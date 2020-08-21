На МКС произошла утечка воздуха. Что делают астронавты?

На Международной космической станции произошла утечка воздух а. Опять.

Международная космическая станция (МКС), внутри которой находятся астронавты из разных стран и проводят научные эксперименты, находится на 408-километровой высоте над Землей. Внутри нее есть необходимый для жизни людей воздух , но герметичность конструкции не идеальна. Каждый день станция теряет небольшое количество воздух а, но за этим тщательно следят сотрудники корпорации «Роскосмос » и космического агенства NASA. В сентябре 2019 года они заметили, что станция начала терять больше воздух а, чем обычно. Но утечка была незначительной и она не могла вызвать серьезных проблем в работе МКС, поэтому никаких мер по ее устранению предпринято не было. Теперь станция начала терять еще больше воздух а, так что специалистам пришлось заняться поиском места утечки. Во время поиска экипажу МКС придется временно переселиться в служебный модуль «Звезда». Выходить из него нельзя, потому что так можно помешать поисковым работам.

Экипаж МКС

По данным научного издания ScienceAlert, на данный момент внутри Международной космической станции находится три человека. Двумя из них являются космонавты «Роскосмос а» Иван Вагнер и Анатолий Иванишину. Сторону NASA представляет только командир Крис Кэссиди (Chris Cassidy). В ходе изучения станции на наличие утечки, оказавшимся внутри модуля «Звезда» членам экипажа придется продолжать проводимые научные работы, но в более замкнутых условиях. О том, какую работу они там выполняют на данный момент, ничего неизвестно.

Модуль «Звезда»

До 2 августа 2020 года внутри станции также находились астронавты Боб Бенкен (Bob Behnken) и Даг Херли (Doug Hurley), которые совершили исторический полет внутри корабля Crew Dragon. Эта миссия считается очень важной по двум причинам. Во-первых, США впервые за почти десять лет отправила на МКС астронавтов внутри американского аппарата, без помощи «Роскосмос а». Во-вторых, это был первый раз, когда отправка живых людей в космос была доверена частной компании, а не государственной организации. На данный момент Боб и Даг уже вернулись на Землю — о том, как прошло приземление, я рассказывал в этом материале.

Корабль Crew Dragon

По словам представителя NASA Марка Гарсия (Mark Garcia), примерно до 24 августа все люки станции будут закрыты. Это позволит диспетчерам проследить за давлением воздух а в каждой капсуле станции. Найти место утечки воздух а планируется уже к концу следующей недели, то есть до завершения августа. После этого будут предприняты действия по устранению проблемы. Скорее всего, починкой станции займутся находящиеся в ней астронавты. А пока им остается только продолжать выполнение своих основных миссий. Представители NASA уверяют, что их жизням ничего не угрожает.

По данным РИА новост и, утечка воздух а на МКС могла произойти по самым разным причинам. Во-первых, отверстие на корпусе станции могло образоваться вследствие столкновения с ней космического мусора. Во-вторых, на станции могли попросту отвалиться уплотнители, которые как раз таки препятствуют утечке воздух а. Об этом, по крайней мере, сообщил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Утечка кислорода в «Союзе»

Постоянные читатели нашего сайта наверняка помнят скандальную новост ь о том, как в 2018 году внутри корабля «Союз МС-09» тоже была обнаружена утечка кислорода. В ходе продолжительных разбирательств было выяснено, что воздух уходил через отверстие, сделанное человеком при помощи сверла. Некоторые считали, что оно было сделано психически неустойчивым членом экипажа, который хотел скорее вернуться домой. Однако, впоследствии было выяснено, что отверстие было сделано еще на этапе сборки корабля на Земле. Корпорация «Роскосмос » уже давно завершило расследование, но точная причина возникновения дыры все еще неизвестна. В том, что причиной утечки и в этот раз стало сделанное человеком отверстие, исследователи очень сомневаются.

Отверстие в «Союзе»

Откуда на МКС воздух и вода?

Выдыхаемый людьми углекислый газ захватывается системой «воздух » и высвобождается за борт станции. Запас воздух а восполняется при помощи системы «Электрон», который разлагает воду на водород и кислород. Именно этим кислородом и дышат обитатели станции, а водород опять же отправляется за борт. На всякий случай на станции есть и кислородные баллоны, но они используются только в крайнем случае.

Экипажу МКС приходится не легко, но все необходимо для жизни у них есть

А вода, в свою очередь, на станцию доставляется исключительно в грузовых кораблях. Она необходима для утоления жажды членов экипажа, соблюдения личной гигиены и технического обслуживания станции. Так как количество воды ограничена, ее приходится экономить. Каждый член экипажа может использовать только 2,2 литра воды в день, причем на питье выделяется только 750 миллилитров. Для соблюдения гигиены чаще всего используются влажные салфетки.