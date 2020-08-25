» » Физики оценили шансы человека пережить попадание в кротовую нору

Физики оценили шансы человека пережить попадание в кротовую нору

Физики оценили шансы человека пережить попадание в кротовую нору

Кротовые норы — гипотетические тоннели в пространстве-времени, с помощью которых можно быстро перемещаться между точками Вселенной, которые в привычном нам смысле сильно удалены друг от друга. Эти структуры согласуются с Общей теорией относительности, но подтвердить их существование до сих пор так и не удалось.

Впрочем, недоказанность наличия кротовых нор в нашей Вселенной не мешает ученым изучать связанные с ними вопросы. Например, сможет ли человек, попавший в такую «червоточину пространства», преодолеть весь путь по ней и выйти живым на другом конце межпространственного тоннеля. На этот вопрос в своей статье, опубликованной в архиве препринтов ArXiV.org, попытались ответить физики Хуан Малдасена и Алексей Милехин, работающие в Принстонском университете.

Исследователи рассмотрели один из возможных типов проходимых кротовых нор (существующих достаточно долго, чтобы попавший в устье норы объект смог преодолеть весь путь по тоннелю до его схлопывания) и провели анализ его физических свойств. Для описания характеристик норы, важных для перемещения по ней, Милехин и Малдасена воспользовались так называемой моделью Рэндалл — Сундрума, которая описывает мир как пятимерное пространство.

Физики оценили шансы человека пережить попадание в кротовую нору

Визуальное представление кротовой норы в пятимерном пространстве / J. Maldacena & A. Milekhin, 2020

На основании этой модели авторы работы получили примерные оценки возможных размеров устья кротовой норы, протяженности ее тоннеля, а также времени, которое потребуется на путешествие по нему, — измеренного самим путешественником и сторонним наблюдателем соответственно. Результаты моделирования показали, что при радиусе устья не менее 1500 километров человек способен выдержать воздействие приливных сил кротовой норы.

Для самого путешественника на преодоление пути по тоннелю червоточины ушло бы всего лишь 0,15 секунды, тогда как для стороннего наблюдателя оно заняло бы девять тысяч лет. Авторы работы также предполагают, что свет может преодолеть путь по кротовой норе гораздо быстрее, чем человек: это обеспечит структуре стабильность и станет гарантией проходимости туннеля.

Хотя такие топологические структуры могут быть пригодны для путешествий в отдаленные уголки Вселенной и, возможно, даже в параллельные измерения, есть много других проблем, связанных с перемещением по кротовым дырам. Так, например, при попадании в тоннель фотонов реликтового излучения их энергия может возрастать в тысячи и десятки тысяч раз, что сделает эти частицы опасными для человека. Кроме того, рассеивание энергии таких фотонов может привести к коллапсу всей структуры.

25 август 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Новое исследование пролило свет на форму Вселенной
Хочу все знать

Новое исследование пролило свет на форму Вселенной

Астрономы проанализировали показатели реликтового излучения и выяснили, что с большой вероятностью наша Вселенная представляет собой замкнутый несимметричный шар....
Как найти «кротовую нору» в центре Млечного Пути
Хочу все знать

Как найти «кротовую нору» в центре Млечного Пути

Международная группа ученых выяснила, как взаимодействуют объекты, расположенные по разные стороны от "кротовой норы" в центре Млечного Пути. ...
Физики вновь допустили существование кротовых нор
Хочу все знать

Физики вновь допустили существование кротовых нор

Американские и британские физики, работавшие под руководством Дяньдяня Вана (Diandian Wang), опубликовали свои выводы о возможности существования кротовых нор....
Червоточины могут соединять черные дыры в разных вселенных
Хочу все знать

Червоточины могут соединять черные дыры в разных вселенных

Новое исследование ученых предлагает нам немного отвлечься от повседневных забот и подумать вот о чем — что, если можно отправить сообщение в другую Вселенную с помощью черной дыры? Дойдет ли оно? И
Создание машины времени теоретически возможно
Хочу все знать

Создание машины времени теоретически возможно

Израильский ученый Амос Ори научно обосновал возможность путешествия во времени. Теперь у мировой науки есть необходимые теоретические знания для того, чтобы утверждать, что создание машины времени
Факты теоретической физики в фильме «Интерстеллар»
Хочу все знать

Факты теоретической физики в фильме «Интерстеллар»

1. В настоящее время самые благоприятные для человека путешествия во времени созданы на орбите Земли. Чем дольше космонавты и астронавты находятся на борту Международной космической станции,
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Солнце в миниатюре. Термоядерная гонкаВечная Холодная война против красно-желтой угрозы15 лучших цитат Альберта Эйнштейна о науке и жизниЗапрещенный TikTok: чем опасен сверхпопулярный сервисГде рождаются нейтрино высоких энергий?В нашей ДНК нашлись гены загадочных видовЧем займется марсоход Perseverance и как он будет добывать кислород на МарсеПервая фотомодель эпохи кринолинов


Свежие Статьи
Модуль «Наука» проходит предполетные испытания на Байконуре

Модуль «Наука» проходит предполетные испытания на Байконуре

В России хотят сделать новый скафандр

В России хотят сделать новый скафандр

Почему наша Вселенная такая странная и существуют ли законы физики?

Почему наша Вселенная такая странная и существуют ли законы физики?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+