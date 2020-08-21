Великая предсказательница Америки — Джейн Диксон

Джейн Диксон мечтала стать актрисой, а стала самой известной прорицательницей в истории современной Америки. Казалось, само провидение доверяло ей тайны будущего. Она предвидела события задолго до их свершения, знала, когда падет Третий Рейх, кто убьет Джона Кеннеди и отчего умрет первая красавица Америки Мэрилин Монро. Она поведала о сильнейшем землетрясении на Аляске и страшной катастрофе космического корабля «Аполлон».
О своих предчувствиях она заявляла открыто, но далеко не все пророчества были услышаны, и многие трагедии не удалось предотвратить. Она консультировала руководителей разных государств, делала подробные политические прогнозы и предсказала самые известные убийства в истории ХХ века. За громкие разоблачительные откровения ей самой угрожали расправой, но миссис Диксон никогда не боялась за свою жизнь — она точно знала, когда и как умрет.
Дочь богатого калифорнийского лесопромышленника, выходца из Германии, Джейн Пинкерт была обычным милым ребенком. Но едва начав говорить, девочка начинает пугать своих близких странными выходками. В 3 года малышка потребует у матери какое-то письмо с черными краями. Вероятно, обычные детские фантазии, подумает женщина. Истинное значение необычной просьбы Джейн откроется уже через неделю.
Миссис Пинкерт получит траурное послание с извещением о смерти своего отца. Так впервые проявятся таинственные способности будущего пророка Америки и будет открыт счет доказательствам ее уникального дара.
Начало 20-х годов, в США бум американского футбола. Совершенно новая игра, нечто среднее между европейским футболом и регби. Подрастающее поколение быстро запоминает замысловатые правила. Среди первых поклонников американского футбола старший брат крошки Джейн — Эрни. Он точно бьет в цель и никогда не промахивается. Когда Джейн исполнится пять лет, она тоже сделает точный удар по твердым убеждениям родителей — в одну минуту растолкует и папе, и маме, почему ее старший брат вместо занятий в школе должен бегать по стадиону за продолговатым кожаным мячом. «Наш Эрни станет великим спортсменом, его будет знать весь мир...», — выдаст малышка.
Всего через десять лет имя Эрни Пинкерта будет внесено в Книгу почета американского футбола.
Странное поведение Джейн настораживает мать. Однажды миссис Пинкерт решает отвести дочь к известной в городе гадалке. Цыганка рассматривает ладони Джейн, а потом протягивает девочке хрустальный шар и просит рассказать, что она видит в глубине прозрачной сферы. «Я вижу дикий скалистый берег, — сообщает Джейн, — а еще синее бушующее море...».
«Так я и думала, — улыбнется женщина, — ты увидела мою родину, а такое под силу только посвященному. Ты станешь великой предсказательницей, возьми этот шар, он тебе пригодится».
С тех пор Джейн не расстается с хрустальной сферой. Ей кажется, что свечение, исходящее от ее поверхности, открывает доступ к новой информации. Достаточно внимательно всмотреться и перед глазами мелькают лица, места, события, то, что будет с ней и другими через пять и десять лет. Вот она сдает школьный экзамен, вот танцует на выпускном вечере, а вот выходит замуж. Будущее Джейн кажется безоблачным — красивый дом в Вашингтоне и любимый муж, удачливый бизнесмен.
1939 год, владелец Вашингтонской компании по торговле недвижимостью Джеймс Диксон собирается в короткую командировку в Чикаго.
Неожиданно в комнату вбегает его жена Джейн. Она плачет, кричит о каком-то видении и хрустальном шаре. Со слезами на глазах уговаривает мужа отложить поездку. Джеймс никогда не придавал значения так называемому дару супруги, считал, что ее видения лишь часть придуманного образа — миссис Диксон всегда мечтала стать актрисой.
Но на этот раз он сдается, ради ее спокойствия он остается дома. Наутро они узнают об авиакатастрофе, погибнут все, кто был на борту. Тот самый рейс Вашингтон-Чикаго, на который был забронирован билет Джеймса Диксона.
Миссис Диксон — ясновидящая, она спасла своего мужа.
Сначала об этом судачат все соседи и родственники, потом к Джейн приезжает корреспондент местной газеты, падкой на сенсации, и вскоре весть о молодой провидице разносится по всей округе. Семейное гнездышко Диксонов атакуют толпы страждущих. Джейн никому не отказывает в помощи. разумеется, такое положение дел категорически не устраивает супруга. Джеймс требует от жены образумиться и, в конце концов, устраивает ее на работу финансовым директором собственной компании. Но, возвращаясь домой, Джейн вновь погружается в чужие проблемы. Слухи о безошибочных предсказаниях множатся, имя ясновидящей все чаще мелькает в печати. И вскоре новой американской звездой заинтересуются в Белом доме.
Нападение на Перл-Харбор
1941 год, Европа охвачена войной. Фашистскими войсками оккупированы Дания, Нидерланды, Люксембург, капитулировала Франция. Немецкая авиация начала массированные бомбардировки английских городов. Досталось и Соединенным Штатам — в декабре союзники Германии японцы разгромят военную базу Перл-Харбор. О том, что в конце 1941 года американцам все же придется вступить в войну, Джейн Диксон предупреждала еще за несколько месяцев до японской атаки.
Но Белый дом не прислушался к словам предсказательницы. Открытая схватка с фашистами в самом начале кровопролитного конфликта не входила в планы Вашингтона, но прогноз мисс Диксон как всегда оказался точен — американский флот получает команду атаковать силы фашистской коалиции в Атлантике.
В американских госпиталях появляются первые раненые, и Джейн Диксон нанимается волонтером в медицинскую службу.
Теперь она делает прогнозы прямо в больничных палатах в перерывах между уколами и перевязками. Однажды молоденький офицер попросит медсестру предсказать исход войны. «Кто окажется победителем в этой чудовищной схватке?», — спросит он у Джейн. «Наберитесь терпения, мой друг, — ответит Диксон, — армия гитлера потерпит сокрушительное поражение, но не раньше апреля 1945 года».
Франклин Делано Рузвельт
Ноябрь 1944 года. В США только что прошли выборы президента. В четвертый раз на этот пост избран Франклин Рузвельт. После успехов на фронтах Второй мировой народ Америки доверяет своему президенту как никогда. Однако здоровье хозяина Белого дома оставляет желать лучшего. У него больное сердце, прогрессирует полиомиелит. Уже на следующий день после выборов у Рузвельта ухудшается самочувствие.
Он требует срочно вызвать в Белый дом миссис Диксон. Президент просит провидицу ответить, сколько ему отпущено времени? Миссис Диксон желает взглянуть на кончики президентских пальцев и, когда Рузвельт протягивает к ней ладони, чувствует сильную вибрацию.
«Вам осталось жить не больше шести месяцев...», — говорит Джейн. Мистер Рузвельт воспринимает страшное предсказание на удивление спокойно. Что ж, он многое успел и, наверное, действительно пора уходить. После небольшой паузы президент задает Диксон следующий вопрос — «Что ждет его страну впереди, появятся ли у Соединенных Штатов новые опасные враги?». Она видит красные флаги на улицах Пекина, толпы людей с портретом нового вождя, люди ликуют, прославляя «Великого кормчего». Коммунистический Китай, мощное агрессивное государство, способное развязать новый мировой конфликт. Она ясно видит нового врага Америки.
12 апреля 1945 года в 17:45 прерывается вещание всех радиостанций страны. Срочное сообщение — только что умер президент Соединенных Штатов. Франклин Рузвельт скончался спустя полгода после встречи с Джейн Диксон. Он так и не поверил в ее предсказание о коммунистическом Китае, ему так и не суждено было узнать, что провидица не ошибалась — через четыре года Мао Цзэдун поведет народ к светлому коммунистическому будущему. А популярность Джейн Диксон, предсказавшей красный переворот в Поднебесной империи, перешагнет границы Америки.
Уинстон Черчилль
Теперь Джейн вхожа в кабинеты самых высокопоставленных чиновников. Ей регулярно заказывает прогнозы премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Ровно через месяц после смерти Рузвельта Диксон сделает сенсационный прогноз в кабинете на Даунинг-стрит. Она убеждена — на предстоящих выборах Уинстона Черчилля ждет полный провал.
Поверить в собственную политическую смерть, когда, казалось, нет даже намека на поражение? Черчилль поблагодарит миссис Диксон за работу, но останется при своем мнении. Премьер убежден — британцы доверяют ему безоговорочно, он слишком много сделал для своей страны. Но уже через три месяца сэр Уинстон вспомнит пророчества американки. Великобритания отвернется от своего победоносного премьера. Он проиграет выборы и на несколько лет окажется за бортом большой политики.
Джон Кеннеди
Ноябрь 1952 года, Америка обсуждает забавное заявление знаменитой Джейн Диксон. На страницах крупной газеты ясновидящая констатирует — через 8 лет во главе страны встанет молодой харизматичный демократ, у него будут густые каштановые волосы и голубые глаза. Из всех известных политиков этому описанию соответствует разве что сенатор от штата Массачусетс Джон Кеннеди. Но представить его президентом совершенно невозможно. Он слишком молод, неопытен, к тому же успел попасть в скандальную хронику благодаря повышенному интересу к женскому полу.
О пророчестве миссис Диксон вспомнят, когда обаятельный 43-летний демократ, несмотря на все политические прогнозы, возглавит президентскую кампанию. Бывший хозяин Белого дома Эйзенхауэр, оставляя свой пост, заметил: «Таких президентов не бывает. Это голливудский актер, а не политик». В то же самое время газеты разродятся громкими заголовками — «Миссис Диксон нагадала Америке президента Кеннеди». Но прежде чем это произойдет, пресса свяжет имя знаменитой прорицательницы с другой американской знаменитостью.
Мэрилин Монро
Середина 20-го столетия. Америка в плену кинематографических фантазий. Это время потом назовут «Золотым веком Голливуда». На большом экране чувственный шик и его главный символ — божественная блондинка с соблазнительными формами и пухлыми губами. Ее зовут Мэрилин Монро, она поет о том, что хочет влюбиться, и вся страна точно под гипнозом повторяет каждую строчку. Разве можно не думать о любви, глядя на это совершенство? Он влюбился в нее с первого взгляда. Молодой политик Джон Кеннеди и красавица Мэрилин познакомились на голливудской вечеринке в 1954-м. Так началась самая красивая и самая драматическая история любви, свидетелем которой стал весь мир.
Ноябрьским вечером 1959 года Джейн Диксон приглашают на закрытую кинопремьеру. Новая комедия под названием «В джазе только девушки» обещает побить все кассовые рекорды. В главной роли голливудская звезда Мэрилин Монро. Она появится в зале сразу после финальных титров, ее приветствуют восторженными криками и аплодисментами, окружают желающие взять автограф. Протягивает открытку и миссис Диксон.
В тот же момент в сознании предсказательницы вспыхивает четкая картина — Монро в какой-то квартире, на полу, без движения. «Вам грозит опасность!» — предупреждает Джейн звезду. «И кого же мне следует бояться?» — удивляется Мэрилин. «Полагаю — саму себя...», — отвечает Диксон. Этот разговор, вероятно, кем-то подслушанный, уже утром попадет в газеты, но вскоре забудется. Как бывало не раз, эта история всплывет на поверхность после того, как из светской хроники перетечет в хронику происшествий.
1960 год, триумф Джона Фицджеральда Кеннеди. Роман кинозвезды и сенатора продолжался до самых президентских выборов. Мэрилин следовала за своим кандидатом из штата в штат, призывая американцев голосовать за демократа, и во многом предопределила эту победу. Монро была уверена — став президентом, Джон непременно разведется с Жаклин. Но Кеннеди предпочел расстаться с актрисой. Глубокую депрессию Мэрилин будет гасить алкоголем и наркотиками. И вскоре уже не сможет обходиться без опасного допинга — белый порошок, таблетки и односолодовый виски, в конце концов, и сведут актрису в могилу.
Джейн Диксон еще несколько раз попытается достучаться до затуманенного сознания кинозвезды. На протяжении двух лет она будет предпринимать попытки внушить Мэрилин мысль о приближающейся беде. Но Монро неизменно отказывается от встреч с предсказательницей и принципиально не подходит к телефону. Мэрилин Монро найдут мертвой в ее квартире 5 августа 1962 года. Первая красавица Америки уйдет из жизни в 36 лет в полном одиночестве, в состоянии сильного наркотического опьянения. Ее самая большая любовь, ее «мистер Президент» переживет свою бывшую подругу всего на год.
22 ноября 1963 года, Джейн и ее супруг за чаем обсуждают последние новости риэлторского бизнеса. Мистер Диксон подумывает вложить средства в строительство жилья, говорят, это довольно выгодное предприятие. Внезапно Джейн бледнеет, женщину охватывает непонятная тревога. «Кажется, что-то случилось с президентом...», — говорит она мужу. Через несколько минут музыку, доносящуюся из радиоприемника, прерывает экстренный выпуск новостей. «Только что в Далласе совершено покушение на Джона Кеннеди!», — сообщил диктор. Президентский лимузин, в котором находился Джон Кеннеди с женой Жаклин, двигался по центральной части Далласа. В 12:30 раздались хлопки. Преступник-одиночка Ли Харви Освальд трижды выстрелил в президента, два выстрела стали смертельными. Так завершилась история харизматичного голубоглазого демократа, пришедшего в Белый дом вопреки всем политическим прогнозам.
Никита Хрущев
Конец 1963 года, новая американская администрация вводит в оборот красноречивый термин «Советская угроза». После Карибского кризиса наметившееся потепление в отношениях двух стран сходит на нет. Кадры Никиты Хрущева с ботинком в руке, грозившим показать Штатам «Кузькину мать», становятся самым популярным роликом на телевидении. Американские граждане всерьез обеспокоены агрессивными настроениями, царящими в Кремле. В прямом эфире делала свои прогнозы миссис Диксон. Она телегенична, прекрасно держится, вызывая безусловное доверие. После небольшого вступления, эксперт Диксон переходит к главному вопросу — «Каковы последствия воинственных заявлений Хрущева?». «Никаких последствий не будет. В следующем году русский лидер покинет политическую сцену. Его насильно отстранят от власти».
После скандального эфира Джейн Диксон вызывает к себе советский посол. Ему необходимо было выяснить, откуда у этой американки такие странные сведения? «От бога!», — говорит предсказательница. Но опытный дипломат уверен — кто-то намеренно подкидывает Джейн дезинформацию. «Вы можете оказаться пешкой в чьей-то опасной игре, и, в конце концов, рискуете поплатиться за это жизнью...», — предупреждает он Диксон. Но женщина непреклонна: «Не беспокойтесь. Мне суждено умереть своей смертью в Вашингтонской больнице в возрасте 79 лет в окружении родных и близких». После встречи посла с Джейн Диксон, в Москву отправится телефонограмма: «Волноваться не о чем, эта американка — обычная сумасшедшая».
Осенью 1964 года прогноз сумасшедшей американки подтвердится с документальной точностью. Никита Сергеевич Хрущев был снят со всех партийных и государственных должностей и отправлен на пенсию. Его место занял один из организаторов отставки Леонид Брежнев. Новое масштабное доказательство сверхъестественных способностей миссис Диксон сделало ее едва ли не самой популярной персоной в Америке. Она регулярно появляется на экранах, ездит по стране с выступлениями, ведет колонки в газетах по всему миру, неизменно выдавая точные прогнозы.
Фантастическая проницательность Джейн Диксон не могла не заинтересовать спецслужбы, уж слишком ценными сведениями обладала эта вашингтонская гадалка с ее хрустальным шаром.
Великое Аляскинское землетрясение
Однажды ночью перед домом четы Диксон останавливается машина. Из автомобиля выходят двое мужчин в одинаковых плащах и шляпах. «Центральное разведывательное управление» — вежливо представляются они Джейн и просят проехать с ними. Через час миссис Диксон уже сидит за столом в большом кабинете. Сотрудники ЦРУ просят женщину провести эксперимент с хрустальным шаром, чтобы понять, откуда берутся ее откровения. Джейн ставит шар на стол и внимательно вглядывается в прозрачную сферу. Минута, другая, внезапно перед глазами появляются страшные картины — гигантская волна, северный берег, разрушенные дома и тела погибших людей. Сотрудникам ЦРУ так и не удалось раскрыть тайну внезапных откровений Диксон.
Джейн немедленно покинет здание, а уже через несколько часов соберет экстренную пресс-конференцию. Она сообщает журналистам о страшной катастрофе, которая вскоре случится на Аляске. Месяц спустя землетрясение силой 9 баллов обрушится на 49-й штат США. земля еще не перестанет содрогаться, когда с океана придет огромная волна. Она уничтожит три деревни, перевернет больше 20 кораблей и убьет несколько сотен человек, большинство из которых дети. События на Аляске шокируют Джейн. Трагедию можно было предотвратить, по крайней мере, организовать экстренную эвакуацию людей с прибрежной зоны. Но в очередной раз ее прогноз не был услышан. В 1965 году прорицательница создаст благотворительный фонд, главная задача которого помогать детям, пострадавшим в результате катастроф. Отныне все гонорары Джейн будут переводиться на благотворительный счет.
Скафандры погибших астронавтов экипажа корабля «Аполлон-1»
1967 год, мир в предвкушении главной сенсации столетия — американцы объявили о готовящемся полете на Луну. 15 января Джейн Диксон набрала номер домашнего телефона управляющего космическими полетами. Трубку взяла жена хозяина и Джейн попросила записать все, что она сейчас скажет. Следующие 10 минут миссис Диксон в подробностях описывала будущую катастрофу.
По словам предсказательницы «Аполлон» был обречен. «Я вижу под полом кабины клубок спутанных проводов, а сверху лежит что-то тонкое, вроде фольги. Если на нее упадет инструмент или кто-то наступит каблуком, то быть беде, астронавтам грозит гибель». Через 12 дней 27 января 1967 года во время тренировки внутри «Аполлона» заживо сгорели три американских астронавта. Короткое замыкание проводов под креслом одного из пилотов в атмосфере чистого кислорода мгновенно переросло в бушующее пламя. Очередное трагическое откровение хрустального шара воплотилось в жизнь.
Роберт Кеннеди
Джейн все чаще задумывается над характером своих видений. Почему большей частью ей открываются именно трагические события? Чем старше становится женщина, тем меньше позитивных прогнозов выдавал ей волшебный шар. В конце концов, Диксон утвердится в мысли, что быть черным вестником предначертано ей судьбой. Главное не терять надежды, что ее слова будут услышаны. В каминном зале отеля собрались солидные постояльцы, приглашенные объявлением о незабываемом вечере в обществе знаменитой предсказательницы. Джейн Диксон едва успевала заглядывать в свою хрустальную сферу. Она уже поведала публике о ценах на нефть, предстоящем тайфуне на Гаити и выгодных покупках на бирже. И когда прозвучал очередной вопрос: «Будет ли брат Джона Кеннеди Роберт президентом США?», — через секунду Джейн потеряет сознание.
Когда она очнется, то сообщит испуганным зрителям: «Роберту Кеннеди не суждено стать хозяином Белого дома. Из-за трагедии, которая случится именно здесь, в отеле „Амбассадор“ ровно через неделю». Об этом Джейн сообщит Роуз — матери Роберта, но тревожные сигналы опять останутся без внимания. 5 июня 1968 года в отеле «Амбассадор» при большом количестве свидетелей был убит кандидат в президенты США Роберт Кеннеди. Убийца стрелял дважды, первая пуля попала в плечо, вторая пробила голову. Роберт Кеннеди, как и его брат, погиб почти мгновенно.
Рональд Рейган
Трагедия в «Амбассадоре» переполнит чашу терпения Джейн Диксон, ее опять сочли полоумной гадалкой и намеренно игнорировали предупреждение. Предсказательница принимает решение — отныне она отказывается от публичной деятельности. Молчание Джейн Диксон продлится 10 лет, и только весной 1980 года после звонка первой леди Нэнси Рейган пророчица вернется на трибуну. Теперь уже в официальном статусе советника президента.
Рональд Рейган серьезно относился к предсказаниям. Хозяин Белого дома крайне заинтересован в прогнозах миссис Диксон. Рейган напряженно смотрит на невысокую пожилую женщину. За несколько лет он так и не привык этим хрустальным сеансам. Но президент набирается терпения, он ждет ответа на вопрос — «Какие события могут повлиять на внешнеполитический курс США?». Наконец Джейн готова ответить: «Я вижу падение Берлинской стены, — сообщает она, — но изменения коснутся не только Западной Европы.
Скоро с карты мира исчезнет Советский Союз». Через пять лет после этой встречи, 8 декабря 1991 года в Белоруссии будут подписаны знаменитые Беловежские соглашения, констатирующие ликвидацию СССР. Сообщение о распаде Советского Союза экс-президент США Рональд Рейган воспримет совершенно спокойно. Он заявит журналистам, что знал об этом задолго до Горбачева и Ельцина.
Громкое заявление о будущем Советского Союза станет последним предсказанием Джейн Диксон. Самая известная предсказательница Америки уйдет на пенсию вслед за своим боссом Рональдом Рейганом. Она хочет провести свой последний земной десяток в покое и уединении. Начало 90-х, одна из самых популярных женщин страны стала обычной домохозяйкой. Нет, ее не оставили видения, но теперь она доверяет тайны будущего только одному свидетелю — своему дневнику.
А еще, уступая просьбам соседей, иногда составляет гороскопы для собак. Только однажды на газетных страницах вновь мелькнет имя ясновидящей — Джейн Диксон расскажет журналистам о том, что из дома необъяснимым образом исчез ее хрустальный шар. Миссис Диксон уйдет из жизни 26 января 1997 года, спустя месяц после загадочного исчезновения ее волшебной сферы. Джейн скончается, как и предсказала в 79 лет в Вашингтонской больнице.
После смерти ясновидящей будет опубликован ее дневник, каждая запись которого будет отражением реальных исторических событий. Лишь последняя строчка на протяжении нескольких лет останется для всех загадкой — «Нью-Йорк... 11 сентября... Близнецы».
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