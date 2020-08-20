Российский космонавт заметил в небе Южного полушария группу из пяти неизвестных объектов

Российский космонавт Иван Вагнер передал в Роскосмос видео, на котором отчетливо видны 5 неизвестных светящихся объектов.

Изначально с МКС проводилась съемка полярного сияния над Антарктидой и южным полушарием, но на 9-12 секундах видео, в кадр попали неизвестные объекты ровным строем пролетающие над Землей. Сам Вагнер в своем твиттере задал вопрос подписчикам как они сами думают что попало в кадр, спутники, метеоры или что-то еще?

Комментариев научных сотрудников Института космических исследований РАН ждать долго не пришлось. Натан Эйсмонт предполагает что скорее всего в кадр попали отблески от иллюминатора самой космической станции, через который и производилась съемка. Второй вариант — это спутники Starlnik, запущенные компанией SpaceX .

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть каждую теорию потребуется время и расчеты, говорить о более точных выводах пока рано. Будем ждать официального заявления.