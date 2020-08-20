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Второй пилотируемый запуск в 2020 году к МКС запланирован на 14 октября

Второй пилотируемый запуск в 2020 году к МКС запланирован на 14 октября

По сообщениям из ЦПК им. Ю.А. Гагарина, второй в этом году пилотируемый полет корабля «Союз МС-17» с тремя членами экипажа на борту состоится 14 октября. Планируется что этот полет пройдет по двухвиткой схеме и займет всего около 3 часов 20 минут. Напомним что ранее Роскосмос уже запускал грузовой корабль по укороченной схеме сближения и весь полет занят 3 часа 18 минут.

По мнению инструктора экипажа укороченная схема сближения с МКС не только сократит количество операций, которые придется выполнять экипажу, а следовательно и вероятность ошибок, но и позволит сохранить работоспособность космонавтов, снизив их утомляемость. Уже известно что основной и дублирующий экипажи МКС-64, пройдут тренировки для штатных и резервных режимов полета.

20 август 2020 /
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