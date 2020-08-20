Что такое тирания, культ личности и диктатура?

Контроль над информацией и искоренение инакомыслия поддерживают жизнеспособность тоталитарного государства

«Поднявшие мятеж военнослужащие требуют, чтобы президент покинул страну как можно быстрее. В противном случае его ожидает силовое решения проблемы.» Такие тревожные новост и сообщает Интерфакс в заметке, посвященной сложившейся ситуации в африканском государстве Мали. На самом деле череда подобных сообщений с завидной регулярностью поступает из разных точек земного шара. Иногда может показаться, что диктатуры, авторитарные и тоталитарные режимы существуют где-то далеко, но это – лишь иллюзия, так как современные тирании и автократии приспосабливаются к стремительно меняющемуся миру. Как отмечают психологи и социологи, изучающие терроризм, диктаторы способны сеять страх среди своего народа и считать себя его единственным спасением. Создание внешней угрозы, такой как евреи для гитлер овской Германии или весь Запад для Ким Ир Сена, помогает вывести общество из равновесия и коллективно параноидально.

Что такое диктатура?

Как пишут в работе 2015 года под названием «Как выживают современные диктаторы: информационная теория нового авторитаризма,» экономисты Сергей Гуриев и Дэниел Тризман, диктаторы выживают не потому, что используют силу или идеологию, а потому, что убеждают общественность в том, что они компетентны.

Исследователи полагают, что граждане не наблюдают за типом диктатора, но делают выводы о нем из сигналов, присущих их уровню жизни, государственной пропаганды и сообщений, посылаемых информированной элитой через независимые СМИ. Если граждане приходят к выводу что диктатор некомпетентен, они свергают его путем революции. В свою защиту диктатор может увеличить инвестирование в создание госпропаганды, оказывать давление на независимые СМИ с помощью силовых структур, а также тратить огромные средства на оснащение полиции для того, чтобы подавлять попытки восстаний.

Авторы исследования также утверждают, что некомпетентные диктаторы выживают ровно до тех пор, пока экономические потрясения в стране не слишком велики. Более того, их репутация как некомпетентных лидеров может со временем исправиться, даже несмотря на падение уровня жизни. В некоторых известных истории случаях правитель использовал пропаганду и финансировал элиту; в других пропаганда изящно сочеталась с цензурой. Все-таки, трудные экономические времена требуют увеличения расходов на цензуру и пропаганду. Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о компромиссах, с которыми столкнулись различные диктаторские режимы в последние десятилетия.

Диктаторы нового стиля могут жестоко подавлять восстания и разгонять мирные демонстрации, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули против безоружных протестующих. Но по сравнению с большинством автократов прошлого, современные диктаторы редко прибегают к насилию, предпочитая домашний арест ГУЛАГу. Сохранение власти для таких лидеров – это не столько вопрос запугивания жертв, сколько вопрос манипулирования их представлениями о мире.

Необходимо отметить, что многие тоталитарные лидеры стремились влиять на общественные убеждения — некоторые были великими новаторами в использовании пропаганды. Однако то, как они использовали ее, было совершенно другим. Такие диктаторы как гитлер и Сталин стремились коренным образом изменить мировоззрение граждан, навязывая им определенную идеологию и мировоззрение.

Новые «самодержцы» более изощренны: они стремятся убедить граждан в своей компетентности править. Тоталитарные диктаторы часто прибегали к пропаганде ради «общего блага.» Их преемники стремятся манипулировать гражданами, чтобы поддержать режим из корыстных соображений. Наконец, хотя пропаганда была важна для автократий старого типа, насилие явно стояло на первом месте.

Эволюция диктатур

Более 30 000 человек, как полагают, были убиты агентами Аугусто Пиночета – бывшего президента Чили, пришедшего к власти путем военного переворота. Большинство жертв режима были сосланы в секретные места заключения и лагеря. В Северной Корее Ким Ир Сен и его политика были ответственны за голод, который привел к гибели от 1 до 2 миллионов человек. Когда еда наконец прибыла, государственные СМИ сообщили, что это дань уважения национальному лидеру.

Как пишет New Yorker, несмотря на то, что в Ираке и Северной Корее диктаторы жестко контролируют поток информации, во время «Арабской весны» – восстаний, которые смели деспотов в Тунисе, Египте, Ливии и некоторых странах Персидского залива, контроль был утерян. Протесты в значительной мере поощрялись в сообщениях, распространяемых в мессенджерах и социальных сетях.

Но иногда кровавые военные режимы выживают – так произошло в Египте, Бирме и Северной Корее. А некоторые менее жестокие недемократии существовали даже в период расцвета авторитарных репрессий (в основном монархии и постколониальные африканские режимы). Но как таким диктаторам как Ким, Саддам Хусейн, гитлер , Мао, Пиночет и Сталин удалось сохранить власть над своим народом?

Психология культа личности

По мнению Элиса Лочичеро, клинического психолога из Кембриджского университета которая изучает терроризм и лидерство, диктаторы используют хорошо известный инстинкт большинства людей – нам свойственно искать защиты у сильного лидера. На наше поведение все еще влияет то, что происходило тысячи лет назад. «Легче понять, почему люди приспосабливаются и обычно привязываются к влиятельным лидерам. В Дарвин овской эволюции выжили люди, которые были связаны с лидером. Этот инстинкт передавался по наследству.»

Лочичеро изучала терроризм и жертв террора со всех пяти континентов. Она отмечает, что в некоторых культурах важно проявлять уважение к лидерам, будь то семья северокорейских диктаторов Ким или просто местный школьный учитель. Как пишет NBCNews, Джеролд Пост, директор программы политической психологии в университете Джорджа Вашингтона, диктаторы также способны управлять людьми с помощью более практичных и неоднократно проверенных инструментов – страх и контроль над информацией.

Примечательно, что Пост – как и другие ученые – изучал личности Саддама Хусейна и Ким Чен Ира в течение нескольких десятилетий. Он отмечает, что культ личности вокруг Кима и других диктаторов поддерживается мифотворчеством об их происхождении. Ким, например, предположительно родился в деревне в тени священной корейской горы, где его появление было предсказано ласточкой, а появился он под двойной радугой. На самом же деле Северокорейский лидер родился в бедном городке на территории бывшего Советского Союза, где его отец возглавлял бригаду изгнанных корейских войск под российским командованием.

Так (предположительно) выглядит счастливая семья диктаторов

Личность Ким Чен Ира также была предметом исследования, проведенного в 2009 году Фредериком Кулиджем, профессором психологии в университете Колорадо. Кулидж и его коллега Дэниел Сингер поставили диагноз основываясь на интервью с южнокорейским психологом, который прошел «серьезную психологическую подготовку и имел глубокие и прочные знания о Ким Чен Ире.» Ранее исследователи разработали своего рода личностный тест для диктаторов и использовали его для анализа личности как гитлер а, так и Хусейна. Результаты Ким Чен Ира оказались довольно близки.

Что касается расстройств личности, то, по-видимому, у диктаторов возникает «большая шестерка»: садистские, параноидальные, антисоциальные, нарциссические, шизоидные и шизотипические черты личности. Все три диктатора также продемонстрировали признаки психотических мыслительных процессов. Авторы исследования Кулидж и Сингер

Так почему же народ Северной Кореи (и других похожих режимов) не восстает? Дело в том, что в диктатурах такого рода действует тотальный контроль. Это означает, что четыре человека, разговаривающие вместе, могут рассматриваться как заговор. Любое проявление нелояльности или инакомыслия жестоко карается.

Отмечу, что психологи и психиатры уже довольно давно изучают диктаторов и свойственные им расстройства психики. Так, в публикации Lenta.ru от 2001 года говорится об исследовании выпускника Гродненского медицинского института Дмитрия Щигельского, в ходе которого он изучал личность президента Белоруссии. После длительного анализа поведения «последнего диктатора Европы» Александра Лукашенко, Щигельский согласовал свои выводы еще как минимум с тремя врачами-психиатрами и поставил следующий диагноз: «умеренно выраженная мозаичная психопатия с преобладанием черт параноидального и диссоциального расстройств личности». Этот же диагноз ранее был поставлен гитлер у, Сталину и Муссолини.