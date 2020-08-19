Почему у взрослых бывают прыщи?

Говорят, прыщи бывают только у подростков. Но это не так

У вас выскочил прыщ накануне важного события? Сердце замирает перед зеркалом при виде красных язв, которые не проходят долгое время? Вы определенно не одиноки. Прыщи, а точнее угревая болезнь, или как ее еще называют акне, у взрослых — это один из тех редких побочных эффектов подросткового возраста, от которого многие взрослые не могут избавиться. Существует широко распространенное мнение, что прыщи бывают только у подростков, но на самом деле это не так. Но почему у одних взрослых действительно бывает внезапно появляются прыщи, а другие забывают про угревую болезнь после 30 лет? Попробуем ответить на этот вопрос.

Почему появляются прыщи у взрослых?

На появление прыщей у взрослых влияют сразу несколько факторов: возраст, генетика, уровень гормонов, и это лишь некоторые из них. Хорошая новост ь в том, что есть способы свести к минимуму вероятность заражения угревой болезнью и даже несколько эффективных средств, которые могут устранить ее в долгосрочной перспективе.

Социальные сети за последние годы заметно усугубили ситуацию, предложив пользователям фото фильтры, которые создают иллюзию безупречной кожи. Есть сильное давление, особенно оно оказывается на девушек. Они чувствуют, что должны были «вырасти» из этих прыщей. Но это не так.

У кого прыщи встречаются чаще — у женщин или мужчин?

У взрослых заболевание акне широко распространено, но женщины, как правило, болеют им чаще, чем мужчины. Цифры разнятся, но в масштабном исследовании 2008 года было показано, что во всех возрастных группах женщины значительно чаще страдали акне, чем мужчины; например, в возрасте 20 лет 51% женщин по сравнению с 42,5% мужчин сообщили о наличии прыщей, при этом показатели для более старших возрастных групп снижаются. В другом исследовании 41% женщин в возрасте от 25 до 40 лет страдали акне, а у многих участниц прыщи никогда не были в подростковом возрасте. Акне может сохраняться и после менопаузы.

Ученые давно пришли к выводу, что темнокожие и латиноамериканки чаще страдают акне, чем индийские, азиатские и белые женщины. Но все сводится к одному и тому же процессу, происходящему под вашей кожей.

Хотя прыщи — это косметическая проблема, их последствия могут быть гораздо глубже. Помимо неудобства в виде нежелательных пятен и рубцов, которые они могут вызвать, прыщи у взрослых могут серьезно повлиять на психологическое состояние. Исследования показывают, что взрослые женщины с акне испытывали симптомы тревоги и депрессии, гнева, проблемы с самооценкой и проблемы с концентрацией внимания на работе или учебе.

Что такое прыщи на самом деле?

Вот что на самом деле происходит в вашей коже при образовании прыщика: волосяная луковица забивается натуральным маслом, известным как «кожный жир», а также омертвевшими клетками кожи и бактериями. Этот процесс сопровождается воспалением, которое является частью иммунной реакции организма, поэтому появляется покраснение и отек. Чем больше кожного жира и бактерий, тем больше прыщей.

Волосяная луковица наполняется жиром и бактериями и появляется прыщ

Тогда можно постоянно протирать лицо от жира, чтобы не было прыщей? Если бы это была единственная причина, то да. Однако колебания уровней гормонов тоже вызывают множество вспышек угрей. Изменения женских гормонов во время менструации, беременности или менопаузы делают акне более распространенным среди женщин.

Генетика может способствовать появлению прыщей у взрослых, а также некоторым заболеваниям.

Мы знаем, что тяжелые формы акне передаются по наследству. Но в то же время биология каждой женщины очень разная, — говорят ученые.

То, что ваша кожа переносит в течение дня, также влияет на ее состояние. Лаура Феррис, дерматолог из Университета Питтсбурга, говорит, что у взрослых, которые регулярно тренируются или носят вещь, которая удерживает пот на лице (например, повязку на голову или шлем), могут быть высыпания. Увеличение выработки кожного жира после беременности также означает, что пора чаще умываться или изменить режим ухода за кожей.

Мифы и заблуждения о прыщах

Могут ли прыщи появиться, если спать с макияжем? Шоколад вызывает прыщи? Не всегда.

Так выглядят комедональные угри. От них можно избавиться, ухаживая за лицом

Если вы нанесли тяжелый макияж, он может закупорить поры и вызвать появление прыщей этого типа, — говорит Феррис, добавляя, что отказ от мытья лица может привести к накоплению большего количества бактерий.

С другой стороны, некоторые ученые считают, что большинство людей не используют тяжелый закупоривающий поры макияж, поэтому он на самом деле не вызывает прыщи. Если вы сомневаетесь, ищите макияж, специально разработанный, чтобы не закупорить поры.

Что касается шоколада, однозначного мнения по этому вопросу нет. Одно исследование показало, что употребление шоколада с большей вероятностью вызовет прыщи, чем употребление мармелада. В другом исследовании у группы из 25 мужчин, в течение четырех недель регулярно употреблявших темный шоколад, увеличилось количество прыщей. Но неясно, было ли увеличение связано с другими ингредиентами, такими как молочные продукты или сахар.

Как избавиться от угрей?

Мы есть то, что мы едим. Уменьшить угри могут диеты. В частности те, которые исключают обработанные крахмалистые продукты, сладости и некоторые сладкие фрукты в пользу бобовых, цельнозерновых и других фруктов и овощей. Употребление молочных продуктов также может быть связано с увеличением количества прыщей.

Как бы красиво не выглядела реклама средств по борьбе с прыщами в Instagram, универсального средства от прыщей не существует. Нет и настоящего лекарства. Но сочетание хорошего ухода за кожей, диеты и лекарственных препаратов (необходима консультация с врачом) может дать вам шанс избавиться от прыщей у взрослых.

Если не лечить акне, последствия устранить уже не получится

Лекарства от прыщей нет, но есть способ улучшить внешний вид и уменьшить количество обострений кожи, регулярно используя средства по уходу за кожей. Например, с этим хорошо справляются салициловая кислота и азелаиновая кислота: салициловая кислота отшелушивает кожу и предотвращает накопление мертвых клеток кожи, в то время как азелаиновая кислота может уменьшить воспаление и убить бактерии на коже.

В целом дерматологи соглашаются между собой: возьмите за привычку регулярно мыть лицо и наносить увлажняющий крем. А так как у всех разная кожа, лучше всего обратиться к дерматологу для индивидуальной оценки своего состояния, прежде чем искать безрецептурные средства в местной аптеке.

Хотя поскольку сейчас вы наверняка постоянно носите маску на лице вне дома, возможно, эта проблема не так актуальна. Таким образом, прыщи у взрослых могут быть просто еще одним из многих беспокойств, которые нужно отложить на потом. Но не забывать про них.