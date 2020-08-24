Почему кошки бегают по ночам?

Примерно такая картина каждую ночь происходит в квартирах с кошками

Если верить статистике, на данный момент на нашей планете насчитывается более 600 миллионов домашних кошек. Они были одомашнены около 9,5 лет назад и за это время человечество вывело около 200 различных пород. Все они отличаются внешним видом и поведением, но большинство из их объединяет одно — беготня по ночам. Владельцы котов и кошек часто замечают, как по вечерам их домашние любимцы носятся по комнатам с выпученными глазами. И животных совершенно не смущает то, что хозяева спят, поэтому им ничто не мешает пробежаться по ним, шуршать пакетами и смахивать предметы со стола. В общем, полный хаос. Но почему же домашние кошки там себя ведут? Неужели они временно сходят с ума, или видят каких-то мифических существ, которых мы не замечаем? Давайте разберемся в этом вопросе раз и навсегда.



Особенности кошек

Для начала рассмотрим кошек с точки зрения науки. Они являются млекопитающими из семейства кошачьих и, внимание, относятся к хищникам. Они любят мясо и по своей природе любят охотиться на грызунов и других небольших животных. Именно поэтому наши предки их и приручили, ведь в домах часто заводились мыши, которые поедали хлеб и другие продукты. А коты и кошки отлично их ловили, оставались сытыми и порой даже не просили у хозяев дополнительной еды. Просто идеально. А предком современных кошек считается лесная кошка вида Felis silvestris.

Лесной кот (Felis silvestris). Сколько дикости в этих глазах!

Стоит также отметить, что кошки — это очень социальные животные. То есть, они любят общаться между собой и с людьми при помощи звуков, запахов и движений тела. В 2019 году канадские ученые доказали, что для выражения своих эмоций коты и кошки используют даже мимику. Только вот движения их лицевых мышц многие из нас просто не замечают. Зато этим навыком обладают люди, которые часто проводят время с животными. Например, ветеринары.

Ночная активность кошек

Следуя из всего вышеперечисленного можно выделить две причины того, почему кошки бегают по ночам. Первым делом мы выяснили, что они хищники, а значит, отлично видят в темноте. С наступлением темноты в них просыпаются охотничьи инстинкты и они играть практически со всеми предметами в доме. В ход идет все: миска с кормом, цветочные горшки, разбросанные по дому пакеты и так далее. Но больше всего хозяев бесит то, что домашние хищники набрасываются на появившиеся из-под одеяла ноги. В общем, ночная активность кошек — это инстинктивная охота.

Вторая причина беготни кошек ночью заключается в том, что они хотят внимания. Как правило, днем они остаются совершенно одни и им скучно — остается только спать и дожидаться прихода хозяев. А после прихода хозяева редко уделяют им внимания, а ведь собравшемуся за день энергии животному хочется играть. Именно поэтому коты и кошки просят открыть дверь и не входят в комнату. И по той же причине они могут сидеть у дивана и просто мяукать, без видимой на то причины. В общем, они отличные манипуляторы и при помощи шума они хотят добиться внимания к себе.

Воспитание животных

Но что же делать, чтобы кошки перестали беспокоить по ночам? Этот вопрос уже давно изучен и ветеринары советуют урегулировать режим сна питомцев. То есть, нужно сделать так, чтобы животные активничали днем и ложились спать вместе с хозяином. Для этого необходимо обеспечить им условия для дневной активности. Можно купить или сделать самому всевозможные лабиринты из коробок, а также игрушки в виде шариков. Подойдет даже оставленный на полу шуршащий пакет, который должен занять хищников на несколько часов. Главное, отрезать у пакета ручки, чтобы они в них не запутались. Растратив энергию днем, любимцы вряд ли будут активничать ночью.

Также стоит подумать о режиме питания кошек. Ветеринары рекомендуют утром и днем давать еду понемногу и в строго определенное время — например, в 8:00 и 14:00. А вот вечером животным можно дать наесться до отвала. Как правило, после плотного ужина они не хотят бегать и предпочитают просто крепко поспать до утра. Да и утром уменьшается вероятность того, что пушистые создания разбудят хозяев, требуя корма.

Кошек нельзя наказывать, обливая водой из пульверизатора и кидаясь в них тапками. Лучше всего запастись терпением и день изо дня объяснять им, что можно делать, а что — нельзя. В вечернее время лучше самостоятельно поиграть с ними и восстановить утраченный за день эмоциональный контакт. Уж поверьте, эти пушистые создания очень этого хотят. Ведь то, что кошки воспринимают хозяев как родителей, уже доказано наукой.