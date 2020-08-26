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Советские школьники глазами Нормана Роквелла

Советские школьники глазами Нормана Роквелла

Норман Роквелл. «Русские школьники». 1967 год.


Эта картина впервые была опубликована 3 октября 1967 года в журнале «Look Magazine» как иллюстрация к серии статей о жизни в Советском Союзе. Как и многие другие картины Роквелла, эта картина написана по фотографии.


«[Журнал] «Look», в то же время, планировал специальную статью в честь пятидесятой годовщины Большевисткой Революции. Роквеллу была заказана иллюстрация с типичной русской классной комнатой, поэтому они с Молли отправились на две недели в Москву во второй раз, в июне. В аэропорту их встретил Кристофер С. Рен, американский журналист, освещавший, на тот момент, жизнь в СССР для журнала «Look». С первой же минуты знакомства, Рен нашел Роквелла «очень любезным и расслабленным. Я был удивлен тем, насколько он был приятен».


Рен, который свободно говорил по-русски, использовал свои навыки переводчика, чтобы помочь Роквеллу попасть в московскую школу. Позже он вспомнил, что Роквелл уже сделал несколько фотографий группы учеников «сидящих в своих пионерских галстуках», когда вмешались русские официальные представители. Они же и возразили просьбе художника, когда тот попросил одного из учеников посмотреть в окно, чтобы изобразить мальчика, которые не может сидеть спокойно, ребенка, которым он когда-то был.


Однако, школьная администрация хотела, чтобы ученики были изображены как прилежные маленькие коммунисты. «Все должны были быть запечатлены, смотрящими только вперед, — вспоминал Рен, — и им было очень интересно, насколько Норман был против СССР, если он просит ученика смотреть в окно».

«Американское зеркало: жизнь и искусство Нормана Роквелла».

Дебора Соломон


Сегодня владельцем картины является Стивен Спилберг. Он приобрел её в 1989 г. за 200 тыс. дол. В 2007 году ассистент Спилберга нашёл упоминание о картине в реестре похищенных предметов искусства ФБР. В 2010 г. суд признал законным приобретение картины Спилбергом.


В настоящее время картина оценивается в 700 тысяч долларов.


По материалам Сергей Цветков
26 август 2020 /
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