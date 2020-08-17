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Первые отзывы: какая скорость у спутникового интернета Starlink от Илона Маска?

Первые отзывы: какая скорость у спутникового интернета Starlink от Илона Маска?

В Интернете появились первые отзывы на провайдера Starlink

Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) занимается не только производством электрических автомобилей и космических кораблей. В 2015 году он создал компанию Starlink, цель которой заключается в обеспечении интернетом жителей даже самых отдаленных уголков нашей планеты. Благодаря тысячам космических спутников для раздачи интернета, обитатели деревень смогут заходить в социальные сети, смотреть YouTube и стать полноценными пользователями всемирной сети. В первой половине 2020 года количество спутников Starlink на околоземной орбите перевалило за 500 штук, поэтому компания решила запустить систему в тестовом режиме. Интернетом от Илона Маска смогли воспользоваться некоторые жители США и Канады. Они измерили скорость загрузки и отдачи файлов, а также поделились информацией о задержке (пинге). Если говорить коротко, то интернет Starlink показал себя с наилучшей стороны. А ведь это только начало.

 


Первые отзывы об интернете Starlink

Первые отзывы пользователей спутникового интернета Starlink были опубликованы на сайте Reddit. Регистрация на бета-тестирование была открыта в июне — компания отбирала людей, исходя из их местоположения. Первые испытания она решила провести совместно с жителями северной части США и юга Канады. Также она обеспечила интернетом несколько сельских местностей американского штата Вашингтон. Для приема сигналов со спутников в этих регионах были установлены специальные спутниковые тарелки. Компания пока не объявила стоимость наземных станций и размер абонентской платы, но некоторые зарубежные источники сообщают о 100 долларах в месяц.

Первые отзывы: какая скорость у спутникового интернета Starlink от Илона Маска?

Так выглядят спутники Starlink для раздачи интернета

Судя по всему, участники тестирования получили доступ к интернету бесплатно. Они измерили показатели спутникового интернета Starlink при помощи онлайн-сервиса Speedtest.

Характеристики интернета Starlink:


Скорость загрузки — до 60,24 Мегабит/с (7,2 Мегабайт/с);
Скорость отдачи — до 17,64 Мегабит/с (2,1 Мегабайт/с);
Задержка — от 31 миллисекунд.
Преимущества интернета Starlink

Больше всего пользователей Reddit заинтересовала задержка, которая также известна как пинг. Этот показатель отражает скорость, с которой компьютер или смартфон отправляет команды на удаленные сервера и получает их обратно. Чем он выше — тем хуже. От высокого пинга обычные пользователи особо не страдают, потому что он почти не влияет на отображение веб-страниц. Но вот любители компьютерных игр от высокого пинга страдают как никто другой, потому что в онлайн-играх они не смогут вовремя реагировать на события и проигрывают.

Первые отзывы: какая скорость у спутникового интернета Starlink от Илона Маска?

Результаты тестирования интернета Starlink при помощи сервиса Speedtest

В среднем, задержка спутникового интернета Starlink составляет 40-50 миллисекунд. С таким пингом особых проблем у пользователей возникнуть не должно и это вполне хороший показатель, тем более для работающего в тестовом режиме провайдера. Журналисты из издания FreeNews отметили, что характеристики системы Starking намного лучше, чем у спутникового провайдера HughesNet. Для сравнения, этот провайдер обеспечивает пользователям скорость загрузки 25 Мегабит/с, а отдачи — до 3 Мегабит/с. При этом задержка порой достигает 500 миллисекунд, а зона покрытия гораздо меньше, чем у детища Илона Маска.

Когда запустится Starlink?

По словам представителей Starlink, полноценная работа спутникового интернета намечена на 2021 год. К этому времени на орбите нашей планеты окажется еще больше интернет-спутников, что увеличит зону покрытия и скорость передачи данных. В идеале, компания хочет обеспечить скорость передачи данных до 1 Гигабит/с (120 Мегабайт/с). И все это — за 100 долларов в месяц. Некоторые пользователи Reddit сообщили, что на данный момент ежемесячно платят провайдерам по 150 долларов за более скромные показатели. И они уже вполне готовы стать клиентами провайдера Starlink.

Первые отзывы: какая скорость у спутникового интернета Starlink от Илона Маска?

В скором будущем наша планета будет окружена спутниками Starlink

До 2021 года Илону Маску и его многочисленной команде предстоит проделать много работы. На околоземную орбиту необходимо запустить еще несколько сотен спутников, а ведь всего их там должно быть 12 000 штук. Спутники нуждаются в совершенствовании — на данный момент компания пытается сделать так, чтобы они не светились на небе. А все потому, что их свечение мешает астрономам изучать далекие планеты. Вдобавок ко всему этому, надо что-то делать с наземными станциями для получения сигналов, потому что пока они стоят очень дорого.

17 август 2020 /
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