Японцы ждут «разрушения России» и призывают вооружаться

Русская поговорка: Не рой другому яму, сам в неё попадешь

Похоже, на японцев более отрезвляюще, чем рутинные заявления МИД РФ, действуют мероприятия на местах, а именно на Курильских островах, свидетельствующие о решимости жителей отстоять свои родные места и лишить японских националистов надежд на реванш.

Так, например, японское издание Yahoo News Japan, не скрывая пессимизма, информирует читателей об установке на российском острове Кунашир в дополнение к железобетонной плите с выбитыми словами поправки в Конституцию РФ о недопустимости отчуждения российских земель еще и плиты со словами императора Николая I: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен!».

«Россия в очередной раз продемонстрировала, что северные территории принадлежат ей», - констатирует японское издание

Обращает внимание то, что японские СМИ, по дипломатическим соображениям воздерживаясь от открытых призывов к военному решению «проблемы северных территорий», делают это через публикацию под своими статьями «откликов читателей», которые-де, пользуясь свободой слова, выражают свои чувства и требования к властям. Чувства и требования, прямо скажем, не только недопустимо реваншистские, но и открыто зовущие к агрессии, «освобождению исконно японских территорий» силой оружия.

Для начала «читатели» предлагают прекратить с Россией всяческие отношения, особенно торгово-экономические. Читаем: «Следовательно, с Россией необходимо перестать общаться и предоставлять ей помощь. Сколько бы мы ни хотели, острова не вернутся. Россия просто приманивает нас морковкой и использует. На возврат островов можно больше не надеяться. Надо прекратить взаимодействовать в дружественном ключе и вооружить рыбаков, чтобы их не арестовывали».

При этом достается и нынешнему правительству во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, который-де не умеет отстаивать японские интересы на переговорах с Россией: «Территории, отобранные во время войны, не вернутся, если не произойдет новая война и не изменится мировой порядок. Не понимающий этого премьер-министр Японии Синдзо Абэ, у которого отсутствует дипломатический нюх, отчаянно пытался исправить ошибки во внутренней политике за счет переговоров с Россией, и теперь Путин смотрит на него свысока. Сейчас он даже не может произнести вслух, что северные территории — исконно японские. Я считаю, что дипломатия Абэ в отношении России была одним из самых крупных провалов послевоенной политики».

Как бесперспективные оцениваются попытки «подманить» российское руководство большими деньгами, дабы побудить его идти на территориальные уступки Японии: «Территории захватывают силой и защищают при помощи силы. Россия и Китай верны этой логике. Только Япония полагает, что переговоры могут защитить территории. Ошибочно думать, что можно вернуть острова, заплатив большие деньги, как это было в случае с Окинавой».

Удивительно, но единственную возможность «вернуть острова» авторы комментариев усматривают в «разрушении России стихийным бедствием»: «Россия вообще не собирается возвращать территории. Она только намекает на это, когда у нее экономические трудности, и вытягивает деньги. После войны прошло слишком много времени, и уже ничего не сделать. Нет никаких шансов, что острова вернутся, пока Россию не уничтожит стихийное бедствие». Довольно странная надежда жителей страны, которая в гораздо большей степени подвержена разрушительным стихийным бедствиям, чем континентальная Россия. Видимо, написавшие это люди не читали не такой уж фантастический роман Сакё Комацу «Потопление Японии» (в переводе на русский язык «Гибель дракона»).

Позволю себе сделать отступление и процитировать небольшой отрывок из этого произведения. Из обсуждения на чрезвычайной парламентской комиссии по эвакуации после взрыва Фудзи и Большого землетрясения:

«Советский Союз, Северная Корея, Китай… - сказал один из членов комиссии. - Наши ближайшие соседи, а мы не можем эвакуироваться в эти страны, как бы нам этого не хотелось… Нелепо как-то. Давным-давно следовало позаботиться о дружбе и культурном обмене с этими странами! – в крайнем возмущении стукнул кулаком по столу член комиссии от оппозиционной партии. - А Япония со времен Мэйдзи делала все, чтобы превратить их в своих врагов. То экономическая, то военная агрессия, то шли на поводу сторонников холодной войны, предоставляли свою территорию для военных баз… В общем, проводили типично империалистическую политику. Сами виноваты, сами уготовили Японии судьбу азиатской сироты. Даже в последнее время мы совершенно не занимались воспитанием молодежи в духе дружбы и терпимости к народам Азии. Так и не преодолели высокомерия и чувства превосходства по отношению к ним. В интернациональном восприятии японца страны Азии начисто отсутствуют. Что такое современные японцы? Запрограммированные на интенсивную экономическую деятельность робот ы с большой мошной, которые с презрением взирают на бедных и «незапрограммированных» азиатов. Что можно от них ожидать, если позволить им переселиться в свою страну?»

Ну, а те, кто не хочет ждать «разрушения России в результате стихийного бедствия», зовут, что называется, «к оружию». Вот один из образчиков таких призывов, в «откликах» на материал Yahoo News Japan:

«Если Япония на самом деле хочет вернуть острова, ей нужно ядерное оружие. Россия ничем не отличается от СССР , и с ней бесполезно говорить. Путин и его команда верят только в военный баланс сил. Что бы ни сказала Япония, у которой нет ядерного оружия, ее слушать не будут, а будут только использовать. Когда Япония восстановит баланс сил за счет ядерного оружия, она сможет вести переговоры по возврату Курил. Это — единственный способ для нее выжить в Восточной Азии, где есть Россия, Китай и КНДР. Если не осознать это, ничего не произойдет»

Или вот такое «мнение»: «Настало время попрощаться с иллюзией. На севере Хоккайдо необходимо развернуть десантные силы, корабли поддержки, а также силы прикрытия. Также укрепить морские силы защиты рыболовных судов и систему спасения при стихийных бедствиях. Самый действенный способ против России — это заставить ее расходовать средства». Видимо, на гонку вооружений.

И таких призывов в Японии становится все больше. Да и не только призывов. В Японии воссозданы занимающие пятое-шестое место в мире армия, авиация и военно-морской флот, закупаются новейшие образцы американского и отечественного вооружения, вновь строятся авианосцы, созданы десантные войска. Для дальнейшего наращивания военной мощи и расширения военно-промышленного комплекса правительство и правящая Либерально-демократическая партия при одобрении США задались целью вычеркнуть из Конституции 9-ю мирную статью, запрещающую обладание японским государством вооруженными силами. Пропаганда реванша дает свои плоды – уже около половины японцев «с пониманием» относятся к политике возрождения Японии как военной державы. Видимо, не под силу окажется ослабленной и разобщенной японской оппозиции и противостоять планам Вашингтона и Пентагона по оснащению «непотопляемого авианосца» - Японии направленным против «врагов» США – Китая и России новейшим ракетно-ядерным вооружением. О чем на днях сообщил спецпредставитель президента США, предложивший Токио разместить на Японских островах еще недавно запрещенные договором американские ракеты средней дальности.

Так что «проблема северных территорий» - это в известном смысле и тот оселок, на котором испытывается будущее Страны восходящего солнц а - продолжит ли она оставаться лишь экономической державой или вновь сорвется в пропасть милитаристского угара, который 75 лет назад привел ее к краху и позору.

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