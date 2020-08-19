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У каких животных самые большие рога в мире?

У каких животных самые большие рога в мире?

Может показаться, что это фотошоп, но нет

Пожалуй, читатели нашего сайта лучше других знают, насколько много животных существует на нашей планете. Ранее мы уже успели изучить многих интересных созданий, вплоть до самых черных рыб в мире. В рамках этого материала предлагаю разобраться, зачем животным нужны рога, каким образом они растут и у кого они самые большие. Скажу сразу, что обладателями одних из самых больших рогов считаются африканские коровы, именуемые как ватусси (Ankole-Watusi). Когда-то давно африканские племена считали их священными и использовали по-максимуму, разводя ради молока, мяса и даже крови. А называли они их «инсангами», что можно перевести как «коровы с предлинными рогами». Но каких размеров достигают их рога, какую роль они играют в их организме и каким образом этим необычным коровам удалось распространиться чуть ли не по всему миру? Ведь сегодня их можно встретить не только в Африке, но и в США, Украине и ряде других стран.

 

Самые необычные коровы

Коровы ватусси получили такое необычное название в честь африканского племени, которое додумалось их одомашнить. Несмотря на то, что коровы использовались в качестве источника мяса, люди прибегали к этому очень редко. Больше всего их интересовало молоко ватусси. Целыми днями коровы паслись на поле, а вечером к ним подпускали теленков, которым давали сделать только пару глотков молока для возможности доения. Взрослые коровы весят до 750 килограмм, а вот масса телят еле достигает 23-килограммовой отметки. Когда-то давно, не имея возможности вдоволь попить молока, они умирали, даже не достигая зрелого возраста.

У каких животных самые большие рога в мире?

Так выглядит теленок ватусси

Тем не менее коровы считались священными и больше всего людей привлекали их огромные рога. Их длина может достигать 2,4 метров, а масса равняться 45 килограммам. Особи с самыми длинными рогами были в почете и считались собственностью племенных вождей. Долгое время необычные коровы обитали только на территории Африки, но в 1960-е годы некий Уолтер Шульц перевез самца и двух самок в США. Их начали активно разводить, так что сейчас ватусси можно встретить в Канаде и даже Украине. Животные хорошо переносят поездки благодаря сильной пищеварительной системе, которая способна обрабатывать твердую пищу. Также они могут долго обходиться без воды.

Современной особью с самыми большими рогами считается корова по кличке Ларч (Lurch). В 2003 году она вошла в Книгу рекордов Гиннеса, потому что обхват ее рогов составлял 92,25 сантиметра, а масса достигала 50 килограмм. Живя в американском штате Арканзас, удивительное животное стало любимцем среди туристов. На фотографии можно увидеть, как корова развлекает детей. К сожалению, всеобщая любимица скончалась в 2010 году от болезни.

У каких животных самые большие рога в мире?

Ларч и дети

Для чего нужны рога?

Как и у многих парнокопытных животных, рога ватусси являются производственными кожи, прямо как ногти, когти и волосы. В то время как для многих других созданий рога нужны для разных целей вроде защиты, отростки на головах африканских коров необходимы для регулирования температуры тела. Дело в том, что рога полны кровеносных сосудов, которые охлаждаются под воздействием ветров и распространяют свежую кровь по всему телу. Как правило, эта особенность организма спасает африканских в жару, а она там совсем не редкость.

У каких животных самые большие рога в мире?

Чтобы защитить потомство, ватусси сгоняют молодняк в центр и окружают их

Как появились коровы?

Считается, что предками ватусси являются первобытные быки, также именуемые как туры (Bos primigenius). По своему поведению они были похожи на обыкновенных коров и отличались разве что выдающимися размерами рогов. Эти создания жили на нашей планете вплоть до 1627 года и вымерли из-за деятельности человека. Однако, последняя известная науке особь умерла не по вине людей. Она погибла в одном из польских лесов из-за болезни. Скорее всего, она могла заражать и других особей, поэтому шансов на выживание у них совершенно не оставалось.

У каких животных самые большие рога в мире?

Первобытный бык в представлении художника

Самые рогатые животные

Важно отметить, что в мире существуют животные и с более большими рогами. Но их история не настолько богата, как у коров ватусси. Так, помимо них есть еще так называемые водяные козлы (Kobus ellipsiprymnus), рога которых вырастают до 130 сантиметров и весят до 250 килограмм. Они имеют только у самцов и используются в битвах с другими особями. Чтобы впечатлить самок, они скрещивают рога, упираются лбами и всеми силами стараются придавить противника.

У каких животных самые большие рога в мире?

Водяной козел (Kobus ellipsiprymnus)

Также стоит упомянуть баранов вида муфлон (Ovis gmelini), которые обитают на средиземных островах Корсики и Сардинии, а также Закавказье, Туркменистане и Таджикистане. Закрученные рога длиной до 65 сантиметров тоже имеются исключительно у самцов. Они тоже используются в бою, тем более, что самцы ведут преимущественно одиночный образ жизни. А вот самки и ягнята образуют стада из около 100 особей.

У каких животных самые большие рога в мире?

Муфлон (Ovis gmelini)

19 август 2020 /
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