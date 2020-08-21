Костюм поплавок для рыбалки

Костюм-поплавок - незаменимый помощник для рыбалки поздней осенью, зимой и ранней весной, то есть станет отличным решением, как на природе, так и в водоёме с ледяной водой, обдуваемый ветрами со всех сторон. Рыболовный костюм-поплавок защитит рыбака от сильных морозов, повышенной влажности и холодных ветров, а также в экстремальных условиях, когда нога по каким-то причинам попадет в ледяную воду, поможет удержаться на плаву. Заказать такие зимние костюмы вы можете на https://tekstilika.ru/categories/zimnii-kostium-poplavok

Данное изделие изготовлено из пористого воздух опроницаемого материала с водонепроницаемыми свойствами. В экстренных случаях такой костюм позволит рыбаку легко занять нужное положение в водной среде, при этом обезопасив себя от холода. Рыбак, который в костюме упал в прорубь, может долго поддерживать нормальную температуру тела, поскольку в большинстве случаев это снаряжение защищает владельца от сильнейших морозов (до -60 C - по данным производителя).

В основном, производители практикуют тип костюма, состоящий из комбинезона и верхней куртки. Он разработан таким образом, что все виды застежек-молний, липучок качественно предотвращают доступ воды через эти детали одежды, но в то же время пористость материала не позволяет телу потеть, отлично вентилируя и снабжая кожу кислородом.

Но не забывайте, что, несмотря на все свои достоинства, костюм не предназначен для плавания, поэтому, оказавшись в ледяной воде, нужно постараться как можно быстрее выбраться из неё.

Материал, из которого сделан этот костюм, имеет многослойную структуру, а пространство между слоями заполнено изолированным веществом. Благодаря этим свойствам пористого материала, эластичности и теплоизоляции, некоторые решения разработчиков обладают следующими свойствами:

сохраняет плавучесть;

обладает противоударным действием;

не пропускает холодные воздушные массы;

демонстрирует отличную паропроницаемость;

повышенная прочность;

гигроскопичность;

оборудован средствами терморегуляции.

Рыбак может чувствовать себя совершенно непринуждённо в сильный мороз. Кроме того, после того, как вы наденете этот костюм, вы уже можете не брать с собой коврик. В нём можно долго находиться на льду, без переохлаждения организма. Наполнение внутренней системы не позволит телу напрямую соприкоснуться с ледяной поверхностью, так что человек вообще не почувствует мороза.