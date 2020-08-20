Самые распространенные мифы о Солнце: чему стоить верить?

солнц е — самый главный для нас небесный объект, но мы так мало о нем знаем

солнц е — это одна из звезд галактики Млечный путь и единственная звезда в нашей Солнечной системе. Если бы ее не было, на Земле не существовало бы ни растений, ни животных и нас с вами. А все потому, что небесное светило насыщает нашу планету жизненной энергией и излучаемое ею тепло играет огромную роль практически во всех химических процессах. Этот, без преувеличений, главный небесный объект изучается уже тысячи лет и за это время в народе появились ошибочные сведения о нем. Многие люди считают, что солнц е состоит из огненной лавы. Также есть распространенное мнение, что оно постоянно находится в одном и том же месте и совершенно не двигается. А некоторые люди даже не догадываются, что солнц е, которому мы обязаны своей жизнью, когда-нибудь уничтожит нашу планету. В рамках данного материала предлагаю развеять самые распространенные мифы о звезде по имени солнц е.

Что такое солнц е?

Для начала давайте разберем общие сведения о солнц е. Это звезда, то есть небесное тело шарообразной формы, которое излучает свет и удерживается в космическом пространстве благодаря собственной гравитации и внутреннего давления. По своей сути, это огромный газовый шар из водорода и гелия, в котором постоянно происходят термоядерные реакции, при которых ядра легких элементов сливаются под воздействием высоких температур и образуют более крупные элементы. При этом выделяется огромное количество энергии, часть из которой доходит до нашей планеты и участвует в жизненно важных для всех живых организмов химических процессах. Расстояние от солнц а до Земли составляет 149,6 миллиона километров. Чтобы оценить разницу в величие, проще представить, что солнц е это огромный апельсин, а земля — крошечное маковое зернышко.

Размеры солнц а (слева) и Земли (справа)

Из чего состоит солнц е?

Некоторые люди ошибочно считают, что солнц е состоит из огненной лавы. Это, конечно же, неправда, потому что с научной точки зрения лава — это вулкан ическая масса из раскаленных горных пород. А самая близкая к нам звезда состоит из сильно нагретых газов и делится на несколько разных слоев:

которое является центральной частью звезды с радиусом около 175 тысяч километров. Это некоторое подобие термоядерного реактора, где и происходят вышеупомянутые столкновения ядер с выделением огромного количества энергии. Считается, что этого «топлива» хватит на миллиарды лет существования звезды;которая представляет собой средний слой солнц а и состоит из водородно-гелиевой плазмы. Свое название эта зона получила из-за способа передачи энергии от ядра к поверхности — излучения. В ядре солнц а образуются частицы света, именуемые как фото ны. Чтобы достичь внешних слоев звезды, им нужно пройти сквозь слой водородно-гелиевой плазмы. По пути фото ны о и дело натыкаются на частицы плазмы, которые поглощают их и переизлучают в случайном направлении. Так что, если вырвавшиеся наружу фото ны достигают Земли за 8 минут, то для прохода сквозь средний слой солнц е им могут потребоваться миллионы лет, но рано или поздно они преодолевают все препятствия;на которую приходится две трети объема солнц а. В этом слое тоже происходит передача энергии, но уже за счет конвекции — способа передачи энергии потоками веществ. Это явление постоянно происходит вокруг нас, например, когда батарея с горячей водой нагревает воздух в комнате.

Если говорить про химический состав солнц а, то он почти такой же, как и у всех остальных звезд. Примерно на 75% оно состоит из водорода, 25% приходится на гелий и где-то 1% из других элементов вроде углерода, кислорода и азота.

Есть ли вода на солнц е?

Многие люди уверены, что на горячем солнц е не может быть воды. И это звучит вполне логично, потому что жидкость не может существовать в столь жарком месте. Но вспомните школьную программу по химии — формула воды очень проста и состоит из водорода и кислорода. А ведь выше мы уже выяснили, что эти элементы на горячей звезде есть и их довольно-таки много. Ученые уверяют, что молекула воды является одной из самых прочных во Вселенной и она не разрушается под воздействием высоких температур. А вот молекула ДНК, из которой может зародиться жизнь, в таких экстремальных условиях существовать не может, хотя все компоненты для его создания там есть.

Ученые Средневековья считали, что пятна на солнц е представляют собой озера воды. Отчасти, они были правы

Важно отметить, что молекулы воды могут образовываться только в областях солнц а с минимальной температурой. В то время как в целом солнц е разогревается до 5,5 тысяч градусов Цельсия, имеющиеся на ее поверхности солнечные пятна имеют температуру около 4,5 тысяч градусов. Исследователи считают, что именно в этих местах может образовываться вода. Но надо понимать, что она существует в молекулярном виде, а не жидком. По мнению специалистов из космического агентства NASA, если температура солнц а когда-нибудь понизится, то вода на ней может обрести и жидкую форму.

Как движется солнц е?

Еще со школьных лет нам известно, что земля и другие планеты Солнечной системы вращаются вокруг солнц а. Следовательно, логично предполагать, что само солнц е постоянно находится на одном и том же месте и совершенно не двигается. Но это далеко не так — оно тоже движется, причем с очень большой скоростью, но мы этого совершенно не замечаем, потому что движемся вместе с солнц ем и проходим вместе с ним очень долгий путь. Звучит сложно? Давайте разберем это явление чуть подробнее.

Как мы знаем, Солнечная система расположена в одном из уголков спиралевидной галактики Млечный путь. В ней существует огромное количество других космических тел, которые вращаются вокруг центра Млечного пути. И солнц е в том числе, со скоростью около 217 километров в секунду. Этот показатель может показаться поистине сумасшедшим, но мы даже не замечаем этой скорости, потому что масштабы нашей галактики огромны и нам даже не понять всего ее величия. Один оборот вокруг центра галактики солнц е совершает за 250 миллионов лет, то есть за один галактический год.

Траектория Земли вокруг солнц а

Еще один распространенный миф гласит, что в летний сезон солнц е расположено ближе к Земле, чем зимой. Этот факт неверен с точки зрения жителей России, а в Африке его можно считать отчасти правдивым. Время от времени наша родная земля действительно приближается к небесному светилу чуть ближе. Дело в том, что траектория движения нашей планеты вокруг солнц а представляет не ровный круг, а вытянутый эллипс. Так, в течение года наша планета становится ближе к горячей звезде. В России это происходит примерно 3–4 января и именно в этом время на небе можно увидеть солнц е с максимально близкого расстояния. А в Африке этот момент приходится на лето — то есть, для жителей этого региона летом земля действительно располагается ближе к солнц у. разум еется, приближение солнц а влияет на температуру на Земле. Однако, изменение оказывается незначительным и средняя температура повышается всего лишь на 2–3 градуса Цельсия.

Приближение Земли к солнц у незначительное. Но вот такие планеты как карликовый Плутон имеют более «сплюснутую» траекторию движения. Карликовая планета совершает круг вокруг солнц а медленно, поэтому один год там длится около 250 земных лет. Во время плутонианского лета расстояние между Плутоном и солнц ем составляет 4,5 миллиарда километров, а в зимний период увеличивается до 7,5 миллиардов. Если бы траектория движения Земли вокруг солнц а была такая же, то средняя температура зимой была бы около минус 50 градусов Цельсия, и это только в считающемся теплым экваторе. А у полюс ов столбики термометров показывали бы минус 150 градусов. В общем, мы бы попросту не выжили. Как же хорошо, что земля движется хоть и не по идеальному, но кругу.

солнц е уничтожит нашу планету?

Как бы страшно не было это осознавать, но да, когда-нибудь подарившее нам жизнь солнц е нас же и уничтожит. По мнению ученых, это случится когда в недрах звезды не останется термоядерного «горючего», то есть, водорода. Выше я уже упоминал, что его должно хватить на миллиарды лет, так что нашему и многим будущим поколениям пока не о чем беспокоится. Считается, что после опустошения горючего, солнц е раздуется до огромных размеров и начнет излучать еще больше энергии. Это приведет к тому, что еще до опустошения запасов водорода с лица Земли постепенно будет стерта вся жизнь и она будет представлять собой сухую пустыню.

По расчетам исследователей, до этого момента осталось как минимум 5 миллиардов лет. Это гораздо больше, чем прошло со времен динозавров. Скорее всего, к этому времени люди уже ступят на несколько будущих ступеней эволюции и даже перекочуют на другие, более безопасные планеты. А ведь колонизировать Марс мы сможем уже в это столетие, потому что всем известный Илон Маск уже разработал план и вовсю разрабатывает космические корабли для дальних перелетов. Но, если подумать, даже колонизация Марс а нас не спасет, потому что он тоже верится вокруг солнц а. Поэтому остается надеяться, что к тому времени человечество научится покорять другие звездные системы.