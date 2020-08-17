Как компьютерные игры повышают интерес подростков к чтению и творчеству?

Подростки очень заинтересованы в компьютерных играх и в этом нет ничего плохого

Вот уже несколько десятилетий видеоигры считаются причиной подростковой жестокости, плохого здоровья, неудачной жизни и так далее. Родители некоторых подростков таскают по судам представителей игровых студий, обвиняя их в том, что они сделали их детей «зависимыми от компьютера». На фоне всего этого беспорядка разные группы ученых пытаются изучить то, как на самом деле видеоигры влияют на подростков. В большинстве случаев, они открывают только положительные эффекты от времяпровождения в виртуальных мирах. Ранее они исследователи выяснили, что всевозможные «стрелялки» улучшают реакцию детей, а стратегии вовсе развивают их способность принимать правильные решения в сложных ситуациях Недавно британские ученые провели опрос, результаты которого доказали, что компьютерные игры прививают детям любовь к чтению и творчеству. Подростки, которые всерьез заинтересованы игровой индустрией, в будущем могут стать весьма эрудированными людьми и успешными программистами.

Польза компьютерных игр

Результаты научной работы были опубликованы на сайте Национального фонда грамотности. В рамках исследования его сотрудники провели опрос среди 4626 любителей видеоигр в возрасте от 11-16 лет. При помощи ряда вопросов, ученые хотели выяснить, насколько много и что именно они читают и каким видом творчества любят заниматься. Также они изучили то, как видеоигры помогают детям найти новых друзей и каким образом влияют на их взаимоотношения с родителями. Результаты опроса оказались такими, что подростков можно похвалить — кажется, растет весьма начитанное и творческое поколение с грандиозными целями в жизни.

Игры прививают интерес к чтению

Опрос показал, что видеоигры больше всего нравятся мальчикам. Но девочки среди юных геймеров тоже есть и их число с каждым годом становится больше. Около 79% из опрошенных подростков ответили, что активно читают разные материалы, посвященные видеоиграм: обзоры, фанатские рассказы и книги. Каждый третий из них сообщил, что статьи на тему видеоигр побудили у них интерес к чтению в целом. И пусть они явно не читают мировую классику, а всевозможную фантастику — это все равно расширяет кругозор и ничего плохого в этом нет.

Игры развивают творчество

Также 62,5% опрошенных подростков сообщили, что активно занимаются творчеством, которая касается темы видеоигр. Речь идет о написании рассказов, инструкций и обзоров и так далее. Вероятно, они также пытаются снимать видеоролики и вести прямые трансляции, в чем тоже нет ничего плохого. Написание сценариев, монтаж видео, придумывание новых идей — все это относится к активному творчеству и подростки регулярно учатся чему-то новому. Некоторые из опрошенных подростков упомянули, что в будущем хотели бы разрабатывать видеоигры. А ведь некоторые из них действительно могут стать известными разработчиками или, как минимум, хорошо освоить программирование и одну из перспективных профессий будущего.

Игры помогают общаться

В опросе также участвовали родители подростков. Более половины из них сообщили, что видеоигры помогли их детям спокойно переждать изоляцию, связанную с пандемией коронавирус а. Подростки подтвердили, что не чувствовали тревогу. А ведь большинство взрослых в 2020 году впали в сильнейшее состояние стресса, об опасности которой мы неоднократно упоминали. А ведь, оказывается, стоило всего лишь успокоиться, соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения и играть в видеоигры.

Ну и наконец, опрос показал, что видеоигры улучшают общение подростков с родителями и друзьями. Целых 76% респондентов ответили, что обсуждают видеоигры с близкими людьми. А те, кто пристрастился к чтению книг, дополнили, что временами обсуждают и литературные произведения. разум еется, все это было возможно только при спокойном отношении родителей к видеоиграм. Дети, в свою очередь, тоже должны брать ответственность за время, проводимое за компьютером и игровой приставкой. Развлечения и расширение кругозора это, конечно, хорошо, но и учебу и домашние дела они никак не отменяют.