Космический телескоп Джеймс Уэбб прошел основные проверки перед запуском

Космический телескоп , который разрабатывался в совместном сотрудничестве между США, Канадой и Европейским союзом «Джеймс Уэбб» успешно прошел самые сложные и основные предполетные проверки.

Европейское космическое агентство предоставляет для проекта своих специалистов, а также ракету-носитель «Ariane 5», канадское космическое агентство предоставляет для проекта бесщелевой спектограф, который поможет в изучении экзопланет, датчик точного наведения на объект изучения и еще ряд другого высокотехнологичного оборудования. Сотрудничество на таких условиях дают возможность канадским и европейским специалистам получить приоритетный доступ к возможностям телескоп а.

Основной задачей тестирования телескоп а была проверка работоспособности самого главного и основного оборудования на возможность принятия и передачи данных и проверка всех механизмов и узлов на безупречную работу.

Уникальность данного телескоп а заключается в том что он должен находиться в точке Лагранжа, которая удалена от Земли на 1,5 млн км, и разворачивать свое оборудование уже там, чтобы понимать масштабы ему придется совершить 344 операции для полного развертывания, в ходе которых не должно произойти ни одного сбоя. Главное отличие телескоп ов Хаббл и Уэбб в том что у последнего нет миссий, которые бы его обслуживали.