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Как ухаживать за кроватью правильно, чтобы продлить срок ее службы

Хотите, чтобы кровать прослужила Вам как можно дольше? В таком случае следует придерживаться некоторых правил эксплуатации мебели и заботиться о своевременном уходе за ней. Производители мебели прилагают к выпускаемым изделиям гарантийный талон, инструкцию по сборке, а также рекомендации по эксплуатации кровати. Порядок ухода за мебелью определяют материалы ее изготовления (МДФ, ДСП, ЛДСП, металл, дерево, тканевая обивка), тип основания и каркаса. И все известны некоторые правила по уходу, актуальные для кроватей любых моделей.

Как ухаживать за кроватью?

  1. Прежде всего, необходимо исключить прыжки на кровати. Этот запрет относится, конечно же, к детям. Невинная шалость может привести к серьезной деформации матраса и поломке основания.
  2. Очень важно соблюдать рекомендуемую нагрузку на спальное место. Данный параметр указывается производителем на упаковке, либо в инструкции к изделию. Как правило, допустимая нагрузка включает в себя вес матраса. Наибольшей прочностью славятся кровати конструкции "бокс”, наименьшей - модели с основанием без ног.
  3. Не стоит оказывать на поверхность кровати механические воздействия. Таким образом можно нарушить целостность обивочного материала, краски или массива.
  4. Следите за поддержанием комфортной температуры и нормального уровня влажности. Как правило, производители рекомендуют влажность не выше 65% и температуру в диапазоне от +5 до +40 градусов. Важно не допускать сильного колебания данных показателей.
  5. Обязательно распакуйте мебель сразу после ее доставки: избавьте кровать от упаковки, чтобы исключить образование конденсата.
  6. Уход за кроватью довольно прост: чтобы устранить загрязнения, нужно воспользоваться влажной мягкой тряпкой и пылесосом. Для стойких загрязнений допускается использование специальных чистящих средств, подбираемых в зависимости от материала изготовления мебели и ее обивки. Не стоит применять средства с содержанием ацетона, растворителей, соды, абразивных веществ, эфира.
  7. В случае повреждения кровати своевременно ее ремонтируйте, иначе мелкая поломка обернется деформацией конструкции.

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17 август 2020 /
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