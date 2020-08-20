Основные преимущества натяжного потолка

Огромное количество достоинств натяжных потолков предоставляют возможность с одинаковым успехом использовать их в декоративной отделке помещений, в новост рое, и при реконструкции зданий. Эти конструкции помогают скрыть неровности и другие недостатки на основании. Подвесные потолки практически не требуют дополнительного ухода, экономя усилия и деньги, необходимые на капитальный ремонт или реставрацию. Эти полотна моют мягкой тканью с моющим средством.

Стрейч-потолки не боятся протечек: они отлично выдерживают воздействие большого количества воды, в случае затопления квартиры сверху или через крышу. Они не накапливают статическое электричество, не поддерживают горение и полностью безопасны для самочувствия окружающих, поэтому рекомендованы для установки в образовательных и медицинских учреждениях, требующих стерильности. С помощью натяжного потолка Алматы получается идеально гладкая и однородная поверхность, напоминающая твёрдый потолок, что придаёт помещению превосходный законченный и эстетичный вид.

Стрейч-полотно не разлагается, не портится от влаги и не конденсируется, что актуально для крытых бассейнов, ванных комнат, лабораторий. Кроме того, они решают проблемы с опадающей побелкой. Слой воздух а, образующийся между полотном и основанием, создает эффект теплоизоляции. Под такими потолками скрываются газовые, водопроводные и вентиляционные линии. Для ремонтных работ эти конструкции легко демонтировать, без повреждения.

Несмотря на столь немалое количество достоинств, разум но было бы учесть существующие недостатки стрейч-потолков, но они довольно условны. Для многих наших соотечественников - это высокая стоимость. Они дороже всех остальных видов отделки. Однако, принимая во внимание долгий срок службы этой конструкции, ее стоимость не кажется высокой. Самый серьёзный и сложный для исправления дефект - опасность от острых предметов, которыми легко проткнуть материал. Кроме того, натяжные потолки изготавливаются на заказ, поэтому их нельзя использовать в помещении с другой геометрией.