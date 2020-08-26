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Космический телескоп Джеймс Уэбб прошел основные проверки перед запуском

Космический телескоп Джеймс Уэбб прошел основные проверки перед запуском

 

Космический телескоп, который разрабатывался в совместном сотрудничестве между США, Канадой и Европейским союзом «Джеймс Уэбб» успешно прошел самые сложные и основные предполетные проверки.

Европейское космическое агентство предоставляет для проекта своих специалистов, а также ракету-носитель «Ariane 5», канадское космическое агентство предоставляет для проекта бесщелевой спектограф, который поможет в изучении экзопланет, датчик точного наведения на объект изучения и еще ряд другого высокотехнологичного оборудования. Сотрудничество на таких условиях дают возможность канадским и европейским специалистам получить приоритетный доступ к возможностям телескопа.

Основной задачей тестирования телескопа была проверка работоспособности самого главного и основного оборудования на возможность принятия и передачи данных и проверка всех механизмов и узлов на безупречную работу.

Уникальность данного телескопа заключается в том что он должен находиться в точке Лагранжа, которая удалена от Земли на 1,5 млн км, и разворачивать свое оборудование уже там, чтобы понимать масштабы ему придется совершить 344 операции для полного развертывания, в ходе которых не должно произойти ни одного сбоя. Главное отличие телескопов Хаббл и Уэбб в том что у последнего нет миссий, которые бы его обслуживали.

26 август 2020 /
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