно. Но могут ли они совершать длительные «переезды» между планетами — ученые не знали. Трехлетний эксперимент на борту МКС показал, что такое возможно. Это стало серьезным аргументом в пользу гипотезы панспермии, которая предполагает, что жизнь на Землю могла быть занесена с другой планеты, например с Марс а.

Исследование японских ученых опубликовано в журнале Frontiers in Microbiology. В 2018 году те же исследователи из Токийского университета изучали нижние слои стратосферы, обнаружив на 12-километровой высоте бактерий из рода дейнококки (Deinococcus), которые жили там, несмотря на мощное ионизирующее излучение.

Затем специалисты решили проверить эти микроорганизмы на выживаемость в условиях открытого космос а. Высушив колонии дейнококков разной толщины, они разместили их на внешней панели японского модуля Международной космической станции, где те находились от одного года до трех лет.

Спустя три года ученые выяснили, что все колонии более 0,5 миллиметра смогли выжить в безвоздушном пространстве — правда, частично: бактерии, образующие верхний слой, погибли, в результате чего был создан некий защитный «панцирь» для микробов, которые находились внутри, благодаря чему они и выжили. По подсчетам исследователей, агрегаты толщиной более 0,5 миллиметра могут просуществовать на МКС в таком «режиме» от 15 до 45 лет, а колония в один миллиметр потенциально может обитать в условиях открытого космос а до восьми лет.

Выжившие фракции D. radiodurans R1 (A) и D. aerius TR0125 (B), спустя три года. Клетки находились под воздействием УФ> 110 нм при воздействии космос а (бледно-голубые ромбы). Также показаны кабина МКС (синие треугольники) и наземные органы управления (коричневые кружки). Крайние слева данные по вертикальной оси показывают результаты для образца толщиной около 1 мкм / ©www.frontiersin.org

«Некоторые думают, что жизнь — весьма редкое явление, которое случилось в нашем мире лишь однажды, хотя другие считают, что она способна зародиться на любой подходящей для этого планете. Если панспермия возможна, то жизнь должна встречаться намного чаще, чем мы думали», — говорит ведущий исследователь, профессор Акихико Ямагиши из Токийского университета.

По итогам своего исследования ученые делают вывод, что дейнококки способны выжить во время путешествия с Земли на Марс и обратно. Такой «переезд» как раз занял бы от нескольких месяцев до нескольких лет на кратчайшей орбите.

Несмотря на то что исследования по выживаемости бактерий в открытом космос е проводили и раньше, новую работу можно назвать первым долгосрочным экспериментом, который дает наилучшую оценку выживаемости микроорганизмов в длительной перспективе. Тем не менее ученые предостерегают от глобальных выводов: доказана лишь выживаемость бактерий в космос е в течение долгого времени, но выброс микробов и приземление их на другую планету — задача для других экспериментов.