Советские школьники глазами Нормана Роквелла

Эта картина впервые была опубликована 3 октября 1967 года в журнале «Look Magazine» как иллюстрация к серии статей о жизни в Советском Союзе. Как и многие другие картины Роквелла, эта картина написана по фотографии.
«[Журнал] «Look», в то же время, планировал специальную статью в честь пятидесятой годовщины Большевисткой Революции. Роквеллу была заказана иллюстрация с типичной русской классной комнатой, поэтому они с Молли отправились на две недели в Москву во второй раз, в июне. В аэропорту их встретил Кристофер С. Рен, американский журналист, освещавший, на тот момент, жизнь в СССР для журнала «Look». С первой же минуты знакомства, Рен нашел Роквелла «очень любезным и расслабленным. Я был удивлен тем, насколько он был приятен».
Рен, который свободно говорил по-русски, использовал свои навыки переводчика, чтобы помочь Роквеллу попасть в московскую школу. Позже он вспомнил, что Роквелл уже сделал несколько фотографий группы учеников «сидящих в своих пионерских галстуках», когда вмешались русские официальные представители. Они же и возразили просьбе художника, когда тот попросил одного из учеников посмотреть в окно, чтобы изобразить мальчика, которые не может сидеть спокойно, ребенка, которым он когда-то был.
Однако, школьная администрация хотела, чтобы ученики были изображены как прилежные маленькие коммунисты. «Все должны были быть запечатлены, смотрящими только вперед, — вспоминал Рен, — и им было очень интересно, насколько Норман был против СССР, если он просит ученика смотреть в окно».
«Американское зеркало: жизнь и искусство Нормана Роквелла». Дебора Соломон
Сегодня владельцем картины является Стивен Спилберг. Он приобрел её в 1989 г. за 200 тыс. дол. В 2007 году ассистент Спилберга нашёл упоминание о картине в реестре похищенных предметов искусства ФБР. В 2010 г. суд признал законным приобретение картины Спилбергом.
В настоящее время картина оценивается в 700 тысяч долларов.
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