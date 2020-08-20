В Тихом океане найдены 30 новых форм жизни

Новые формы жизни обнаружены на территории Галапагосских островов

В XIX веке английский натуралист Чарлз Дарвин (Charles Darwin) совершил свое великое кругосветное путешествие. Одно из самых больших открытий он совершил на Галапагосских островах, которые расположены на территории Тихого океана. Так называемый Галапагос состоит из 13 вулкан ических островов, 6 островов поменьше и 107 скал. В ходе изучения окрестностей, путешественнику удалось открыть огромное множество живых существ и именно там он начал работать на своей теории эволюции. На данный момент Галапагосские острова считаются « заповедником всемирной биосферы», потому что там живет самое большое количество животных совершенно разных видов. Исследование богатой на живых существ территории ведется даже сегодня и недавно ученые из Фонда Чарльза Дарвин а (CDF) сообщили об открытии 30 новых глубоководных существ. Чтобы обнаружить их, исследователям понадобилось современное оборудование.



Глубоководные исследования

О новых видах обитающих глубоко под водой живых созданий рассказало издание Science Alert. Поиск новых животных проводился неподалеку от островов Дарвин а и Вольфа на северной части архипелага. Особенно сильно ученых интересовала местность, на которой расположены три подводные горы с крутыми склонами. В ходе многочисленных наблюдений было выяснено, что в этом районе обитает очень много опасных акул. К тому же, там очень глубоко. Приняв во внимание эти два факта, исследователи решили изучить территорию при помощи дистанционно управляемых аппаратов, который также известны как ROV.

Глубоководный аппарат Argus

В рамках экспедиции использовались два аппарата под названиями Argus и Hercules. Они опускались на глубину 3400 метров с огромного исследовательского судна Nautilus, длина которого составляет целых 64 метра. По словам морского ученого Пелайо Салинас де Леона (Pelayo Salinas de Leon), изученные горы до сих пор остаются нетронутыми людьми. А все потому, что они находятся в зоне заповедника Галапагосов и защищены от ловли рыбы и глубоководной добычи ископаемых. Сотрудники Фонда Чарльза Дарвин а хотят тщательно проследить за тем, чтобы эти места и дальше оставались нетронутыми. В противном случае, нашим потомкам не будет известно ни одно не поврежденное место.

Судно Nautilus



Новые виды животных

Исследователи признались, что понятия не имеют, с какими животными они могут столкнуться. Допустим, при помощи глубоководных аппаратов они могли увидеть какого-то лобстера. Они бы не смогли быстро распознать, новый это вид или представитель уже открытых разновидностей. Поэтому, видео с камер глубоководных аппаратов транслировалось на домашние компьютеры действительно опытных биологов, способных быстро распознавать виды животных по одному только внешнему виду. Как только в кадре появлялись интересные объекты, они советовали авторам исследования рассмотреть их получше. Благодаря такой командной работе, исследователям удалось открыть 30 форм жизни, которые ранее не были известны науке.

Итак, благодаря аппаратам Argus и Hercules, исследователям удалось открыть:



10 новых разновидностей бамбуковых кораллов (Isididae);

4 разновидности восьмилучевых кораллов альционарий (Octocorallia);

1 новый вид змеехвосток (Ophiuroidea);

4 разновидности приземистых лобстеров (Galatheoidea).

Исследователи держат образцы новых видов кораллов

Бамбуковые кораллы представляют собой класс морских беспозвоночных, которые, в отличие от других кораллов, произрастают исключительно на большой глубине. Восьмилучевые кораллы отличаются практически идентичным друг другу строением с восемью щупальцами. Змеехвостки, также известные как офиуры, тоже являются обитателями морских глубин и получили название из-за способа передвижения — они ползут по дну, пока их конечности извиваются как змеи. Лобстеры многим известны как ракообразные существа, которые также известны как омары.