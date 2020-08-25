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Власти Великобритании запретили посещать «Остров мертвецов», усеянный человеческими останками

Власти Великобритании запретили посещать «Остров мертвецов», усеянный человеческими останками

Власти Великобритании запретили посещение так называемого «Острова мертвецов» — небольшого участка земли у побережья Кента. Этот участок ранее был кладбищем, однако со временем могилы размыло водой, и останки погребенных оказались на поверхности земли. Как сообщает KentLive, сейчас «Остров» буквально усеян человеческими костями.

Более 200 лет назад на побережье реки Медуэй хоронили преступников, погибших на борту тюремных судов по пути в Австралию. Останки мужчин и мальчиков, умерших в дороге, первоначально были заключены в простые деревянные ящики. Сейчас от гробов, как и от самих могил, ничего не осталось.

Пару лет назад на острове побывала съемочная группа программы BBC Inside Out. Сотрудники телевидения остались в ужасе от этого путешествия.

«Как будто на съемках фильма ужасов. Все выглядит так сюрреалистично, как будто над декорациями специально потрудились. Повсюду открытые гробы и кости», — вспоминает режиссер Сэм Саппл.

«То, что я там увидела, останется со мной навсегда. Это действительно странное зрелище. Думаю, такого не может быть нигде на Земле», — призналась ведущая Inside Out Натали Грэм.

В данный момент остров, который описывается как болотистая территория размером 1200 на 200 метров, принадлежит организации Natural England. Как уже упоминалось, его посещение строго запрещено. Кроме того, этот участок является заповедной зоной и представляет особый научный интерес из-за редких особей птиц, которые здесь гнездятся и размножаются.

Местные легенды гласят, что на острове живут «собаки с ярко-красными глазами, которые ели головы покойников».

25 август 2020 /
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