Удивительное путешествие портрета Кокто работы Модильяни

«Когда Модильяни писал мой портрет, он работал в том же ателье, что и Кислинг, на улице Жозеф-Бара... Модильяни написал портрет на большом холсте и продал мне его за пять франков. К сожалению, у меня тогда не хватило денег, чтобы нанять еще извозчика и отвезти портрет к себе. Этим воспользовался Кислинг, отдав картину в счет погашения долга в одиннадцать франков хозяину кафе „Ротонда“. И вот картина начала кругосветное путешествие, завершившееся продажей в Америке за семнадцать миллионов».