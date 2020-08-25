Как выбрать качественный матрас для сна - главные советы неопытному покупателю

Каким должен быть хороший матрас?

Большинство людей списывают плохой сон на последствия стресса, тяжелый рабочий период, апатию. На самом деле, чаще всего причиной бессонницы является неправильная организация спального места, а точнее - некачественный матрас. Чтобы обустроить кровать должным образом и не страдать от недосыпа, предлагаем изучить краткий экскурс по выбору матрасных изделий.

Главное функциональное назначение матраса - обеспечивать пользователю самые комфортные условия для сна и отдыха. Если мы говорим об ортопедическом матрасе, к комфорту следует добавить лечебно-профилактические свойства. Разница между обычным и ортопедическим матрасом очень велика. На вид они могут казаться практически одинаковыми, чего не скажешь про их эксплуатационные качества. Отдых на качественном ортопедическом изделии дарит истинный комфорт, расслабляет тело от накопленной усталости и предупреждает развитие заболеваний позвоночника. Кроме того, ортопедический матрас способен подстраиваться под линии тела пользователя, обволакивая его настоящим уютом.

Ортопедический матрас высокого качества должен отвечать ряду критериев, среди которых:

экологическая чистота материалов изготовления;

гипоаллергенность;

хорошая воздух опроницаемость;

наличие антибактериальной пропитки;

независимая пружинная система или качественные наполнители;

комплектация съемным чехлом.

Как выбрать ортопедический матрас?

Прежде чем купить матрас в Киеве следует взять за основу некоторые параметры: антропометрические данные пользователя (его рост и вес), возраст, состояние здоровья. При наличии заболеваний опорно-двигательной системы или частых болях в спине необходимо заблаговременно проконсультироваться с врачом.

Выбор матраса по возрасту пользователя:

0-16 лет - выбирайте матрасные изделия для детей или подростков;

16-25 лет - подойдут варианты умеренной жесткости (беспружинные или на независимых пружинных системах);

25-47 лет - в данном возрасте позвоночный столб сформирован, потому четких требований по уровню жесткости модели не установлено. Выбор можно основывать на личных предпочтениях;

50 лет и старше - людям данной возрастной категории следует выбирать мягкие, предпочтительно беспружинные варианты с анатомическими свойствами.

Выбор матраса по весу пользователя

Большинство производителей, представленных в интернет магазине matrasin.kiev.ua указывают на упаковке матраса или в инструкции к нему максимальную нагрузку на спальное место. Данный параметр следует учитывать, чтобы изделие прослужило как можно дольше и сохранило первоначальные качества:

пользователи весом до 60 кг могут выбирать мягкие модели или умеренной жесткости;

людям весом до 90 кг подойдут изделия любой жесткости;

пользователи весом более 90 кг могут с комфортом отдыхать на жестких вариантах с усиленным пружинным блоком.

Как выбрать матрас при болях в позвоночнике?

Если Вас беспокоит дискомфорт в шее или спине, перед покупкой матраса обязательно обратитесь за врачебной консультацией. Специалист осмотрит Вас и порекомендует оптимальные степень жесткости модели, тип несущей системы и материалы наполнения. Желаем Вам самого крепкого здоровья и приятных снов!