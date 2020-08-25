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Бактерии «кричат» во время смерти

Бактерии «кричат» во время смерти

Вы берете пылевую тряпку, наносите чистящее средство на поверхность, протираете ее, а затем… наслаждаетесь чистотой вокруг. Как оказалось, безмятежность в этом момент царит вовсе не везде. Как говорят ученые, в мире микробов происходит настоящий апокалипсис с криками полными боли! Новое исследование показало, что бактерии могут «кричать», когда они умирают, испуская химические сигналы тревоги, которые предупреждают собратьев об опасности.

Такие бактерии, как кишечная палочка, способны обнаруживать опасность и «некросигнализировать» своим сородичам, когда они умирают, чтобы более удачливые бактерии могли начать мутировать и вырабатывать устойчивость.

Ученые из Техасского университета в Остине, стоящие за новым исследованием, начали свою работу, когда заметили, что антибиотики часто убивают только часть бактерий. Углубившись в этот процесс, они обнаружили, что когда антибиотики попадают в настоящее царство кишечной палочки, умирающие бактерии начинают посылать химический сигнал, который побуждает их «соотечественников» быстро адаптироваться к угрозе, увеличивая шансы на выживание.

Авторы работы говорят, что это удивительный и интригующий пример просоциального поведения на микроскопическом уровне. Такой «геройский поступок» не помогает индивиду выжить, но позволяет ему использовать свою смерть во благо другим, делая всю колонию более сильной, и давая ей больше шансов на размножение.

Исследователи также отмечают, что ранее уже было известно о существовании бактериальных колоний, в которых мертвые организмы могут передавать «питание» живым. Однако ученые впервые смогли заметить активный сигнал об опасности от мертвых организмов.

25 август 2020 /
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