Самые опасные муравьи: где они обитают и насколько больно кусают?

В мире существует 90 разновидностей муравьев-бульдогов, но самые опасных из них — это Myrmecia pilosula

Природа Австралии очень разнообразна и несет для людей большую опасность. Именно в этой точке нашей планеты обитают одни из самых опасных пауков и змей. Муравьи там, кстати, тоже крайне опасны и их укусы ежегодно становятся причинами смерти тысяч людей. Так, на территории австралийского острова Тасмания можно повстречать так называемых черных муравьев-бульдогов (Myrmecia pilosula), которые очень больно кусаются и пускают в кровь своих жертв мощный яд. Токсичные вещества вызывают смертельный анафилактический шок только у 3% людей. Несмотря на малую долю их потенциальных жертв, в Тасмании от укусов этих муравьев погибает больше людей, чем от нападений пауков, змей, акул и других хищников вместе взятых. Ученые изучают этих созданий с далекого 1858 года и за это время узнали о них много интересных фактов. Например, они выяснили то, что муравьи умеют быстро передвигаться 20-сантиметровыми прыжками.

Муравьи-бульдоги

Как и многие другие виды муравьев, австралийские убийцы живут в колониях. В одном крупном муравейнике диаметром до 1 метра могут обитать несколько тысяч рабочих муравьев, сотни самцов и несколько маток. Общественное строение муравейников такова, что рабочие особи занимаются строительством гнезда, самцы оплодотворяют самок, а те — откладывают яйца. То же самое происходит и в муравейниках «бульдогов», но своей внешностью они сильно отличаются от обыкновенных муравьев. Различия состоят в размерах тела, окраске и других анатомических особенностях.









Впервые опасные муравьи были описаны в 1858 году английским энтомологом Фредериком Смитом. Длина рабочих муравьев достигает 14 миллиметров, а самок — 16 миллиметров. Самцы являются чем-то средним между этими кастами и обладают телами длиной около 11 миллиметров. Практически все тело муравьев-бульдогов окрашено в черный цвет и только парные челюсти, усики и лапки — в желтый. Все тело покрыто крошечными волосками серого цвета. Видовое название Myrmecia pilosula как раз и переводится как «покрытый волосками».

Что едят муравьи

Черные муравьи питаются нектаром растений и небольшими насекомыми. Для быстрого перемещения некоторые разновидности используют 10-сантиметровые прыжки. Само собой разум еется, целенаправленно они на людей не охотятся. Муравьи кусают только в том случае, если их колонии грозит опасность. Так, если во время прогулки по лесам Тасмании, человек наступит на муравейник, ему точно не поздоровится. Его кожа моментально будет усыпана многочисленными укусами мощных челюстей, в которых располагаются ядовитые челюсти. Если у жертвы есть аллергия — скорее всего, он умрет.

Информацию о точном составе муравьиного яда найти сложно. Но зато ученые открыто делятся тем, что чувствует человек при укусе насекомых. Первым делом о жертвы возникает сильная боль на местах укусов, которая может длиться несколько недель подряд. При этом кожа сильно опухает, краснеет и покрывается крайне неприятными на вид пузырями. Температура тела человека сильно повышается, кровяное давление заметно падает, а частота сердцебиения увеличивается. При сильном анафилактическом шоке может произойти смерть.

Кочевые муравьи

Вторым по опасности видом считаются кочевые муравьи. Как можно понять из названия, эти крошечные создания не могут постоянно жить в одном и том же месте и часто передвигаются с места на место. В колониях африканского вида Dorylus wilverthi насчитывается до 22 миллионов особей. Размер тела муравьев тоже достигает 15 миллиметров, а устрашающий вид им придают челюсти, которые по размерам больше головы. Скорость передвижения колонии составляет около 20 метров в час. При этом муравьи-солдаты идут по краям колонны и готовы напасть на кого угодно.

Так, колонны кочевых муравьев иногда уничтожают практически все, что встречается на их пути. Не важно, кто это: личинки, взрослые насекомые, змеи и грызуны — крошечные создания будто бы лишены чувства страха. Только вот сильно навредить людям они не могут. Да, в редких случаях их яд может вызвать у жертв вышеупомянутый анафилактический шок, но смертельные случаи крайне редки. Но в список опасных муравьев этих созданий явно стоило бы вписать.

Огненные муравьи

На территории США, Австралии, Новой Зеландии, Тайваня и Филиппин можно нарваться на так называемых красных огненных муравьев. Длина их красного тела, из-за которого им и было дано название, не превышает 6 миллиметров. Эти агрессивные создания не могут наесться одними только нектарами, поэтому преимущественно питаются мертвыми млекопитающими, пауками, червями и так далее. Размеры колоний огненных муравьев зависит от их диеты. Так, если особям удается найти подслащенную воду, колония разрастается быстрее. Такой вывод, по крайней мере, сделали ученые в ходе продолжительных наблюдений.

Как правило, красные огненные муравьи нападают на жертв толпой и ведут себя крайне агрессивно. Болезненными укусами они вводят в чужие организмы ядовитое вещество соленопсин. Укусы ощущаются так, как будто о кожу тушатся спички — отсюда и возникло название «огненных» муравьев. Если человеку не повезет столкнуться с этими созданиями и он будет ужален, среди симптомов появятся покраснение и отек кожи, тошнота и головокружение. В истории есть случаи, когда укусы огненных муравьев приводили к смерти человека.

Огненные муравьи создают проблемы не только в мире людей, но и в обществе животных. Вот уже несколько лет подряд ученые замечают повышение смертности птиц и в некоторых случаях они погибают от укусов именно этих муравьев. В районах с высокой плотностью этих созданий многие птенцы попросту не могут достигнуть взрослой стадии развития. В особой опасности находятся птицы, которые гнездятся на земле. А оно и понятно, потому что хищным муравьям даже не нужно подниматься на деревья — пища прямо-таки лежит на «тарелочке» в виде гнезда.

Человечество пытается бороться с огненными муравьями всеми доступными способами. В места их скопления специально завозятся такие создания, как паразитические муравьи вида Solenopsis daguerre, мухи-горбатки и грибы Боверия Басси (Beauveria bassiana), которые способы уничтожать опасных насекомых. Также, в некоторых регионах планеты, люди пытаются истребить опасные колонии путем выкапывания муравейников с последующей заливкой кипятка или жидкого азота. Во второй половине XX века в борьбе с ядовитыми созданиями использовались химикаты, но потом было обнаружено, что они слишком опасны для птиц и людей.

Муравьи-пули

А на территории Южной Америки живут муравьи-пули (Paraponera clavata). Необычное имя им было дано потому, что боль от их укуса приносит такие же страдания, как и пулевое ранение. А все потому, что во время укуса они пускают в организмы своих жертв сильный яд понератоксин, вызывающий мучительную боль. По мнению некоторых исследователей, это вещество гораздо опаснее яда, содержащегося в жалах любых пчел или ос. Так что, при укусе этих созданий людям тоже не до смеха и в некоторых случаях столкновение с этими созданиями может быть смертельным.

Эти муравьи, пожалуй, крупнее представителей всех вышеперечисленных видов. Длина их черных тел достигает 25 миллиметров. В одной колонии может обитать около 2500 рабочих особей, которые предпочитают строить муравейники у основания деревьев. На входе в гнездо регулярно находится пара особей-охранников, которые при возникновении опасности предупреждают всю колонию. Впоследствии многочисленная армия начинает разведывать территорию площадью до 30 сантиметров и нападать на всех, кого они посчитают врагами.

Муравьи часто нападают на жертв, прыгая на них с деревьев. Опустившись на поверхность вражеского тела, они будто бы «пищат» и зовут на помощь своих сородичей. Вместе они вонзают в кожу 3,5-миллиметровые жала и пускают ядовитые вещества, который приносит нестерпимые болевые ощущения на протяжении целых суток. Поэтому у муравьев-пуль есть и другое, неофициально название — «муравьи 24-часа». Считается, что их укусы гораздо опаснее нападений ос и пчел.

В некоторых индейских племенах эти ужасные насекомые используются в обрядах инициации мальчиков во взрослую жизнь. На руки юношей надеваются специальные перчатки из листьев, внутри которых расположены ядовитые жала муравьев. Уже через 10 минут ношения этих перчаток у мальчиков парализуются пальцы. Ношение ядовитых перчаток повторяется около 20 раз в год. Если мальчик вытерпит весь этот ужас, значит, он готов стать воином.