Выяснилось, являются ли сны продолжением реальности

Машинный анализ десятков тысяч отчетов о сновидениях показал, как в них вплетаются персонажи из реальной жизни.



Специалист по информатике Алессандро Фогли и его коллеги университета Roma Tre в Италии решили проверить на прочность гипотезу непрерывности сновидений, утверждающую, что сны — это всего лишь продолжение реальной жизни. Для этого они разработали алгоритм, позволяющий быстро извлечь нужную информацию из отчетов о сновидениях. Что именно нужно искать среди тарабарщины, которая снится людям, ученым подсказала система анализа снов, разработанная в 1966 году Холлом и Ван де Каслом. Система интерпретирует сны с точки зрения персонажей, их взаимодействия и эмоций, которые возникли из-за этих взаимодействий.

Алгоритм Фогли позволил быстро проанализировать около 24 тысяч отчетов о сновидениях, предоставленных в свободном доступе в базе данных DreamBank. Результаты анализа контрольной группы отчетов ученые сравнили с ручной интерпретацией снов и обнаружили, что алгоритм делает такие же выводы, что терапевты, в 75% случаев. В процессе анализа ученые проверили гипотезу непрерывности и «вытащили» из большинства снов «статистические маркеры»: реальных людей и их взаимодействия, которые могли стать искаженным отражением происходящего в жизни.

Подобные алгоритмические подходы к анализу сновидений в будущем упростят количественную оценку важных аспектов снов, которая сейчас производится вручную и является медленным и трудоемким процессом. Фогли утверждает, что созданный ими алгоритм однажды может перерасти в «технологии, которые ликвидируют нынешний разрыв между реальной жизнью и сновидениями», что бы это ни значило.