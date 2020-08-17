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Рефинансирование кредитов

Программа рефинансирования позволяет заемщику перевести имеющийся кредит в другой банк по более низкой процентной ставке. Если ожидаемый платеж по новой ссуде ниже, это позволяет клиенту уменьшить общую сумму переплаты. Также возможно продление или сокращение срока кредита. Вывод удобен для заемщиков, которые не справляются с текущей кредитной нагрузкой. Рефинансирование кредита также позволяет объединить несколько займов в один, что дешевле погашать - существует единый ежемесячный платеж.

Выгодные предложения банков по рефинансированию

Рефинансировать потребительский кредит без сертификатов и гарантий выгоднее в Россельхозбанке - минимальная ставка 5,9% годовых. Сумма - от 30 000 до 5 миллионов рублей. Возможна регистрация по 2-м документам. Следует обратить внимание на программу Московского индустриального банка - ставка 6,9%, сертификаты, облигации и гарантии не требуются. Сумма - от 50 000 до 3 миллионов рублей, срок - до 7 лет. Россельхозбанк предоставляет перекредитование на срок до 7 лет по ставке 7%. Сумма - от 30 000 до 3 миллионов рублей. Вы не можете рефинансировать более 3 кредитов. В целом, рефинансирование в капитал возможна по ставке от 5,9 до 33% годовых.

Требование к рефинансируемым кредитам

Рефинансировать любой кредит не удастся: банки устанавливают требования по сроку его действия, как правило, он должен быть не менее 6 месяцев. Такой же срок, по правилам большинства банков, должен оставаться до конца срока кредита. Новое кредитное учреждение обращает внимание на платежную дисциплину клиента: не должно быть просроченной задолженности по основному кредиту, а также допущенных ранее длительных просрочек. Некоторые банки предлагают услугу рефинансирования без сертификатов 2-НДФЛ и без поручителя.

Когда выгодно проводить рефинансирование?

Повторное кредитование выгодно заемщику, если предлагаемая процентная ставка от нового кредитора ниже как минимум на 2-3% в год. До окончания срока кредита еще много времени, иначе кредитование, которое часто связано с дополнительными выплатами, становится менее важным.

На сайте в столбце выбранного банка нажмите кнопку «Онлайн заявку». Программа автоматически переходит на официальный сайт кредитора. Там вам необходимо заполнить форму, ориентируясь на простые подсказки, и в один клик отправить готовую заявку.Решение кредитора будет отправлено на указанный адрес электронной почты в тот же день. Если заявка принята банком, клиент должен обратиться в физический офис финансового учреждения с личными документами в соответствии с перечнем, указанным в условиях.

17 август 2020 /
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