Тайна имени

Значение имени всегда представляло живой интерес для людей. Не меньший интерес вызывает и происхождение фамилий. Родителям важно изучить все, что будет связано с их ребенком, ведь имя - это первое, что будет у малыша своего, это символ будущей жизни вновь рожденного человека. Именно поэтому важно знать значение имени и характеристики людей, носивших когда-то такое же имя.



Как относились к именам на древней Руси



К именам на древней Руси подходили с особой оригинальностью. Правила того времени не позволяли называть некоторыми именами простолюдинов. Эти имена были припасены только для детей из богатых семей. Ребенку из простой семьи доставалось имя в честь отца или матери, малышей называли, сравнивая с предметами быта или сравнивая с животными. Были популярны такие имена как: Лис, Медведь. Некоторые родители того времени считали важным порядок рождения крохи и именно с этим был связан выбор имени: Первуша, Вторак, Третьяк. Ребенок, зачатый второпях, носил имя Нечайко, а если малыша ждали многие годы и вот он наконец-то появлялся, то его называли Жданом. Примечательно, что многие искали зависимость имени от характера беременности и родов. Так, при мучительных и продолжительных схватках крохе доставалось имя Истома.



Называли детей и относительно внешнего вида. Блондины чаще носили имена: Русинко, Беляк, Русак. Худые малыши - Худяк. Но чаще всего учитывался не один внешний признак, а их совокупность, плюс характер и манеры. Буйных детей именовали Буянами, веселых жизнерадостных девочек - Забавами. А вот тех, кто долго не разговаривал или был немногословным, называли Молчанкой. Трендом того времени были такие имена, как Любава, Богдан, Милован - это обычно веселые, любимые родителями и обаятельные дети.



Как относились к именам на Руси в средние века



После принятия Христианства, имена выбирали главным образом по святцам. День рождения малыша был главным для определения его имени, которое искали по спискам. Каждый день года имел свой перечень святых и родителям нельзя было уклоняться от него.



Выбирали имена, только на 8-ой день или на 40-е сутки после рождения. Считалось, что полученное имя от святого будет неким оберегом, святой будет покровительствовать в течение всей жизни.



Как относятся к именам в современной России



Для современных родителей существует много способов выбора имени своему малышу. Прежде чем назвать своего кроху, родители проверяют, что значит его имя в переводе с греческого, еврейского и других языков, ищут описательные характеристики всех тесок и самого названия. Мало знать значение, мамы и папы проверяют благозвучность выбранного имени с отчеством и даже с фамилией. Другие родители продолжают называть крох по святцам.



Откуда в России появились фамилии и отчества



Считается, что отчества появились только к середине 10 века. Людей не называли, а величали и выглядело это таким образом: Владимир, сын Глеба. Для князей принято было еще и упоминать имя деда. Таким образом сына воспринимали по заслугам отца или деда. Для простых людей отчества начали давать гораздо позже.



Фамилии начали приписывать позже отчеств. Они были необходимы при учете войска или в дипломатии. В конце концов одного Ивана от другого трудно было отличить лишь по отчеству. Считается, что веяние давать фамилии пришло из Великого княжества Литовского.



Давать имя своему ребенку - большая задача. Важно знать его значение, учитывать некоторые особенности. Для современного человека главным остается собственное отношение к выбранному имени, его звучание, тембр. Учитывать стоит не только благозвучность самого имени, но звучание фамилии, имени и отчества вместе.