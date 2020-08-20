Самые распространенные мифы о Солнце: чему стоить верить?
солнце — самый главный для нас небесный объект, но мы так мало о нем знаем
солнце — это одна из звезд галактики Млечный путь и единственная звезда в нашей Солнечной системе. Если бы ее не было, на Земле не существовало бы ни растений, ни животных и нас с вами. А все потому, что небесное светило насыщает нашу планету жизненной энергией и излучаемое ею тепло играет огромную роль практически во всех химических процессах. Этот, без преувеличений, главный небесный объект изучается уже тысячи лет и за это время в народе появились ошибочные сведения о нем. Многие люди считают, что солнце состоит из огненной лавы. Также есть распространенное мнение, что оно постоянно находится в одном и том же месте и совершенно не двигается. А некоторые люди даже не догадываются, что солнце, которому мы обязаны своей жизнью, когда-нибудь уничтожит нашу планету. В рамках данного материала предлагаю развеять самые распространенные мифы о звезде по имени солнце.
Что такое солнце?
Для начала давайте разберем общие сведения о солнце. Это звезда, то есть небесное тело шарообразной формы, которое излучает свет и удерживается в космическом пространстве благодаря собственной гравитации и внутреннего давления. По своей сути, это огромный газовый шар из водорода и гелия, в котором постоянно происходят термоядерные реакции, при которых ядра легких элементов сливаются под воздействием высоких температур и образуют более крупные элементы. При этом выделяется огромное количество энергии, часть из которой доходит до нашей планеты и участвует в жизненно важных для всех живых организмов химических процессах. Расстояние от солнца до Земли составляет 149,6 миллиона километров. Чтобы оценить разницу в величие, проще представить, что солнце это огромный апельсин, а земля — крошечное маковое зернышко.
Размеры солнца (слева) и Земли (справа)
Из чего состоит солнце?
Некоторые люди ошибочно считают, что солнце состоит из огненной лавы. Это, конечно же, неправда, потому что с научной точки зрения лава — это вулканическая масса из раскаленных горных пород. А самая близкая к нам звезда состоит из сильно нагретых газов и делится на несколько разных слоев:
солнечное ядро, которое является центральной частью звезды с радиусом около 175 тысяч километров. Это некоторое подобие термоядерного реактора, где и происходят вышеупомянутые столкновения ядер с выделением огромного количества энергии. Считается, что этого «топлива» хватит на миллиарды лет существования звезды;
зона лучистого переноса, которая представляет собой средний слой солнца и состоит из водородно-гелиевой плазмы. Свое название эта зона получила из-за способа передачи энергии от ядра к поверхности — излучения. В ядре солнца образуются частицы света, именуемые как фотоны. Чтобы достичь внешних слоев звезды, им нужно пройти сквозь слой водородно-гелиевой плазмы. По пути фотоны о и дело натыкаются на частицы плазмы, которые поглощают их и переизлучают в случайном направлении. Так что, если вырвавшиеся наружу фотоны достигают Земли за 8 минут, то для прохода сквозь средний слой солнце им могут потребоваться миллионы лет, но рано или поздно они преодолевают все препятствия;
конвективная зона, на которую приходится две трети объема солнца. В этом слое тоже происходит передача энергии, но уже за счет конвекции — способа передачи энергии потоками веществ. Это явление постоянно происходит вокруг нас, например, когда батарея с горячей водой нагревает воздух в комнате.
Если говорить про химический состав солнца, то он почти такой же, как и у всех остальных звезд. Примерно на 75% оно состоит из водорода, 25% приходится на гелий и где-то 1% из других элементов вроде углерода, кислорода и азота.
Есть ли вода на солнце?
Многие люди уверены, что на горячем солнце не может быть воды. И это звучит вполне логично, потому что жидкость не может существовать в столь жарком месте. Но вспомните школьную программу по химии — формула воды очень проста и состоит из водорода и кислорода. А ведь выше мы уже выяснили, что эти элементы на горячей звезде есть и их довольно-таки много. Ученые уверяют, что молекула воды является одной из самых прочных во Вселенной и она не разрушается под воздействием высоких температур. А вот молекула ДНК, из которой может зародиться жизнь, в таких экстремальных условиях существовать не может, хотя все компоненты для его создания там есть.
Ученые Средневековья считали, что пятна на солнце представляют собой озера воды. Отчасти, они были правы
Важно отметить, что молекулы воды могут образовываться только в областях солнца с минимальной температурой. В то время как в целом солнце разогревается до 5,5 тысяч градусов Цельсия, имеющиеся на ее поверхности солнечные пятна имеют температуру около 4,5 тысяч градусов. Исследователи считают, что именно в этих местах может образовываться вода. Но надо понимать, что она существует в молекулярном виде, а не жидком. По мнению специалистов из космического агентства NASA, если температура солнца когда-нибудь понизится, то вода на ней может обрести и жидкую форму.
Как движется солнце?
Еще со школьных лет нам известно, что земля и другие планеты Солнечной системы вращаются вокруг солнца. Следовательно, логично предполагать, что само солнце постоянно находится на одном и том же месте и совершенно не двигается. Но это далеко не так — оно тоже движется, причем с очень большой скоростью, но мы этого совершенно не замечаем, потому что движемся вместе с солнцем и проходим вместе с ним очень долгий путь. Звучит сложно? Давайте разберем это явление чуть подробнее.
Как мы знаем, Солнечная система расположена в одном из уголков спиралевидной галактики Млечный путь. В ней существует огромное количество других космических тел, которые вращаются вокруг центра Млечного пути. И солнце в том числе, со скоростью около 217 километров в секунду. Этот показатель может показаться поистине сумасшедшим, но мы даже не замечаем этой скорости, потому что масштабы нашей галактики огромны и нам даже не понять всего ее величия. Один оборот вокруг центра галактики солнце совершает за 250 миллионов лет, то есть за один галактический год.
Траектория Земли вокруг солнца
Еще один распространенный миф гласит, что в летний сезон солнце расположено ближе к Земле, чем зимой. Этот факт неверен с точки зрения жителей России, а в Африке его можно считать отчасти правдивым. Время от времени наша родная земля действительно приближается к небесному светилу чуть ближе. Дело в том, что траектория движения нашей планеты вокруг солнца представляет не ровный круг, а вытянутый эллипс. Так, в течение года наша планета становится ближе к горячей звезде. В России это происходит примерно 3–4 января и именно в этом время на небе можно увидеть солнце с максимально близкого расстояния. А в Африке этот момент приходится на лето — то есть, для жителей этого региона летом земля действительно располагается ближе к солнцу. разумеется, приближение солнца влияет на температуру на Земле. Однако, изменение оказывается незначительным и средняя температура повышается всего лишь на 2–3 градуса Цельсия.
Приближение Земли к солнцу незначительное. Но вот такие планеты как карликовый Плутон имеют более «сплюснутую» траекторию движения. Карликовая планета совершает круг вокруг солнца медленно, поэтому один год там длится около 250 земных лет. Во время плутонианского лета расстояние между Плутоном и солнцем составляет 4,5 миллиарда километров, а в зимний период увеличивается до 7,5 миллиардов. Если бы траектория движения Земли вокруг солнца была такая же, то средняя температура зимой была бы около минус 50 градусов Цельсия, и это только в считающемся теплым экваторе. А у полюсов столбики термометров показывали бы минус 150 градусов. В общем, мы бы попросту не выжили. Как же хорошо, что земля движется хоть и не по идеальному, но кругу.
солнце уничтожит нашу планету?
Как бы страшно не было это осознавать, но да, когда-нибудь подарившее нам жизнь солнце нас же и уничтожит. По мнению ученых, это случится когда в недрах звезды не останется термоядерного «горючего», то есть, водорода. Выше я уже упоминал, что его должно хватить на миллиарды лет, так что нашему и многим будущим поколениям пока не о чем беспокоится. Считается, что после опустошения горючего, солнце раздуется до огромных размеров и начнет излучать еще больше энергии. Это приведет к тому, что еще до опустошения запасов водорода с лица Земли постепенно будет стерта вся жизнь и она будет представлять собой сухую пустыню.
По расчетам исследователей, до этого момента осталось как минимум 5 миллиардов лет. Это гораздо больше, чем прошло со времен динозавров. Скорее всего, к этому времени люди уже ступят на несколько будущих ступеней эволюции и даже перекочуют на другие, более безопасные планеты. А ведь колонизировать Марс мы сможем уже в это столетие, потому что всем известный Илон Маск уже разработал план и вовсю разрабатывает космические корабли для дальних перелетов. Но, если подумать, даже колонизация Марса нас не спасет, потому что он тоже верится вокруг солнца. Поэтому остается надеяться, что к тому времени человечество научится покорять другие звездные системы.
Вода на Земле старше Солнца
60 фактов о космосе
Интересные факты про космос
Солнце теряет 4 000 000 тонн массы в секунду
10 фактов о космосе
Зонд Proba-2 запечатлел транзит Меркурия по диску Солнца
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ