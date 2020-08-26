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Анализ на хеликобактер — 5 правил подготовки к дыхательному тесту

Хеликобактер — бактерия, которая поражает ЖКТ и способна выживать в кислой среде. Она провоцирует ряд серьезных проблем с пищеварением. Дыхательный тест — это одно из обследований (наряду с ФГС), который позволяет вовремя диагностировать патологии пищеварительной системы (гастрит, язву двенадцатиперстной кишки) и приступить к их лечению.

Показания к исследованию

Анализ необходим при появлении следующих симптомов:

  • тошноты, которая не связана с приемом пищи и появляется даже при соблюдении строгой диеты;

     

  • непереносимости белковых продуктов;

     

  • нарушении акта дефекации — реже 1 раза в 3 дня или чаще 3 раз в день;

     

  • нарушении обмена веществ, проявляющемся болью в суставах, ломкостью ногтей и резким выпадением волос.

     

Известно, что дыхательный анализ на хеликобактер показан людям, которые были в контакте с зараженными. Ведь установлено, что бактерия передается бытовым путем: через поцелуи и пользование общими предметами.

Как выполняется тест

Дыхательный тест — безопасный и нетравматичный способ обследования, в отличии от ФГС или анализа венозной крови. Всего существует несколько методов проведения обследования, в зависимости от изучаемого компонента:

  1. С-уреазный тест. Пациенту дают апельсиновый или яблочный сок, усаживают на кушетку и просят задержать дыхание на 10-15 минут. После этого он выдыхает в мешочек с реактивами, способными уловить уреазу— продукт жизнедеятельности хеликобактер.

  2. Хелик-тест. В рот пациента помещается дыхательная трубка, на которую он дышит 7 минут. Данные фиксируются на месте исследования. Цифровые индикаторы на трубке загораются, если в воздухе повышается содержание аммиака.

С-уреазный тест считается более информативным — 95% точности. Достоверность хелик-теста до 75%.

Подготовка к исследованию

Чтобы тест на Helicobacter Pylori показал достоверный результат, необходимо предварительно подготовиться:

  • обследоваться только натощак;

     

  • не курить за 1 час до визита в лабораторию;

     

  • исключить из рациона бобовые за сутки;

     

  • прекратить прием лекарств для лечения ЖКТ за 2-4 недели;

     

  • перед тестом тщательно почистить зубы и ополоснуть рот чистой водой.

     

Обратитесь в центр молекулярной диагностики CMD, чтобы точнее узнать о подготовке к исследованию и получить достоверный результат в короткие сроки. От этого зависит правильность постановки диагноза и своевременность проведения лечения.

26 август 2020 /
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