У каких животных самые большие рога в мире?

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Пожалуй, читатели нашего сайта лучше других знают, насколько много животных существует на нашей планете. Ранее мы уже успели изучить многих интересных созданий, вплоть до самых черных рыб в мире. В рамках этого материала предлагаю разобраться, зачем животным нужны рога, каким образом они растут и у кого они самые большие. Скажу сразу, что обладателями одних из самых больших рогов считаются африканские коровы, именуемые как ватусси (Ankole-Watusi). Когда-то давно африканские племена считали их священными и использовали по-максимуму, разводя ради молока, мяса и даже крови. А называли они их «инсангами», что можно перевести как «коровы с предлинными рогами». Но каких размеров достигают их рога, какую роль они играют в их организме и каким образом этим необычным коровам удалось распространиться чуть ли не по всему миру? Ведь сегодня их можно встретить не только в Африке, но и в США, Украине и ряде других стран.

Самые необычные коровы

Коровы ватусси получили такое необычное название в честь африканского племени, которое додумалось их одомашнить. Несмотря на то, что коровы использовались в качестве источника мяса, люди прибегали к этому очень редко. Больше всего их интересовало молоко ватусси. Целыми днями коровы паслись на поле, а вечером к ним подпускали теленков, которым давали сделать только пару глотков молока для возможности доения. Взрослые коровы весят до 750 килограмм, а вот масса телят еле достигает 23-килограммовой отметки. Когда-то давно, не имея возможности вдоволь попить молока, они умирали, даже не достигая зрелого возраста.

Тем не менее коровы считались священными и больше всего людей привлекали их огромные рога. Их длина может достигать 2,4 метров, а масса равняться 45 килограммам. Особи с самыми длинными рогами были в почете и считались собственностью племенных вождей. Долгое время необычные коровы обитали только на территории Африки, но в 1960-е годы некий Уолтер Шульц перевез самца и двух самок в США. Их начали активно разводить, так что сейчас ватусси можно встретить в Канаде и даже Украине. Животные хорошо переносят поездки благодаря сильной пищеварительной системе, которая способна обрабатывать твердую пищу. Также они могут долго обходиться без воды.

Современной особью с самыми большими рогами считается корова по кличке Ларч (Lurch). В 2003 году она вошла в Книгу рекордов Гиннеса, потому что обхват ее рогов составлял 92,25 сантиметра, а масса достигала 50 килограмм. Живя в американском штате Арканзас, удивительное животное стало любимцем среди туристов. На фото графии можно увидеть, как корова развлекает детей. К сожалению, всеобщая любимица скончалась в 2010 году от болезни.

Для чего нужны рога?

Как и у многих парнокопытных животных, рога ватусси являются производственными кожи, прямо как ногти, когти и волосы. В то время как для многих других созданий рога нужны для разных целей вроде защиты, отростки на головах африканских коров необходимы для регулирования температуры тела. Дело в том, что рога полны кровеносных сосудов, которые охлаждаются под воздействием ветров и распространяют свежую кровь по всему телу. Как правило, эта особенность организма спасает африканских в жару, а она там совсем не редкость.

Как появились коровы?

Считается, что предками ватусси являются первобытные быки, также именуемые как туры (Bos primigenius). По своему поведению они были похожи на обыкновенных коров и отличались разве что выдающимися размерами рогов. Эти создания жили на нашей планете вплоть до 1627 года и вымерли из-за деятельности человека. Однако, последняя известная науке особь умерла не по вине людей. Она погибла в одном из польских лесов из-за болезни. Скорее всего, она могла заражать и других особей, поэтому шансов на выживание у них совершенно не оставалось.

Самые рогатые животные

Важно отметить, что в мире существуют животные и с более большими рогами. Но их история не настолько богата, как у коров ватусси. Так, помимо них есть еще так называемые водяные козлы (Kobus ellipsiprymnus), рога которых вырастают до 130 сантиметров и весят до 250 килограмм. Они имеют только у самцов и используются в битвах с другими особями. Чтобы впечатлить самок, они скрещивают рога, упираются лбами и всеми силами стараются придавить противника.

Также стоит упомянуть баранов вида муфлон (Ovis gmelini), которые обитают на средиземных островах Корсики и Сардинии, а также Закавказье, Туркменистане и Таджикистане. Закрученные рога длиной до 65 сантиметров тоже имеются исключительно у самцов. Они тоже используются в бою, тем более, что самцы ведут преимущественно одиночный образ жизни. А вот самки и ягнята образуют стада из около 100 особей.