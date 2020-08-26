Эксперимент Элен Лангер, доказавший, что старость существует лишь в нашем воображении
Все мы знаем, что человеку столько лет, на сколько он сам себя ощущает. Но вряд ли кто-то всерьез воспринимает эту фразу, ведь нас приучили, что человек непременно должен стареть, со всеми вытекающими отсюда не слишком приятными обстоятельствами. А что если мы скажем вам, что старость и угасание — это наш выбор, от которого можно отказаться? Известный американский психолог Элен Лангер своим смелым экспериментом доказала, что стареть вовсе не обязательно, если вы этого сами не хотите.
Доктор Элен Лангер известна своими революционными открытиями, которые касаются, в основном, людей пожилого возраста. В 1976 году эта женщина провела в доме престарелых Арден-хаус в Коннектикуте исследование, перевернувшее с ног на голову современную геронтологию.
Лангер доказала, что трепетный уход за стариками не идет им на пользу, а, наоборот, укорачивает их дни. Иногда чрезмерная забота быстрее сводит человека в могилу, чем сама старость и болезни. Благодаря доктору в науке появился такой термин, как синдром выученной беспомощности, который признали ученые во всем мире.
Но Элен Лангер не планировала останавливаться на достигнутом и в 1979 году решила развеять остальные вековые мифы о старении человека. Для нового эксперимента Элен отобрала 8 мужчин, средний возраст которых составил 75 лет. Они согласились переехать в специально оборудованное для них жилье в штате Нью-Хэмпшир, расположенное на территории бывшего монастыря.
Участники эксперимента даже предположить не могли, что их ждет в новом доме, где они должны будут прожить несколько недель, не выходя в большой мир. От самих мужчин требовалось немного — Лангер попросила их не брать с собой фотографии, книги и журналы, появившиеся позднее 50-х годов.
Когда дедушки зашли в дом, они просто остолбенели. В их новом жилище все было так, как в далеком 1959 году — книги на полках, календари, проигрыватель с грампластинками и даже черно-белый телевизор с крошечным выпуклым экраном и линзой. Все вокруг возвращало их на 20 лет назад, в те времена, когда они еще были цветущими мужчинами, только переступившими порог зрелости.
Лангер попросила участников эксперимента подыграть ей и вести себя так, как будто на дворе на самом деле 1959 год. Мужчинам нужно было представить, что им по 50–55 лет и это оказалось гораздо проще, чем вы думаете. В доме находился научный персонал, но Элен строго-настрого запретила своим ассистентам каким либо образом показывать старикам, что они в преклонном возрасте.
Если какой-то дедушка решал переставить кресло в другой угол, ему приходилось пыхтеть самому или звать на помощь своих коллег. Также никто и не думал напоминать о приеме лекарств, следить за соблюдением диет и прочими обычными в таких случаях вещами.
Изоляция от внешнего мира, полная самостоятельность и заботливо воссозданная обстановка в доме повлияли на дедушек благотворно. Всего через неделю у большинства из них улучшились осанка, мышечная сила, подвижность суставов и даже зрение. Один из мужчин стал видеть лучше на 10%, притом что никаких специальных процедур и лекарств не получал.
Возросла и сообразительность участников опыта — у 5 из них коэффициент IQ к концу эксперимента стал выше, чем в начале. Но самое удивительное, что мужчины изменились и внешне. При сопоставлении их фотографий до начала опыта и после, отчетливо видно, что они... помолодели.
Для полной объективности снимки дедушек показали людям, которые ничего не знали об исследованиях доктора Лангер. Все они были уверены, что между фото, сделанными в конце эксперимента и в начале не менее трех лет разницы, причем последние снимки показались более старыми.
Эксперимент Элен Лангер был признан удачным — он доказал, что самочувствие человека зависит непосредственно от его окружения и модели, которую оно ему навязывает. Другими словами, если в 70 лет человек называет себя стариком и требует от окружающих соответствующего отношения, то он и чувствует себя как старик. Лучше брать пример с Элен Рут ван Винкл — 91-летней блогерши, которая живет более насыщенной жизнью, чем многие юные девушки.
Доктор Элен Лангер — лучшая иллюстрация к своей научной работе
Если игнорировать условности и до самой смерти в 95 лет считать себя 45-летним, то велика вероятность, что даже последние годы жизни будут наполнены активностью и радостью, а болезни отступят. Доктор Элен Лангер сама старается жить в соответствии со своей теорией и в 73 года наглядно демонстрирует ее работу. В 2009 году она издала книгу «Против часовой стрелки» (Counter Clockwise), которая популярно рассказывает всем о секретах долголетия и здоровья.
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