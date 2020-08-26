Почему слезы соленые и помогают справиться со стрессом?

Ежедневно человек вырабатывает от 0,5 до 2 миллилитров слез

Большую часть времени наши глаза открыты, поэтому они нуждаются в постоянном смачивании и очищении. Для этого в наших организмах есть слезные железы, которые регулярно производят соленую на вкус жидкость и защищают глаза от высыхания и загрязнения. Особенно сильно они текут, когда человек плачет — считается, что плач помогает людям быстрее справиться со стрессом. Даже если тяжелая ситуация не поменялась в лучшую сторону, поплакав, каждый человек волшебным образом начинает чувствовать себя лучше. Слезы и плач до сих пор недостаточно хорошо изучены, но почему слезы соленые ученые уже могут с полной уверенностью. Также у них есть весьма убедительные доказательства того, что плач способен улучшить эмоциональное состояние любого человека.

Виды слез

Слезы и плач изучаются уже давно. Главная задача слез заключается в смачивании человеческих глаз и их защите от микробов и повреждений. Важно знать, что не все слезы одинаковые — в зависимости от ситуации, слезные железы вырабатывают жидкость с разным составом и предназначением. По предназначению слезы условно делятся на три вида:

, необходимые для смачивания глазных яблок, чтобы они не пересыхали;, которые возникают при нарезании лука, возникновении дыма и попадании мусора в глаза. Они нужны для защиты;, возникающие как реакция человека на эмоциональные потрясения и физическую боль.Состав слезы

На 99% слезы состоят из воды, а все остальное — это неорганические вещества, среди которых есть и хлорид натрия, более известный нам как поваренная соль. По словам исследователей, именно этот компонент и придает слезам соленый вкус. При этом соль не щиплет глаза, потому что ее концентрация очень мала. За антибактериальные свойства слез отвечает вещество лизоцим, которое за несколько минут способно уничтожить до 95% опасных бактерий.

Получается, что слезы — это отличный антисептик

Некоторые люди также могли замечать, что иногда слезы бывают и горькими. Такой привкус возникает из-за того, что во время плача организм испытывает нагрузку, активизирует работу надпочечников и ускоряет сердцебиение. Все эти процессы повышают количество адреналина и других веществ в организме, а потом включают их в состав слез. Вообще, эмоциональные слезы иногда делятся на два вида: горькие и сладкие. Горькие слезы вырабатываются во время стресса, а сладкие — когда человек плачет от счастья и смеха.

О том, что в зависимости от ситуации состав слез может меняться, в 1981 году сообщил психиатр Уильям Фрей (William Frey). В рамках исследования он сравнил концентрацию веществ в двух видах слез: тех, что появились у людей во время просмотра грустного фильма и тех, что возникли как реакция на нарезанный лук. Не стоит забывать, что концентрация веществ в слезах также зависит от состояния здоровья человека. Некоторые ученые уверены, что вместе со слезами из организма выходят и многие вредные вещества, поэтому в этом нет ничего плохого.

Почему люди плачут?

Причины, по которым люди плачут, до конца не изучены. Ученым уже давно ясно, что дети плачут, чтобы привлечь к себе внимание. Возможно, то же самое является причиной взрослой плаксивости — когда нам плохо, мы хотим, чтобы на нас обратили внимание и поддержали. А вот животные не могут привлекать к себе внимание при помощи плача, как и выражать свои эмоции и использовать плач как средство общения. Ученые твердо уверены, что это исключительно человеческий навык.

О том, что плач помогает пережить самые тяжелые жизненные ситуации, писал даже древнегреческий философ Аристотель. А в 1986 году психологи заметили, что авторы 94% газетных статей на тему плача утверждали, что слезы помогают справиться со стрессом. Позже, в 2008 году, ученые провели опрос среди 4300 человек — они хотели выяснить, действительно ли плач помогает людям улучшить свое эмоциональное состояние. Некоторые люди отвечали, что не замечают изменений и даже начинают чувствовать себя хуже, но большинство все же отметило, что слезы им помогают.

С чем именно связано облегчение, возникающие у некоторых людей после плача, исследователям до сих пор точно неизвестно. Можно выдвинуть предположение, что вместе со слезами из организма человека выходят и вещества которые провоцируют выработку гормона стресса. Но природа взрослой плаксивости, какие бы мы сейчас не строили теории, изучены недостаточно.