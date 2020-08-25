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Самые маленькие животные: кто они и где обитают?

Самые маленькие животные: кто они и где обитают?

Землеройки — самые маленькие млекопитающие на нашей планете

По данным за 2013 год, научному сообществу известно о существовании более 1,6 миллионов видов животных. О самых интересных из них мы регулярно рассказываем и мы успели ознакомиться с самыми большими, быстрыми и ядовитыми существами. Но знаете ли вы, какое животное считается самым маленьким млекопитающим? Речь идет не о насекомых и других крошечных созданиях, а именно о позвоночных животных, которые вскармливают детей молоком. Ученым пока неизвестны все виды животных в мире и они время от времени сообщают о находке новых созданий. На данный момент самыми маленькими млекопитающими считаются землеройки. Если быть точнее, речь идет о двух разновидностях: вымерших батодоноидах (Batodonoides) и до сих пор прекрасно себя чувствующих этрусских землеройках (Suncus etruscus). В рамках этой статьи предлагаю выяснить, где именно обитают эти крошечные создания и какой образ жизни они ведут.


Кто такие землеройки?

Сначала стоит разобраться, кто же они в целом — землеройки? Внешне эти создания похожи на маленьких мышей и не вырастают больше нескольких сантиметров. То есть, они и сами по себе очень крошечные. Этих животных можно встретить практически везде, кроме полярных областей планеты, Австралии, Новой Зеландии и Южной Америки. Они ведут одиночный образ жизни и много времени проводят под землей. Норы они либо роют самостоятельно, либо захватывают у других животных вроде кротов. Землеройки считаются всеядными, но больше всего предпочитают насекомых. Хотя, бывают случаи, когда они нападают на ящериц, лягушек и других небольших созданий.

Самые маленькие животные: кто они и где обитают?

Землеройки похожи на маленьких, пушистых слонов


Самые маленькие млекопитающие

Самыми крошечными размерами обладают этрусские землеройки, которые обитают в Португалии, Испании, Франции, Китае и многих других регионах нашей планеты. Изредка их можно встретить даже в Казахстане — вживую их там мало кто видел, но людям иногда доводилось находить их останки. В России их нет, но есть сообщения, что крошечные землеройки иногда разгуливают по европейской части страны. Длина их тела, если не считать 3,5-сантиметровых хвостов, составляет всего 4,5 сантиметра. А масса тела обычно равняется 1,7 граммам. В общем, по размеру этих созданий можно сравнить со спичечными коробками.

Самые маленькие животные: кто они и где обитают?

Да уж, этих созданий заметить очень сложно

Как и другие виды землероек, представители этрусского вида роют норы или занимают существующие. А если говорить в целом, о они предпочитают влажные места и часто прячутся в горных щелях, развалившихся строениях и других укромных местах. Днем они мало активны и кормятся вблизи своих укрытий. А вот ночью землеройки начинают питаться гораздо активнее, потому что ежедневно им необходимо употреблять количество пищи, превышающее их общий вес в 2 и более раза. Как и говорилось выше, больше всего они любят насекомых, личинок и червей. Поедая вредителей, землеройки приносят большую пользу сельскому хозяйству. Длительность их жизни достигает 3 лет.

Вымершие животные

Но в мире существовал и другой вид землероек, который был еще меньше этрусских. Так называемые батодоноиды жили на нынешней территории США примерно 53 миллиона лет назад. Их окаменелые останки были найдены в штатах Калифорния и Вайоминг. В частности, палеонтологам удалось найти несколько зубов и фрагменты челюсти древних созданий. Исходя из их размеров, исследователи предположили, что длина тела батодоноидов была еще меньше 4,5 сантиметров. А масса тела едва достигала 1,3-граммовой отметки. Муляж древней землеройки на данный момент хранится в Калифорнийской академии наук. На главном изображении статьи показан именно он.

Самые маленькие животные: кто они и где обитают?

Батодоноид в сравнении с человеком

Самая маленькая летучая мышь

Важно отметить, что землеройки — самые маленькие животные, ведущие земной образ жизни. А если говорить о созданиях, которые умеют летать, самым маленькими вернее было бы назвать свиноносых летучих мышей (Craseonycteris thonglongyai). Они были открыты только в 1973 году, обладают похожими на свиные пятачки носами и встречаются очень редко. Длина их тела составляет около 33 миллиметров, а масса достигает 2 грамм. В общем, эти создания легко умещаются даже в ладони маленького ребенка. Но, опять же, встретить их в природе удается очень редко, да и трогать их лучше не надо — летучие мыши могут распространять опасные заболевания.

Самые маленькие животные: кто они и где обитают?

Свиноносая летучая мышь на ладони человека

Как и многие другие редкие животные, свиноносые летучие мыши рискуют полностью вымереть и находятся под охраной. Даже в 1982 году, в ходе изучения трех пещер, ученым удалось найти всего лишь 160 особей. На данный же момент научному сообществу известно о существовании 500 свиноносых созданий. Ученых озадачивает то, что даже находясь под охраной, эти создания все равно могут исчезнуть из-за глобального потепления. И как их защитить от этого, пока никто не придумал.

25 август 2020 /
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