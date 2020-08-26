» » Выяснилось, являются ли сны продолжением реальности

Выяснилось, являются ли сны продолжением реальности

Выяснилось, являются ли сны продолжением реальности

Машинный анализ десятков тысяч отчетов о сновидениях показал, как в них вплетаются персонажи из реальной жизни.

Специалист по информатике Алессандро Фогли и его коллеги университета Roma Tre в Италии решили проверить на прочность гипотезу непрерывности сновидений, утверждающую, что сны — это всего лишь продолжение реальной жизни. Для этого они разработали алгоритм, позволяющий быстро извлечь нужную информацию из отчетов о сновидениях. Что именно нужно искать среди тарабарщины, которая снится людям, ученым подсказала система анализа снов, разработанная в 1966 году Холлом и Ван де Каслом. Система интерпретирует сны с точки зрения персонажей, их взаимодействия и эмоций, которые возникли из-за этих взаимодействий.

Алгоритм Фогли позволил быстро проанализировать около 24 тысяч отчетов о сновидениях, предоставленных в свободном доступе в базе данных DreamBank. Результаты анализа контрольной группы отчетов ученые сравнили с ручной интерпретацией снов и обнаружили, что алгоритм делает такие же выводы, что терапевты, в 75% случаев. В процессе анализа ученые проверили гипотезу непрерывности и «вытащили» из большинства снов «статистические маркеры»: реальных людей и их взаимодействия, которые могли стать искаженным отражением происходящего в жизни.

Подобные алгоритмические подходы к анализу сновидений в будущем упростят количественную оценку важных аспектов снов, которая сейчас производится вручную и является медленным и трудоемким процессом. Фогли утверждает, что созданный ими алгоритм однажды может перерасти в «технологии, которые ликвидируют нынешний разрыв между реальной жизнью и сновидениями», что бы это ни значило.

26 август 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Алгоритм Google AI автоматически распознает косаток
Хочу все знать

Алгоритм Google AI автоматически распознает косаток

Исследователи из Google AI совместно с Министерством рыболовства и океанов Канады создали программу, которая распознает косаток в Тихом океане в реальном времени.
Грамотный подбор аудиторов
Хочу все знать

Грамотный подбор аудиторов

Аудитор - это уникальный специалист, который проверяет хозяйственную и финансовую деятельность предприятия. Это включает анализ бухгалтерских и налоговых отчетов, прогнозов рисков, консультационных и
Про сны
Хочу все знать

Про сны

Сон – это проекция наших чувств, эмоций и переживаний. Природа сновидений до конца не изучена, хотя ученые пытаются разгадать их тайну с момента зарождения науки. Тем не менее, в некоторых фактах
Загадка сновидений - вещие сны
Хочу все знать

Загадка сновидений - вещие сны

Сновидения всегда считались чем – то загадочным, но разгадать эту тайну пока никому не удалось. Особенно много разговоров ходит вокруг темы вещих снов.
10 удивительных фактов о сновидениях
Хочу все знать

10 удивительных фактов о сновидениях

1. Во время сна мы парализованысамых мельчайших подробностей.
Интересные факты о наших сновидениях
Хочу все знать

Интересные факты о наших сновидениях

Считается, что во сне мозг «проигрывает» то, что случилось с ним за день или раньше.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Солнце в миниатюре. Термоядерная гонкаВечная Холодная война против красно-желтой угрозыЗапрещенный TikTok: чем опасен сверхпопулярный сервисЧем займется марсоход Perseverance и как он будет добывать кислород на МарсеВ нашей ДНК нашлись гены загадочных видовПервая фотомодель эпохи кринолиновСекретные закупки Роскосмоса. Луч золотого тельцаВкус и запах в виртуальном пространстве: технологии, которые изменят будущее


Свежие Статьи
Модуль «Наука» проходит предполетные испытания на Байконуре

Модуль «Наука» проходит предполетные испытания на Байконуре

В России хотят сделать новый скафандр

В России хотят сделать новый скафандр

Почему наша Вселенная такая странная и существуют ли законы физики?

Почему наша Вселенная такая странная и существуют ли законы физики?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+