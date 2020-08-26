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Удивительное путешествие портрета Кокто работы Модильяни

Удивительное путешествие портрета Кокто работы Модильяни


Амедео Модильяни. Портрет Жана Кокто


«Когда Модильяни писал мой портрет, он работал в том же ателье, что и Кислинг, на улице Жозеф-Бара... Модильяни написал портрет на большом холсте и продал мне его за пять франков. К сожалению, у меня тогда не хватило денег, чтобы нанять еще извозчика и отвезти портрет к себе. Этим воспользовался Кислинг (Моисей Кислинг, французский художник — прим. „Избранного“), отдав картину в счет погашения долга в одиннадцать франков хозяину кафе „Ротонда“. И вот картина начала кругосветное путешествие, завершившееся продажей в Америке за семнадцать миллионов».


Жан Кокто. «Портреты-воспоминания»
26 август 2020 /
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