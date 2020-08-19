Илон Маск собрал учёных на секретную конференцию, чтобы обсудить высадку на Марс

SpaceX организует закрытое мероприятие. Что там будет обсуждаться?

Люди полетят на Марс уже в 2024 году. По крайней мере, именно тогда компания SpaceX хочет отправить астронавтов на далекую планету внутри космического корабля Starship. Никто не спорит с тем, что автор этого грандиозного проекта Илон Маск (Elon Musk) старается сделать полет максимально безопасным. Однако, некоторые критики обратили внимание на то, что предприниматель не уделяет должного внимания тому, чем займутся люди после прибытия на Красную планету. Конечно, компания SpaceX размышляет, где будут жить первые колонизаторы и ранее даже демонстрировала свое видение «Марс ианских домов» в виде изображений. Но разговоры на эту и ему подобные темы ведутся редко. Кажется, компания отлично это понимает и решила организовать закрытое мероприятие с участием ученых. Зарубежные журналисты уверяют, что темой конференции действительно станет пребывание людей на Марс е, а не что-то другое.

Планы SpaceX по освоению Марс

Подробностями грядущего собрания поделилось издание Ars Technica. Компания SpaceX не вышла на прямую связь с журналистами, но некоторая информация вырвалась из уст представителей компании. Сотрудникам зарубежного издания удалось выяснить, что мероприятие будет проводиться в одном из университетов колорадского города Боулдер. Туда будет приглашено более 60 экспертов в области изучения Марс а. В числе гостей будут даже руководители программы исследования Красной планеты из космического агентства NASA. Имена приглашенных ученых держатся в секрете и даже сама компания попросила их никому не сообщать, что они примут участие в мероприятии.

Примерно так SpaceX представляет колонию на Марс е

Ожидается, что в рамках мероприятия гости первым делом обсудят все возможные варианты использования космического корабля Spaceship. Он был представлен миру в 2017 году и изначально именовался как Big Falcon Rocket (BFR). Впоследствии, в ноябре 2018 года, в своем твиттере Илон Маск объявил о переименовании BFR в Starship. Он уточнил, что космическим кораблем (верхней ступенью) является сам Starship. А вот в роли ракетного ускорителя для вывода корабля в космическое пространство будет использоваться Super Heavy. На данный момент первый полет Starship на Марс с грузом на борту ожидается в 2022 году. А первый пилотируемый полет планируется на 2024 год.

Как выжить на Марс е?

Также темы обсуждения будут сосредоточены на том, каким образом сотни людей будут выживать в совершенно незнакомых условиях. Как минимум, экспертам предстоит разобраться с тем, какими способами первые колонисты будут добывать и использовать природные ресурсы планеты. Было бы отлично, если бы из Марс ианских ресурсов можно было изготовить материалы для строительства базы, внутри которой можно жить. О проектах домов для спокойного обитания в Марс ианских условиях мы рассказывали в статье, который опубликован на нашем канале в Яндекс.Дзен. Среди них есть и проекты, в которых используются исключительно материалы из Марс а.

Сотрудничество SpaceX и NASA

В рамках мероприятия представители SpaceX надеются заключить более тесное сотрудничество с сотрудниками NASA и учеными, которые отдали на изучение Красной планеты целые десятилетия. Многие из них уже давно разочарованы отсутствием прогресса в плане освоения Марс а. В одном из интервью участник предыдущих мероприятий SpaceX заявил о своей уверенности в том, что Илон Маск в конечном итоге достигнет своей цели и отправит людей на далекую планету. И сотрудничество со SpaceX для многих экспертов это отличная возможность поучаствовать в исторически важной программе.

Стоит сказать, что некоторые гости мероприятия уже известны. Среди них окажутся сотрудник SpaceX Пол Вустер (Paul Wooster), авиационный инженер Маргарита Маринова (Margarita Marinova) и декан принявшего гостей университета Бобби Браун (Bobby Braun). По словам представителя университета, Лаборатория атмосферной и космической физики с радостью готова принять гостей. Тем более, что у них скоро завершится строительство огромного космического сооружения стоимостью 101 миллион долларов. Внутри этого объекта будут расположены центр управления полетами для экспериментов на МКС, симулятор космического корабля Dream Chaser и полигон для тестирования беспилотных аппаратов.

Также в мероприятии примут участие сотрудники NASA с опытом изучения Красной планеты. На данный момент SpaceX и NASA поддерживают отличные взаимоотношения в рамках отправки астронавтов на Международную космическую станцию. Только вот в плане освоения дальнего космос а между ними существует некая конкуренция. Возможно, участие в подобных мероприятиях приведет к тому, что они объединят усилия и достигнут общей целии сообща и в более короткие сроки.