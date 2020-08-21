Наш ответ американскому орлу

Как создавался истребитель Су-27, признанный одним из самых эффективных боевых самолётов в мире

23 августа 1990 года на вооружение ВВС СССР был принят тяжёлый истребитель четвёртого поколения Су-27. Данная машина признаётся невероятно удачной боевой платформой. Прямыми потомками Су-27 являются самолёты ВКС России Су-30 и Су-35, а также фронтовой бомбардировщик Су-34.

«Кумулятивный эффект»

Разработка советского истребителя четвёртого поколения стартовала в конце 1960-х годов в конструкторских бюро Сухого, Яковлева и Микояна. В тот период Минобороны СССР искало вариант ответа на американский проект тяжёлого истребителя McDonnell Douglas F-15 Eagle («Орёл»).

Первый полёт заокеанская машина совершила в 1972 году и снискала высокие оценки у военных за большую тяговооружённость и значительный боевой радиус. В настоящее время в модернизированном виде самолёт эксплуатируется соединениями ВВС и ВМС США. Также F-15 стоит на вооружении Японии, Греции, Израиля, Южной Кореи, Израиля, Саудовской Аравии и Сингапура.

Подготовка аванпроекта Су-27 под заводским шифром Т-10 была завершена к сентябрю 1971 года.

Одновременно свой проект представили и «микояновцы». В результате Минобороны приняло компромиссное решение: ОКБ Сухого было поручено довести до ума тяжёлый истребитель, «микояновцы» начали создавать боевой самолёт лёгкого класса, а ОКБ Яковлева продолжили работы над перспективными палубными машинами.

Огромную роль в проекте Су-27 сыграло ОКБ А.М. Люльки, которое разработало для самолёта турбореактивные двухконтурные двигатели с форсажными камерами АЛ-31Ф. Это уникальное изделие по-прежнему сохраняет статус базового силового агрегата для отечественной оперативно-тактической авиации

В принятом 19 января 1976 года постановлении правительства СССР Су-27 объявлялся «единым для ВВС и авиации ПВО истребителем, предназначенным для завоевания господства в воздух ». В этом же году под контролем главного конструктора Михаила Петровича Симонова стартовали испытания элементов всех основных систем будущей боевой машины.

«Следует отметить, что для отработки аэродинамики, силовой установки, системы управления, прицельно-пилотажного оборудования и вооружения Су-27 в ОКБ и ЛИИ (Лётно-исследовательский институт им. Громова. — РП) были созданы и проходили испытания более десятка различных летающих лабораторий — столь широко натурные эксперименты для отработки систем нового самолёта проводились впервые в практике ОКБ Сухого», — говорится в материалах ПАО «Компания «Сухой».

В апреле 1977 года заводчане собрали первый экземпляр самолёта под шифром Т10-1. 20 мая 1977 года лётчик-испытатель Владимир Сергеевич Ильюшин (сын знаменитого авиаконструктора Сергея Ильюшина) впервые поднял в воздух опытную машину. В декабре 1979 года начались государственные испытания истребителя, но в серийное производство он так и не пошёл.

Получив более точную разведывательную информацию о возможностях F-15, советские военные пришли к выводу о том, что Су-27 нуждается в серьёзной доработке. Кроме того, Минобороны не устраивали показатели расхода топлива и высокая масса самолёта — конструкторы вышли за установленные в техническом задании весовые лимиты

ОКБ Сухого совместно с другими предприятиями взяли курс на изменение компоновки истребителя. В частности, было решено перейти к трапециевидной форме крыла с поворотным носком и флапероном, перенести коробку самолётных агрегатов «на спину» двигателя, а киль разместить на балках фюзеляжа.

«Результаты испытаний подтвердили исключительно высокие ЛТХ (лётно-технические характеристики) нового самолёта. Сведённые воедино доработки дали на Т-10С «кумулятивный» эффект: получившийся в итоге самолёт обладал блистательными лётными данными, превосходя в своём классе всех конкурентов», — отмечается на сайте «Сухого»

Несмотря на то, что испытания обновлённой машины продолжались всю вторую половину 1980-х годов, Минобороны постепенно перевооружало авиационные полки на Су-27. К 1989 году самолёты Су-27 эксплуатировались в 16 строевых частях ВВС и войск ПВО СССР , расположенных, в том числе на Украине.

Феномен успеха

Су-27 стал первым российским боевым самолётом, оснащённым электродистанционной системой управления (ЭДСУ). Также конструкторы позаботились об ударном вооружении истребителя. На десяти точках подвески машины можно разместить широкий арсенал управляемых и неуправляемых боеприпасов и, естественно, ракет класса «воздух -воздух ».

Су-27 можно по праву назвать многофункциональной боевой платформой. Она может использоваться не только для перехвата авиации противника. В случае необходимости детище ОКБ Сухого способно наносить наземные удары, выполняя, в том числе функции штурмовика.

Су-27 является воплощением двух важнейших в боевой авиации качеств — большая полезная нагрузка и значительная дальность применения, и в процессе модернизации эти характеристики удалось заметно увеличить. Современные версии Су-27 могут поднимать в воздух до 6-8 тонн вооружения (ранее — 4,4 тонны) и преодолевать до 3,5 тыс. километров.

На высоком уровне оказались и манёвренные характеристики истребителя. Именно на нём были выполнения всемирно известные фигуры пилотажа — «Кобра Пугачёва» и «Чакра Фролова». Во многом это заслуга наследников великого Архипа Люльки.

Сегодня можно с уверенностью говорить, что более 20 лет работы над Су-27 и миллиарды рублей государственных инвестиций себя полностью оправдали. Конструкция «двадцать седьмого» оказалась настолько удачной, что легла в основу проектов разных по своим качествам многофункциональных самолётов Су-35, Су-30СМ и Су-34

В частности, Су-34, получивший за горбатую и приплюснутую в основании форму кабины прозвище «Утёнок», может без дозаправки преодолевать 4 тыс. км и поднимать в воздух полуторатонные бомбы АБ-1500КР и КАБ-1500ЛГ-Ф. С самой лучшей стороны этот самолёт проявил себя в сирийской операции.

Ещё один наследник гения конструкторов ОКБ Сухого — Су-35 — признаётся едва ли не лучшим в мире самолётом четвёртого поколения. Главным достоинством этой машины является входящая в радиолокационный комплекс фазированная антенная решётка, которая позволяет обнаруживать цели на дальности до 400 километров. Изделие было разработано в стенах НИИП имени В.В. Тихомирова (Жуковский).

Сейчас в войсках РФ эксплуатируется несколько сотен Су-27 в версии «М3». Эти истребители регулярно мелькают в новост ях из-за того, что широко используются для сопровождения натовских самолётов. Большой интерес к этой машине с 1980-х годов проявляли иностранные государства.

После распада СССР Су-27 отправились на экспорт в КНР, Индонезию, Вьетнам и Эфиопию, а в середине 1990-х годов в китайском Шеньяне было развёрнуто серийное производство «двадцать седьмых». Российский самолёт в ВВС НОАК получил обозначение F/J-11

В XXI веке Россия продавала зарубежным государством в основном машины, созданные на базе Су-27.

Так, в 2012 году лицензионный выпуск Су-30МКИ начала Индия, а Китай в 2015 году стал первым иностранным покупателем Су-35.

Су-27 не довелось сойтись в схватке с главным соперником — F-15 Eagle. Однако в имитационном сражении, которое в октябре 2018 года разыгралось над Украиной во время учений «Чистое небо», детище ОКБ Сухого вышло победителем.

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