На МКС завершили изоляцию связанную с утечкой воздуха

Космонавты, находящиеся последние дни в изоляции в российском сегменте Международной космической станции получили разрешение закончить изоляцию и открыть люки между сегментами. Процесс открытия всех люков, по заявлению пресс-службы «Роскосмос а», займет около часа.

Напомним что на неделе на МКС приборами российского сегмента станции была замечена утечка воздух а. По словам специалистов, угрозы жизни для космонавтов не было, тем не менее было принято решение изолировать весь состав экипажа в российском сегменте, чтобы проконтролировать давление в американском модуле МКС и найти место утечки.

На сегодняшний момент все проверяемые модули признаны герметичными. Экипаж станции продолжит мониторинг давления и состояния воздух а на станции.

Ранее Дмитрий Рогозин предположил что причиной утечки воздух а могли стать микрометеорит ы или негерметичная стыковка американских модулей станции.