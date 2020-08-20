Что не так с теорией появления коронавируса из космоса
Если коронавирус пришел из космоса, это значило бы, что там есть жизнь
Существует множество необычных теорий происхождения SARS-CoV-2 — вируса, ответственного за коронавирус COVID-19. От заявлений о том, что вирус является биологическим оружием, до невероятных гипотез, в которых в появлении коронавируса обвинили вышки 5G. Но есть одна теория происхождения COVID-19, настолько необычная, что по сравнению с ней все другие кажутся скучными: предположение, что коронавирус пришел из космоса. В этой статье я расскажу об этой удивительно странной идее и ее столь же странной истории. Ученые настолько здорово все обосновали, что на мгновение даже задумываешься, что это правда. Но не все так просто.
Теория «космического» вируса — это результат работы группы британских исследователей, в частности Эдварда Стила и Чандры Викрамасингхе. Они опубликовали уже десять статей по этой теме с начала пандемии, и я прочитал их все. Чтобы вам не пришлось этим заниматься, перейду сразу к делу.
коронавирус пришел из космоса?
Ученые предполагают, что COVID-19 прибыл на Землю на метеоре, который был замечен как яркий огненный шар над городом Сунъюань на северо-востоке Китая 11 октября 2019 года. Они предполагают, что метеор мог быть «хрупким и углеродистым метеоритом, несущим груз из триллионов вирусов / бактерий и других клеток». Хотя авторы признают, что метеор был замечен более чем в 2000 км к северо-востоку от Уханя, где были зарегистрированы первые случаи COVID-19, они считают, что туда просто прибыл другой фрагмент метеора.
Более крупный метеорит легко мог расколоться до возгорания и появления огненного шара. Наше предположение заключается в том, что метеор, который упал в 2000 км к северу от Уханя, был только одним из нескольких обломков большого метеорита.
Однако никаких доказательств эта теория не имеет. Во-первых, нет никаких свидетельств о том, что в то же время где-то в Китае упал еще один метеорит. Нет никаких доказательств существования вирусов или бактерий (или любой другой жизни) в космосе. Но в то же время теория жизни (и болезней) из космоса не нова. Она называется панспермией, и несколько исследователей, в том числе Стил и Викрамасингхе, отстаивают ее на протяжении десятилетий.
Что такое панспермия?
Хойл был известным астрономом, участвовавшим во многих дискуссиях на протяжении своей карьеры. Он, возможно, наиболее известен тем, что придумал термин «Большой взрыв» — хотя, в отличие от подавляющего большинства своих коллег, он никогда не признавал справедливость теории Большого взрыва. Викрамасингхе был учеником Хойла.
С помощью панспермии ученые пытались объяснить, как межзвездная пыль поглощает свет. Они заметили, что если бы пыль состояла из бактерий, это привело бы к наблюдаемой картине поглощения света. В конечном итоге они пришли к идее о галактике, полной микроорганизмов, присутствующих в кометах и метеорах, а также в пылевых облаках.
Исследователи считают, что космические микроорганизмы находятся в состоянии «ожидания» и могут снова вернуться к жизненному состоянию, если они прибудут на подходящую планету, такую как земля, и, возможно, заразить местных существ, включая людей. Еще в 1979 году они предположили межпланетное происхождение нескольких вспышек болезней, включая атипичную пневмонию 2003 года и грипп.
Микробы в состоянии «ожидания» находятся в космосе?
Есть ли микробы в космосе?
По мне идея галактики, наполненной жизнью, действительно увлекательна. Но я не верю в это, и подавляющее большинство ученых тоже отвергает панспермию. Хотя это, безусловно, была смелая и творческая идея. В худшем случае это хорошая научная фантастика.
В 2015 году группа ученых из Букингемского университета послала шар на высоту 27 километров, чтобы собрать образцы пыли и других частиц. Крошечная металлическая сфера толщиной с человеческий волос столкнулась с поверхностью сборщика образцов, присоединенного к шару, оставив небольшую впадинку. Рентгеновский анализ сферы показал, что она сделана из титана со следами ванадия. Это привело команду к выводу, что сфера вполне могла быть изготовлена и иметь неземное происхождение.
Однако недавние попытки объяснить COVID-19 исходящим из космоса кажутся мне гораздо менее интересными и потенциально опасными. коронавирус из космоса — сумасшедшая гипотеза. Очевидно, что эта теория — всего лишь попытка приспособить COVID-19 к существующей модели панспермии — и в этом нет ничего нового или креативного.
Стоит ли верить теориям о коронавирусе?
Честно говоря, даже если верить в панспермию, я не понимаю, почему можно думать, что COVID-19 пришел из космоса. вирус SARS-CoV-2 — это не какой-то странный чужеродный патоген. Он очень похож на первый вирус атипичной пневмонии и на коронавирусы различных млекопитающих, особенно летучих мышей. Так что даже если вы верите в космические вирусы — этот явно имеет земное происхождение.
К тому же сторонники этой теории предполагают, что COVID-19 не передается от человека к человеку (или очень редко). Основываясь на этом убеждении, они предположили (в феврале), что COVID-19 в основном затронет Китай и что он исчезнет, как только пыль рассеется. Далее они написали, что искать вакцину бессмысленно. Понятно, что если бы кто-нибудь отнесся к этой идее серьезно, это было бы очень опасно для здоровья населения; к счастью, люди все еще думают головой и разрабатывают вакцины.
С другой стороны, теория о коронавирусе из космоса все еще более правдоподобна, чем некоторые другие модели происхождения COVID-19. Например, теория, что коронавирус вызывается передачей сигнала 5G, имеет даже меньший научный смысл, чем вера в то, что он прибыл на метеоре. Теоретически метеор может переносить вирус, а радиоволны — нет. Так что снимаем шапочки из фольги, отбой.
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