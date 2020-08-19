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В чем преимущества керамических блоков Кератерм

В настоящее время существует множество вариантов возведения стен, и строительные блоки по-прежнему хороши во многих отношениях. Более того, ассортимент самих блоков невероятно велик, и даже опытный человек теряется иногда, пытаясь определить лучшие варианты. На современном отечественном рынке выделяется один из материалов, который довольно активно используется в частном строительстве, о чём пойдёт речь ниже.

Мы поговорим о керамическом блоке Кератерм. И первое достоинство - это оптимальное соотношение доступной стоимости и хорошего качества. Как известно, стену можно построить десятками разных способов, многие из которых очень просты. Но наиболее значимым фактором в этом случае, разумеется, является цена, и в основном, именно она является точкой отсчёта.

У блоков Кератерм преимущества действительно интересные. Из этого списка можно отметить то, что их производит Кузьминецкий кирпичный завод (ККЗ), из экологически чистой глины. Сырьё добывается той же компанией на ближайшем месторождении. Важнейшим фактом наличия собственной сырьевой базы является возможность устанавливать оптимальные цены на продукцию.

Сам керамоблок Кератерм имеет полостную структуру. Это достигается добавлением к глине опилок, которые выгорают во время обжига. Таким образом, пористость значительно облегчает вес, даже очень крупных. Это облегчает транспортировку и снижает вес здания, и соответственно, не требует обустройства мощного фундамента. При этом за счёт размеров, стены из этих керамоблоков возводятся очень быстро, но пористая структура увеличивает изоляционные качества стройматериала.

Более того, прочности блока достаточно для создания несущих стен в его основании в малоэтажном строительстве. Блоки также используются в многоэтажных домах и при каркасном строительстве. Кератерм также активно применяется при возведении внутренних перегородок. И где бы ни использовались эти керамоблоки, они показывают себя наилучшим образом и демонстрирует надёжность наряду с высокой производительностью.

19 август 2020 /
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