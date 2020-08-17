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Почему мы видим человеческие лица в обыкновенных предметах?

Почему мы видим человеческие лица в обыкновенных предметах?

Только не говорите, что ЭТО вижу только я

В жизни каждого человека возникали ситуации, когда обыкновенный предмет казался очень похожими на человеческое лицо или мордочку животного. Шар для боулинга иногда напоминает голову человека с круглыми глазами и удивленно открытым ртом. Задняя часть некоторых советских часов похожа на лицо грустного человека. Подобных примеров не счесть и вы уже поняли, что я имею в виду, потому что сами видели подобные «оптические иллюзии». На научном языке это явление называется парейдолией и о ней я уже рассказывал в одном из своих материалов. Ссылку на нее я представляю в конце этой статьи, а пока предлагаю разобраться, из-за чего именно нам мерещатся лица в неодушевленных предметах. Австралийские ученые считают, что иллюзии возникают из-за особенностей мышления человеческого мозга. Уж поверьте, в этом необычном явлении нет ничего странного и если вам кажется, что предметы умеют «выражать эмоции», то вы не сошли с ума.

 


Что такое парейдолия?

О том, почему многие люди видят очертания лиц в обыкновенных предметах, было рассказано в научном издании Psychological Science. Как и говорилось выше, это явление называется парейдолией. Ранее считалось, что оно возникает из-за того, что человеческий мозг любит искать ассоциации. Ведь нам действительно кажется интересным и забавным то, что бытовые приборы, дома и так далее чем-то напоминают людей и животных. фотографий с «ожившими» предметами в Интернете полно — можете ввести в поиск «парейдолия» и сами все увидите. Но давайте сначала узнаем, что об этом явлении думают ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия).

Почему мы видим человеческие лица в обыкновенных предметах?

Да уж, жалко этого парня

По их мнению, причиной парейдолии является не только наша природная любовь к поиску ассоциаций. Они уверены, что наш мозг видит лица в обыкновенных предметах потому, что он отлично обучен распознаванию лиц. У каждого человека есть черты лица, которые отличают его от окружающих людей. Но в целом наши лица очень похожи расположением глаз, носа, рта и так далее. Так уж повелось, что человеческие глаза расположены на верхней части лица, а нос и рот находятся ниже. Когда человек видит две находящиеся рядом шурупы, а под ними — нечто, похожее на нос и рот вроде дверной ручки и замочной скважины, ему кажется, что это лицо человека.

Почему мы видим человеческие лица в обыкновенных предметах?

Выше я имел в виду что-то такое

Распознавание эмоций

Но человеческому мозгу мало только распознать человека по лицу. мозгу также важно выяснить его эмоциональное состояние: смеется он или грустный, злится или спокоен, интересно ему или скучно и так далее. Так, если человеку кажется, что находящийся в поле зрения дом с двумя напоминающими глаза огромными окнами будто бы смотрит прямо на него, то это мозг просто пытается распознать возможное лицо и считать его эмоцию. При этом исследователи отмечают, что все люди ясно осознают, что окружающие предметы с «живыми» чертами на самом деле не живые.

Почему мы видим человеческие лица в обыкновенных предметах?

Этот дом явно за нами следит

По своей сути, парейдолия является побочным эффектом от нашего умения быстро узнавать лица хорошо знакомых людей. Когда первобытные люди начали активнее взаимодействовать друг с другом, объединять в группы и обеспечивать поддержку, их мозги начали совершенствоваться. В конечном итоге, сегодня мы отлично распознаем лица и порой эта способность работает настолько хорошо, что мы видим лица там, где их нет. Авторы научной работы уверены, что лучше иметь систему распознавания лиц, которая слишком чувствительна, чем наоборот. Во всяком случае, парейдолия не создает никаких неудобств и замечать необычные предметы порой даже забавно.

Почему мы видим человеческие лица в обыкновенных предметах?

Ну разве это не забавно?

17 август 2020 /
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