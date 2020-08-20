Что не так с теорией появления коронавируса из космоса

Если коронавирус пришел из космос а, это значило бы, что там есть жизнь

Существует множество необычных теорий происхождения SARS-CoV-2 — вируса, ответственного за коронавирус COVID-19. От заявлений о том, что вирус является биологическим оружием, до невероятных гипотез, в которых в появлении коронавирус а обвинили вышки 5G. Но есть одна теория происхождения COVID-19, настолько необычная, что по сравнению с ней все другие кажутся скучными: предположение, что коронавирус пришел из космос а. В этой статье я расскажу об этой удивительно странной идее и ее столь же странной истории. Ученые настолько здорово все обосновали, что на мгновение даже задумываешься, что это правда. Но не все так просто.

Теория «космического» вируса — это результат работы группы британских исследователей, в частности Эдварда Стила и Чандры Викрамасингхе. Они опубликовали уже десять статей по этой теме с начала пандемии, и я прочитал их все. Чтобы вам не пришлось этим заниматься, перейду сразу к делу.

Ученые предполагают, что COVID-19 прибыл на Землю на метеоре, который был замечен как яркий огненный шар над городом Сунъюань на северо-востоке Китая 11 октября 2019 года. Они предполагают, что метеор мог быть «хрупким и углеродистым метеорит ом, несущим груз из триллионов вирусов / бактерий и других клеток». Хотя авторы признают, что метеор был замечен более чем в 2000 км к северо-востоку от Уханя, где были зарегистрированы первые случаи COVID-19, они считают, что туда просто прибыл другой фрагмент метеора.

Более крупный метеорит легко мог расколоться до возгорания и появления огненного шара. Наше предположение заключается в том, что метеор, который упал в 2000 км к северу от Уханя, был только одним из нескольких обломков большого метеорит а.

Однако никаких доказательств эта теория не имеет. Во-первых, нет никаких свидетельств о том, что в то же время где-то в Китае упал еще один метеорит . Нет никаких доказательств существования вирусов или бактерий (или любой другой жизни) в космос е. Но в то же время теория жизни (и болезней) из космос а не нова. Она называется панспермией, и несколько исследователей, в том числе Стил и Викрамасингхе, отстаивают ее на протяжении десятилетий.

Что такое панспермия?

Хойл был известным астроном ом, участвовавшим во многих дискуссиях на протяжении своей карьеры. Он, возможно, наиболее известен тем, что придумал термин «Большой взрыв» — хотя, в отличие от подавляющего большинства своих коллег, он никогда не признавал справедливость теории Большого взрыва. Викрамасингхе был учеником Хойла.

С помощью панспермии ученые пытались объяснить, как межзвездная пыль поглощает свет. Они заметили, что если бы пыль состояла из бактерий, это привело бы к наблюдаемой картине поглощения света. В конечном итоге они пришли к идее о галактике, полной микроорганизмов, присутствующих в кометах и метеорах, а также в пылевых облаках.

Исследователи считают, что космические микроорганизмы находятся в состоянии «ожидания» и могут снова вернуться к жизненному состоянию, если они прибудут на подходящую планету, такую как земля , и, возможно, заразить местных существ, включая людей. Еще в 1979 году они предположили межпланетное происхождение нескольких вспышек болезней, включая атипичную пневмонию 2003 года и грипп.

Микробы в состоянии «ожидания» находятся в космос е?

Есть ли микробы в космос е?

По мне идея галактики, наполненной жизнью, действительно увлекательна. Но я не верю в это, и подавляющее большинство ученых тоже отвергает панспермию. Хотя это, безусловно, была смелая и творческая идея. В худшем случае это хорошая научная фантастика.

В 2015 году группа ученых из Букингемского университета послала шар на высоту 27 километров, чтобы собрать образцы пыли и других частиц. Крошечная металлическая сфера толщиной с человеческий волос столкнулась с поверхностью сборщика образцов, присоединенного к шару, оставив небольшую впадинку. Рентгеновский анализ сферы показал, что она сделана из титана со следами ванадия. Это привело команду к выводу, что сфера вполне могла быть изготовлена и иметь неземное происхождение.

Однако недавние попытки объяснить COVID-19 исходящим из космос а кажутся мне гораздо менее интересными и потенциально опасными. коронавирус из космос а — сумасшедшая гипотеза. Очевидно, что эта теория — всего лишь попытка приспособить COVID-19 к существующей модели панспермии — и в этом нет ничего нового или креативного.

Стоит ли верить теориям о коронавирус е?

Честно говоря, даже если верить в панспермию, я не понимаю, почему можно думать, что COVID-19 пришел из космос а. вирус SARS-CoV-2 — это не какой-то странный чужеродный патоген. Он очень похож на первый вирус атипичной пневмонии и на коронавирус ы различных млекопитающих, особенно летучих мышей. Так что даже если вы верите в космические вирусы — этот явно имеет земное происхождение.

К тому же сторонники этой теории предполагают, что COVID-19 не передается от человека к человеку (или очень редко). Основываясь на этом убеждении, они предположили (в феврале), что COVID-19 в основном затронет Китай и что он исчезнет, как только пыль рассеется. Далее они написали, что искать вакцину бессмысленно. Понятно, что если бы кто-нибудь отнесся к этой идее серьезно, это было бы очень опасно для здоровья населения; к счастью, люди все еще думают головой и разрабатывают вакцины.

С другой стороны, теория о коронавирус е из космос а все еще более правдоподобна, чем некоторые другие модели происхождения COVID-19. Например, теория, что коронавирус вызывается передачей сигнала 5G, имеет даже меньший научный смысл, чем вера в то, что он прибыл на метеоре. Теоретически метеор может переносить вирус , а радиоволны — нет. Так что снимаем шапочки из фольги, отбой.