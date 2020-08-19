Кокосовый осьминог Amphioctopus marginatus наблюдает за вами, уютно устроившись между скорлупок кокоса. Это его убежище и наблюдательный пункт, из которого он внимательно следит за потенциальной добычей, в любой момент готовый броситься за ней. Но это не все, что связывает осьминога с кокосом: чтобы перемещаться, оставаясь незамеченным, он складывает шесть рук на голове и перебегает с места на место на оставшихся двух руках — выглядит, будто у кокоса есть ноги.

Кокосовые осьминоги — это бентосные (обитающие на дне) животные из семейства обыкновенных осьминогов (Octopodidae). Они обитают в водах Индо-Тихоокеанской области на мелководье и на глубинах до 190 метров, вырастают до 15 см от макушки до кончиков рук. Рисунок на теле напоминает прожилки или вены, откуда пошло второе английское название veined octopus, от англ. vein — «вена, жилка». Руки обычно окрашены темнее и контрастируют с ярко-белыми присосками, которые способными отражать свет, из-за чего ошибочно кажутся флуоресцирующими (см. картинку дня Светящиеся осьминоги). Кокосовые осьминоги питаются крабами, креветками и двустворчатыми моллюсками.

Кокосовый осьминог забирается в раковину двустворчатого моллюска. фото © Марина Дериглазова

У осьминогов нет защитной раковины, а многие из них уязвимы еще и в силу небольшого размера. Поэтому они используют разные ухищрения, чтобы не попасться в зубы хищнику, например, выпускают чернильное пятно (см. чернильный мешок) или мимикрируют под грунт. Некоторые изображают тень от облака, как Octopus cyanea, или других животных, например, краба или камбалу, как Thaumoctopus mimicus (см. картинку дня Осьминог-подражатель). Благодаря отсутствию жесткого скелета осьминоги могут пролезать через такие узкие щели, через которые не проберутся позвоночные даже намного меньшего размера (см. видео).

Кокосовые осьминоги тоже могут менять цвет, но держат в своем арсенале и другие способы стать невидимкой. Например, прячутся в песок или грязь так, чтобы торчали только глаза и сифон.

Кокосовый осьминог зарылся в песке. Кадр из видео

Обычно осьминоги передвигаются ползком, подтягиваясь одними руками и отталкиваясь другими, плавают с помощью рук или перемещаются при помощи реактивной тяги. В последнем случае вода поступает в мантийную полость и через сифон выходит наружу под давлением, проталкивая тело осьминога в противоположную сторону. Передвижение на двух конечностях известно только для двух видов: кокосового осьминога, который притворяется бегущим кокосом, и маленького прибрежного осьминога Abdopus aculeatus, который очень удачно изображает пучок водорослей, гонимый течением.

Осьминоги Abdopus aculeatus (в начале видео) и Amphioctopus marginatus отрабатывают навыки маскировки, разгуливая на двух ногах

Еще одна уловка кокосового осьминога — спрятаться от хищников или устроить засаду, используя укрытие из кокосовой скорлупы или раковин, а иногда и из мусора (например, пластикового стаканчика, как в этом очень милом видео). Эти вещи у него под рукой во всех смыслах: головоногий находит и носит их с собой. Подходит не каждая скорлупка или ракушка, но какие параметры учитывает моллюск при выборе потенциального «убежища», пока неизвестно.

Кокосовый осьминог уносит раковину, передвигаясь на кончиках рук. фото с сайта nhm.ac.uk

Осьминоги выбирают предметы, ощупывая их руками. На присосках очень много рецепторов, в том числе химических и тактильных. Они помогают животному понимать характеристики объекта, включая вкус и запах. Процесс очень быстрый, потому что входящим сигналам не надо доходить до головного мозг а осьминога. В каждой руке есть автономная нервная система в виде ганглия (нервного узла) и отходящих от него нервных волокон, «способная» на самостоятельные решения. Поэтому даже если осьминог потеряет конечность, то она какое-то время будет двигаться, отвлекая внимание хищника на себя. Некоторые виды осьминогов в случае опасности пользуются этим и практикуют автотомию — отбрасывают руку как ящерица хвост.

Выбрав подходящие скорлупки или ракушки, кокосовый осьминог располагает их под собой между руками и носит, передвигаясь на кончиках рук как на ходулях. При виде хищника или потенциальной добычи он прячется между ними, удерживая присосками. И может даже перекатываться в скорлупках, как настоящий орех.

Кокосовый осьминог использует скорлупки от кокоса, чтобы устроить засаду на краба

Эта стратегия — не вариант «нашел–спрятался–бросил–убежал» и не обустройство стационарного убежища, как у сиднейских осьминогов (Octopus tetricus). Кокосовые осьминоги используют скорлупки и ракушки не как камень, под который можно спрятаться прямо сейчас, а собирают их с прицелом на будущее. Более того, таская предметы с собой, они жертвуют сиюминутной безопасностью. Животное уязвимо, пока ходит со скорлупкой между руками в поисках второй: его хорошо видно хищникам, а движения скованы.

Убежище кокосового осьминога необязательно состоит из двух одинаковых предметов — это может быть скорлупа кокоса и раковина, или раковины разных форм и размеров, или даже три (см. фото ) и больше раковин. фото с сайта flickr.com

Получается, что осьминоги целенаправленно используют ракушки и скорлупки в качестве инструментов. Такое поведение нехарактерно для беспозвоночных и говорит об относительно высоком уровне интеллекта этих моллюсков. Это подтверждают поведенческие тесты: осьминоги решают головоломки, ориентируются в пространстве, возвращаясь домой разными путями, а возможно, даже склонны к игре. Несмотря на то, что это не социальные животные, они способны обучаться, наблюдая за соплеменниками.

Иногда кокосовые осьминоги прячутся в пластиковых стаканчиках, стеклянных и жестяных бутылках (см. фото ), мыльницах и другом мусоре. А иногда — в раковинах брюхоногих моллюсков (см. фото ). фото © Марина Дериглазова

фото с сайта bbc.co.uk.

Алёна Шурпицкая