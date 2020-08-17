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Вам придётся поверить в легенды о призраках — вы среди них

Это история про то, как ничем непримечательный аттракцион в парке Disney стал мегапопулярной сагой о пиратах. Поездка через серию пещер с манекенами, одетыми в пиратов, так впечатлила режиссёра Гора Вербински и продюсера Джерри Брукхаймера, что они тут же дали задание сценаристам, несмотря на то, что до этого все фильмы на подобные темы с треском проваливались в прокате.

Авторы сценария Тед Эллиот и Терри Россио создали историю про лихого авантюриста Джека Воробья. Пирата бросила на необитаемом острове его собственная команда. У Джека есть только пистолет, одна пуля и желание нанести реванш. Параллельная сюжетная линия с участием дочки губернатора Элизабет, тайно влюблённой в кузнеца Уилла Тёрнера, переплетается с историей пирата. Джек и Уилл отправляются в экспедицию по спасению девушки, которую украл капитан Барбосса. Тот самый, что лишил Воробья его корабля. Но молодой влюблённый не знает, что над опасным и кровожадным Барбосса висит таинственное проклятье.

Фильм снят с размахом и доступен для просмотра на https://kinochasti.ru. Проект получил финансирование в размере ста сорока миллионов долларов, которые позволили снять масштабные батальные сцены, морские сражения, погони и трюки. Фильм может похвастаться богатыми реалистичными декорациями и роскошными костюмами. Создатели полностью погружают в атмосферу восемнадцатого века, хоть с некоторыми вымышленными деталями.

Яркие и характерные персонажи потребовали мощного актёрского состава. Образ невероятного и самого узнаваемого в киногероя воплотил харизматичнейший Джонни Депп. Его уже сложно представить без этих ужимок, фирменных косичек и пиратского платка. Романтичная линия Киры Найтли и Орландо Блума привнесла очаровательный штрих в это кино. А роскошный Джеффри Раш – антогонист, о котором можно только мечтать.

Особый фирменный знак фильма – юмор. Без него эти залихватские сражения были скучны и неинтересны такой большой аудитории, и фильм постигла бы судьба предыдущих киноэпопей про пиратов. Получилось создать весёлое семейное кино, которое интересно смотреть и взрослым и детям. Абсолютно несерьёзное, но безумно увлекательное. Говорящие попугаи, необитаемые острова, затерянные сокровища, опасные пираты и просоленные морскими волнами корабли. Это не просто фильм, это приключение, в которое хочется отправляться снова и снова.

Но и это не все фишки гениальной картины. Музыка, написанная гуру Клаусом Баделтом и Хансом Цимерном, с первых нот затягивает в водоворот авантюр и зрелищных баталий. Сложно найти человека, который не узнает, из какого фильма этот саундтрек.

Талантливая работа режиссёра не даёт оторваться от фильма ни на миг. Это настоящее кино без скидок на молодую аудиторию. Каждый мальчишка после просмотра «Пиратов» просто обязан мечтать бороздить океан в поисках спрятанных кладов и захватывающих приключений.

Кинотеатральные сборы первой части одной из самых успешных франшиз в мире составили почти семьсот миллионов долларов. Не было сомнений, что проект получит продолжение.

17 август 2020 /
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