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На МКС завершили изоляцию связанную с утечкой воздуха

На МКС завершили изоляцию связанную с утечкой воздуха

Космонавты, находящиеся последние дни в изоляции в российском сегменте Международной космической станции получили разрешение закончить изоляцию и открыть люки между сегментами. Процесс открытия всех люков, по заявлению пресс-службы «Роскосмоса», займет около часа.

Напомним что на неделе на МКС приборами российского сегмента станции была замечена утечка воздуха. По словам специалистов, угрозы жизни для космонавтов не было, тем не менее было принято решение изолировать весь состав экипажа в российском сегменте, чтобы проконтролировать давление в американском модуле МКС и найти место утечки.

На сегодняшний момент все проверяемые модули признаны герметичными. Экипаж станции продолжит мониторинг давления и состояния воздуха на станции.

Ранее Дмитрий Рогозин предположил что причиной утечки воздуха могли стать микрометеориты или негерметичная стыковка американских модулей станции.

25 август 2020 /
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