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Область применения дренажного насоса

Домовладельцы во время обильных снегопадов или проливных дождей сталкиваются с проблемой затопления своих подвалов. Можно забирать воду ведрами, но это будет долго и неудобно. Можно пригласить представителей коммунальных служб со спецтехникой. Не всем это по карману, из-за высокой цены. Решение проблемы с перекачкой воды - использование дренажного насоса для грязной воды. С их помощью можно решить проблему не только откачки грязной воды, но и слива закрытых водоемов, полива НАСАждений. Ввиду универсальности этих устройств, рекомендуется покупать технику частным домовладельцам.

Дренаж - слово французского происхождения, в переводе означающее искусственное удаление вод с поверхности или из-под земли. Дренажное оборудование применяется для отвода воды из подвалов, колодцев, затопленных поверхностей.

Насос такого типа можно использовать и на стройплощадках. Он успешно справится с перекачкой грунтовых вод, магистральных инженерных сетей. Его можно использовать для удаления отложений и ила из замкнутых искусственных водоёмов.

Сфера применения дренажного насоса настолько велика и многообразна, что можно перечислять долго. Кроме удаления больших и малых объёмов жидкого и вязкого ила, есть ещё один аспект - подача воды на приусадебные участки из колодцев или водоёмов.

Одна из особенностей дренажного насоса - простота выполнения, установки и использования. Небольшой вес значительно облегчает переустановку оборудования в необходимых местах.

Дренажный насос может перекачивать воду в случае аварии и при продолжительном использовании. Мотор этого устройства охлаждается за счёт перекачиваемой массы воды, что оберегает его от перегрева. Данное оборудование безопасно, поскольку имеет функцию заземления.

Погружные дренажные насосы работают на довольно большой глубине. Установка выполняется стационарно и соединяется с металлическими элементами, встроенными в резервуар, с помощью кабелей. Практически бесшумны в работе.

Стоимость погружного насоса также зависит от используемого материала. Полимеры намного дешевле, но менее долговечны. Главный недостаток - частые поломки, которые не всегда можно исправить.

25 август 2020 /
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